Puutarhaa ei kannata siivota liian puhtaaksi – nämä työt ehtii tehdä vielä lokakuussa
7.10.2026 11:22:42 EEST | Puutarhaliitto - Trädgårdsförbundet ry | Tiedote
Puutarhakausi ei pääty ensimmäisiin viileisiin öihin. Lokakuussa puutarhassa ehtii vielä istuttaa, suojata kasveja, kerätä viimeistä satoa ja valmistautua talveen. Kaikkea ei kuitenkaan kannata siivota pois: lehdet, perennojen varret ja kuihtuneet kukinnot ovat hyödyksi niin maaperälle kuin puutarhan monimuotoisuudellekin.
Lokakuussa katse kääntyy jo kohti talvea, mutta puutarhurilla riittää edelleen tehtävää. Moni syystyö kannattaa tehdä juuri nyt ennen maan jäätymistä ja pysyvän lumen tuloa.
– Puutarhaa ei tarvitse laittaa syksyllä liian siistiksi. Luonnon kannalta pieni hallittu epäjärjestys on jopa hyvä asia. Pudonneet lehdet, kuivuneet perennanvarret ja siemenkodat tarjoavat suojaa ja ravintoa puutarhan eliöille ja suojaavat samalla maata talven aikana, sanoo Puutarhaliiton toiminnanjohtaja Saara Hyttinen.
1. Istuta niin kauan kuin maa on sula
Lokakuu on monin paikoin edelleen hyvää istutusaikaa. Astiataimina myytäviä puita, pensaita ja monivuotisia kasveja voidaan istuttaa niin kauan kuin maa on sulaa ja muokattavissa.
Syksyn kostea maa helpottaa uusien istutusten hoitoa. Istutuksen yhteydessä on kuitenkin tärkeää huolehtia riittävästä kastelusta, vaikka sää olisi viileä.
Myös keväällä kukkivien sipulikukkien istutuksia voi jatkaa. Esimerkiksi tulppaanit ehtivät hyvin maahan vielä lokakuussa ennen maan jäätymistä.
Myös valkosipulin istutuksen aika on käsillä. Tavoitteena on, että kynnet ehtivät juurtua ennen talvea, mutta eivät lähde voimakkaaseen kasvuun.
2. Hyödynnä lehdet – älä vie kaikkea pois
Pudonneet lehdet ovat arvokasta materiaalia, jota ei kannata automaattisesti haravoida pois puutarhasta.
Lehtiä voi silputa ruohonleikkurilla nurmikolle, käyttää katteena pensaiden ja perennojen alla tai kompostoida. Istutusalueilla lehdet suojaavat maan pintaa, lisäävät eloperäistä ainesta ja tarjoavat talvehtimispaikkoja monille pieneliöille.
Paksua ja märkää lehtimattoa ei kuitenkaan kannata jättää nurmikolle talveksi. Myös selvästi sairaat kasvinosat on hyvä kerätä pois, jotta kasvitaudit eivät pääse leviämään.
3. Älä leikkaa kaikkia perennoja alas
Syksyllä ei ole tarvetta leikata koko perennapenkkiä maan tasalle.
Kuivuneet kukinnot, siemenkodat ja varret antavat puutarhalle rakennetta myös talvella. Ne tarjoavat ravintoa ja suojaa hyönteisille ja linnuille sekä auttavat keräämään lunta kasvien suojaksi.
– Syksyllä voi hyvin kysyä itseltään ennen siivoamista: onko tämä oikeasti tarpeen tehdä nyt? Monen työn voi jättää kevääseen. Samalla tekee palveluksen puutarhan luonnolle, Hyttinen muistuttaa.
4. Suojaa nuoret puut ennen lumen tuloa
Nuorten hedelmä- ja koristepuiden rungot kannattaa suojata ajoissa jäniksiltä ja muilta eläimiltä. Suojaverkon tulee olla riittävän korkea, sillä lumipeitteen kasvaessa eläimet ylettyvät huomattavasti korkeammalle kuin syksyllä voisi ajatella.
Myös runkosuojat on hyvä tarkistaa ennen talvea.
Arkojen kasvien varsinaisten talvisuojausten kanssa ei sen sijaan kannata kiirehtiä. Liian aikaisin laitettu tiivis suoja voi kerätä kosteutta. Talvisuojaukset tehdään yleensä vasta ilmojen kylmettyä ja maan alkaessa jäätyä.
5. Leikkaa nurmikko tarvittaessa vielä kerran
Jos nurmikko kasvaa edelleen, sen voi leikata. Nurmikkoa ei kuitenkaan kannata jättää talveksi aivan lyhyeksi.
Samalla nurmikolle pudonneita kuivia lehtiä voi silputa ruohonleikkurilla. Pieni määrä hienoksi silputtua lehtiainesta maatuu nurmikolle ja palauttaa ravinteita maahan.
6. Tyhjennä letkut ja vesijärjestelmät ennen pakkasia
Ennen pakkasten saapumista on aika huolehtia ulkovesipisteistä ja kasteluvälineistä.
Kasteluletkut, pumput ja muut pakkaselle herkät välineet tyhjennetään vedestä ja siirretään tarvittaessa suojaan. Myös vesitynnyrit ja muut vettä sisältävät astiat on syytä tyhjentää tai valmistella talvea varten.
Samalla puutarhatyökalut kannattaa puhdistaa ja huoltaa. Leikkuuvälineet voidaan teroittaa ja metalliosat puhdistaa sekä tarvittaessa öljytä.
7. Syyslannoitusta ei enää lokakuussa
Yksi tavallisista syksyn puutarhavirheistä liittyy syyslannoituksen ajankohtaan. Nimestään huolimatta syyslannoitus ei kuulu lokakuun puutarhatöihin.
Syyslannoitus tehdään loppukesällä tai alkusyksyllä silloin, kun kasvit ovat vielä vihreitä ja pystyvät hyödyntämään ravinteita valmistautuessaan talveen.
Lokakuussa kasvien kasvua ei enää pidä kiihdyttää typpipitoisella lannoitteella.
8. Lokakuussa voi vielä istuttaa kavervia ja callunoita ruukkuihin
Puutarhamyymälöistä löytyy erilaisia ja erivärisiä syyskukkia istutettavaksi ruukkuihin ja amppeleihin roikkumaan silmäniloksi. Pimeneviin iltoihin sopii myös erilaiset havukasvit valoilla somistaen tuomaan iloa tulevaan talveen.
Kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi
Puutarhan valmistaminen talveen ei tarkoita sitä, että pihan pitäisi olla viimeistä lehteä myöten siivottu.
Pieni lehtikasa pensaan alla, pystyyn jätetty perennakasvusto tai rauhaan jätetty puutarhan nurkka voi olla tärkeä talvehtimispaikka hyönteisille ja muille pieneliöille.
– Puutarhurille lokakuu on myös lupa vähän hellittää. Kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi ennen talvea. Kun puutarhaan jättää sopivasti luonnollista kasvijätettä, hyötyvät siitä sekä maaperä että luonnon monimuotoisuus. Keväällä puutarhakausi jatkuu taas, Hyttinen sanoo.
Puutarhaliitto ry on suomalaisen puutarha-alan valtakunnallinen järjestö, joka edistää puutarha-alan toimintaa, puutarhakulttuuria sekä vihreän ympäristön hyvinvointia.
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Yhteyshenkilöt
Saara HyttinenPuutarhaliitto ryPuh:050 309 8382saara.hyttinen@puutarhaliitto.fi
Kuvat
Puutarhaliitto ry
Puutarhaliitto ry on vuonna 1925 perustettu valtakunnallinen aatteellinen yhdistys, joka edistää puutarhaharrastusta, kestävää kehitystä ja suomalaisten hyvinvointia puutarhanhoidon keinoin. Liitto toimii puutarhayhdistysten yhteistyöelimenä, julkaisee Kotipuutarha-lehteä ja järjestää muun muassa valtakunnallisen Avoimet Puutarhat -tapahtuman
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