SDP:n Helena Marttila: Hallituspuoleet ratsastavat härskisti kaksilla rattailla aborttikysymyksessä

Aluevaltuutettu ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila kummastelee erityisesti sitä, että myös hallituspuolueista kokoomus ja rkp jättivät omat aloitteensa. Allekirjoittaneiden joukossa olivat muiden muassa hallituspuolueiden kansanedustajat ja sote-valiokunnan jäsenet Mia Laiho (kok) ja Henrik Wickström (r.).

– HUS-alueella vaikuttaa olevan jo varsin laaja näkemys yli puoluerajojen siitä, ettei uusia maksuja otettaisi käyttöön. Pakko kysyä: vastustavathan allekirjoittaneet kansanedustajat aborttien syiden erittelyä myös eduskunnassa? Kysymys on taloudellisesti mitätön, mutta eikö olisi vielä irvokkaampaa, jos naisten yhdenvertaisuus riippuu jatkossa asuinkunnasta?, Marttila kysyy.

Marttila muistuttaa, että lakiesitystä asiakasmaksujen korottamisesta ja maksujen perusteista ei olla vielä hyväksytty eduskunnassa ja hallituspuolueet voisivat sen halutessaan vielä estää.

– Pääministeripuolue kokoomuksen johdolla ollaan ottamassa surullinen harppaus menneisyyteen ja tuomassa aborttien syiden erittely takaisin lakiteksteihin ja terveydenhuoltoon. Vetoan vielä voimallisesti hallituspuolueisiin, että tästä syrjivästä linjauksesta luovutaan: maksuperuste ja naisten oikeudet eivät voi olla kiinni abortin syystä tai asuinpaikasta, piste. Tätä virhettä ei pidä sinetöidä, vaan esitys tulee korjata eduskuntakäsittelyn aikana, Marttila vaatii.