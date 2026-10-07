SDP:n Helena Marttila: Hallituspuoleet ratsastavat härskisti kaksilla rattailla aborttikysymyksessä
7.10.2026 11:11:51 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Länsi-Uudenmaan aluevaltuuston kokouksessa (6.10.) nähtiin erikoinen näytelmä, kun peräti viisi puoluetta jätti valtuustoaloitteen aborttimaksujen yhdenmukaistamisesta vastalauseena Orpon hallituksen suunnitelmille eritellä asiakasmaksu raskaudenkeskeytyksen syyn perusteella.
Aluevaltuutettu ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila kummastelee erityisesti sitä, että myös hallituspuolueista kokoomus ja rkp jättivät omat aloitteensa. Allekirjoittaneiden joukossa olivat muiden muassa hallituspuolueiden kansanedustajat ja sote-valiokunnan jäsenet Mia Laiho (kok) ja Henrik Wickström (r.).
– HUS-alueella vaikuttaa olevan jo varsin laaja näkemys yli puoluerajojen siitä, ettei uusia maksuja otettaisi käyttöön. Pakko kysyä: vastustavathan allekirjoittaneet kansanedustajat aborttien syiden erittelyä myös eduskunnassa? Kysymys on taloudellisesti mitätön, mutta eikö olisi vielä irvokkaampaa, jos naisten yhdenvertaisuus riippuu jatkossa asuinkunnasta?, Marttila kysyy.
Marttila muistuttaa, että lakiesitystä asiakasmaksujen korottamisesta ja maksujen perusteista ei olla vielä hyväksytty eduskunnassa ja hallituspuolueet voisivat sen halutessaan vielä estää.
– Pääministeripuolue kokoomuksen johdolla ollaan ottamassa surullinen harppaus menneisyyteen ja tuomassa aborttien syiden erittely takaisin lakiteksteihin ja terveydenhuoltoon. Vetoan vielä voimallisesti hallituspuolueisiin, että tästä syrjivästä linjauksesta luovutaan: maksuperuste ja naisten oikeudet eivät voi olla kiinni abortin syystä tai asuinpaikasta, piste. Tätä virhettä ei pidä sinetöidä, vaan esitys tulee korjata eduskuntakäsittelyn aikana, Marttila vaatii.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustaja, Demarinaisten puheenjohtajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Paula Werning: VTV vahvistaa sen, minkä kenttä on tiennyt – sopimuspalokunnat ovat pelastustoimen kivijalka7.10.2026 11:00:03 EEST | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuore tarkastus nostaa esiin asian, josta sopimuspalokunnat ovat puhuneet pitkään: Sopimuspalokunnat ovat välttämättömiä Suomen pelastustoimelle, mutta niiden valtakunnalliseen ohjaukseen ei ole varattu riittävästi resursseja suhteessa niiden merkitykseen pelastustoimen palvelujen turvaamisessa koko Suomessa.
SDP:n Aki Lindén: Hallitus haluaa lääkäreistä poliisin ilmiantajia7.10.2026 08:32:00 EEST | Tiedote
Eduskunta aloitti eilen hallituksen asiakastietolakia koskevan esityksen (HE 167/2026) käsittelyn. SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindén pitää lakia pöyristyttävänä terveydenhuollon henkilöstön aseman kannalta. Laki vaarantaa terveydenhuollon ammattilaisten puolueettomuuden. Laki on erityisen ongelmallinen potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välisen luottamuksellisen suhteen kannalta. Sote-valiokunnan sd-edustajat eivät kannata esitystä, joka laajentaisi sote-ammattilaisten velvollisuutta ilmoittaa poliisille potilaan mahdollisesta tulevasta väkivaltarikoksesta.
SDP:n Nikkanen: Kotiopetuksen tulee olla mahdollista vain painavin perustein7.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on kolminkertaistunut seitsemässä vuodessa. SDP:n kansanedustaja Saku Nikkanen haluaa rajata kotiopetuksen mahdollisuuden vain hyvin painaviin perusteisiin, jotta lasten oikeus laadukkaaseen opetukseen, yhdenvertaisuuteen ja turvalliseen kasvuympäristöön toteutuu.
SDP:n Helena Marttila: Turkistarhauksen kieltoa ajava aloite ansaitsee asianmukaisen käsittelyn7.10.2026 07:30:00 EEST | Tiedote
– Turkistarhaus historiaan -kansalaisaloite lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan yli kaksi vuotta sitten. Aloitteen jatkokäsittelystä päätetään tänään. Yli 100 000 suomalaisen allekirjoittamana kansalaisaloite ansaitsee tulla käsitellyksi asiallisesti ja se on tuotava viipymättä eduskunnan täysistunnon käsittelyyn, vaatii valiokunnan jäsen, kansanedustaja Helena Marttila (sd.).
SDP:n Mika Kari: Puolustushankinnat on kanavoitava uusiksi työpaikoiksi6.10.2026 15:08:46 EEST | Tiedote
Tänään julkistetun Teollisuusliiton selvityksen mukaan puolustushankinnat eivät ole synnyttäneet Suomeen merkittävästi uusia työpaikkoja. – On tärkeää, että hallitus panostaisi nyt puolustushankintojen kotimaisuusasteen nostamiseen nykyisestä siten, että ne kanavoituvat Suomeen uusiksi työpaikoiksi, vaatii puolustusvaliokunnan jäsen, kansanedustaja Mika Kari (sd.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme