Vasemmistoliitto

Pia Lohikoski: Ministeri Multalan väitteet Googlen tuomasta “uudesta sähköntuotannosta” ovat harhaanjohtavia

7.10.2026 11:11:26 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote

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Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikosken on jättänyt toisen kirjallisen kysymyksen Googlen datakeskusinvestointien vaikutuksesta sähkön riittävyyteen Suomesta. Vastauksessaan aiempaan Lohikosken jättämään kysymykseen  ministeri Multala vastasi Googlen tukevan Suomessa tuulivoimakapasiteettia yhteensä 629 megawatin edestä. 

Kuva: Outi Neuvonen

Samaan aikaan mediatiedoista on käynyt ilmi, että Google ei itse asiassa ole tuomassa Suomeen yhtään uutta energiainvestointia, vaan kaikki 629 megawattia on jo aiemmin tiedossa olleita tai jo käytössä olevia hankkeita.

– Ministeri Multalan väitteet Googlen tuomasta “uudesta sähköntuotannosta” ovat harhaanjohtavia, eikä datakeskusten tarvitsemaa lopullista tehontarvetta ole kerrottu liikesalaisuuteen vedoten. Tämä kaikki herättää todellista huolta sähkön riittävyydestä ja hinnasta, Lohikoski sanoo. 

Lohikoski huomauttaa, että sähkönkulutuksen kasvu-uraennusteesta ovat kadonneet yhteiskunnan vihreää siirtymää edistävät hankkeet ja tilalle ovat nousseet datakeskukset. Vihreän siirtymän tarve ei ole kuitenkaan kadonnut mihinkään, päinvastoin sitä tulisi nimenomaan vauhdittaa. 

– Suomeen rakennettavilta datakeskushankkeilta tulisi edellyttää nimenomaan lisäystä uusiutuvan energian tuotantoon, jolla katetaan datakeskushankkeen sähköntarvetta. Ei voi olla niin, että datakeskukset vievät sähkön vihreältä siirtymältä ja samalla suomalaisten sähkölaskut nousevat, Lohikoski sanoo.

– Suomessa ei ole varauduttu riittävästi datakeskushankkeiden vyöryn seurauksiin. Uusille datakeskuksille tarvitaan valtakunnallisen tason ohjausta ja hyväksymismenettelyä.

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