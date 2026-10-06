Vuoden innovaatio antaa äänen heille, joita ei yleensä kuulla päätöksenteossa

Osallistavan tulevaisuustyön kautta muun muassa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat nuoret, sijaishuollossa olevat lapset, paperittomat ihmiset, vammaiset ihmiset, mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaat, ikääntyneet ja muut harvoin kuullut ihmisryhmät ovat päässeet vaikuttamaan palveluiden kehittämiseen sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Monelle osallistujalle kokemus on ollut ensimmäinen kerta, kun heidän näkemyksiään yhteisestä tulevaisuudesta on aidosti kuunneltu.

Diakonissalaitoksella vuonna 2023 käynnistynyt osallistava tulevaisuustyö perustuu ajatukseen, että palveluiden käyttäjät eivät ole vain palveluiden kohteita vaan tulevaisuuden asiantuntijoita. Työn avulla kerättyä tietoa viedään esimerkiksi valtionhallinnon ennakointityön tueksi.

Osallisuuden uusien muotojen toteuttaminen vaativassa palveluympäristössä, osallistujien omaa tulevaisuutta rakentaen nähtiin perinteisiä ajatuskulkuja murtavana innovaationa, todetaan kilpailun asiantuntijaraadin perusteluissa.

Tulevaisuudesta keskusteleminen vahvistaa toivoa

Osallistavia tulevaisuustyöpajoja on järjestetty sekä Diakonissalaitoksen että Rinnekotien palveluissa. Menetelmät on suunniteltu saavutettaviksi myös ihmisille, joille perinteinen keskusteluun perustuva osallistuminen on vaikeaa esimerkiksi muistisairauden, kehitysvammaisuuden, autismikirjon tai muun syyn vuoksi.

”Tämä tunnustus kuuluu ennen kaikkea ihmisille, jotka ovat jakaneet näkemyksiään omasta tulevaisuudestaan. He ovat osoittaneet, että jokaisella on elämäntilanteestaan riippumatta arvokasta tietoa ja kokemuksia, joiden on tärkeää tulla kuulluiksi, sanoo Diakonissalaitoksen osallistavan tulevaisuustyön asiantuntija, projektipäällikkö Maiju Lehto.

Tulevaisuudesta keskusteleminen ei ainoastaan tuota arvokasta tietoa, vaan vahvistaa myös osallisuutta, toimijuutta ja toivoa.

Asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien ääni kuuluviin

Diakonissalaitoksen Ihmisarvobarometri osoittaa, että juuri haastavimmassa elämäntilanteessa olevien ihmisten äänen kuuluminen päätöksenteossa arvioidaan erityisen heikoksi. Tässä myös ero nykytilan ja sen välillä, miten asioiden toivottaisiin olevan, on kaikkein suurin. Osallistava tulevaisuustyö rakentaa tähän konkreettista ratkaisua: tapoja, joilla myös harvemmin kuultujen ihmisten näkemykset saadaan osaksi päätöksenteon valmistelua.

Tätä työtä on tehty Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien toiminnoissa ja palveluissa laajasti. Vuosina 2023–2026 on järjestetty yhteensä 108 tulevaisuustyöpajaa, joihin on osallistunut lähes 600 ihmistä. Työskentely on myös vakiintunut osaksi toimintaa: esimerkiksi avopäihdehoidon yksikössä Rinnekodit Raitissa siitä on tullut kiinteä osa asiakastyötä.

”Tulevaisuustyön tavoitteena on varmistaa, että myös kaikkein hiljaisimmat äänet kuuluvat silloin, kun tulevaisuutta koskevia päätöksiä valmistellaan. Tämä palkinto on tunnustus työlle, joka rakentaa yhdenvertaisempaa tulevaisuutta”, sanoo Rinnekotien liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara.

Toimintamallin yhteiskunnallinen vaikuttavuus on laajentunut myös valtionhallintoon. Diakonissalaitos ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto edistävät haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tulevaisuusnäkymien tuomista osaksi valtionhallinnon päätöksenteon valmistelua. Lisäksi Diakonissalaitoksen osallistavan tulevaisuustyön menetelmiä on hyödynnetty valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa.

“Päätöksenteko tarvitsee tuekseen moniäänistä tietoa tulevaisuudesta. Tässä yhteistyössä rakennamme tapoja, joilla myös haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten näkemyksiä voidaan tuoda nykyistä vahvemmin valtionhallinnon ennakoinnin ja valmistelun tueksi", sanoo neuvotteleva virkamies Ira Alanko valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon tiimistä.

Kehitetyt menetelmät, materiaalit ja oppaat ovat avoimesti kaikkien käytettävissä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni organisaatio voi hyödyntää osallistavaa tulevaisuustyötä ja vahvistaa ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa.

Diakonissalaitoksen raportti Kenen käsissä nuorten tulevaisuus on? Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten näkemyksiä tulevaisuudesta (pdf) kokoaa sadan ihmisen näkemyksiä nuorten tulevaisuudesta ja sen rakentamisen esteistä. Raportti perustuu 18 tulevaisuustyöpajaan, jotka järjestettiin keväällä 2026 ja se on osa Diakonissalaitoksen ja valtiovarainministeriön avoimen hallinnon yhteistyötä.

Sosiaalialan suunnannäyttäjä -tunnustus

Sosiaalialan suunnannäyttäjä -tunnustuksen myöntävät yhteistyössä Esperi Care Oy, CGI ja Hyvil Oy. Ehdotuksia tunnustusten saajiksi kerättiin kevään ja kesän 2026 aikana avoimella haulla osoitteessa www.sosiaalialantunnustus.fi. Riippumaton asiantuntijaraati arvioi ehdotukset.

Raatiin kuuluivat ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, professori Jaakko Valvanne, kirjailija Riikka Leinonen, palvelualuejohtaja Tuula Suominen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta, toiminnanjohtaja Ulla Siimes Lastensuojelun Keskusliitosta sekä psykologi Julia Sangervo.

Tunnustukset julkistetaan keskiviikkona 7. lokakuuta Sosiaalitoimen vaikuttajafoorumissa.