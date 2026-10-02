Kuka pääsee käsiksi kiinteistösi lukitukseen?

Kun kotiin, taloyhtiöön tai yrityksen tiloihin tulee asentaja tekemään lukitukseen, murtohälytysjärjestelmään tai kulunvalvontaan liittyviä töitä, ei ole yhdentekevää, kuka työn tekee. Turvasuojaajakortti osoittaa, että henkilö on poliisin hyväksymä turvasuojaaja.

Lain mukaan hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä ovat sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien sekä murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen.

Näitä tehtäviä tekevän turvasuojaajan on pidettävä turvasuojaajakortti mukanaan ja esitettävä se pyydettäessä muun muassa toimeksiantajan edustajalle.

-Harva päästäisi tuntemattoman ihmisen käsiksi kotinsa avaimiin tai kulkutunnisteisiin. Silti lukituksen tai turvallisuusjärjestelmän parissa työskentelevältä asentajalta kysytään turvasuojaajakorttia melko harvoin. Kortin tarkistamisesta kannattaisi tehdä yhtä luonteva käytäntö kuin henkilöllisyyden varmistamisesta muissakin turvallisuuden kannalta tärkeissä tilanteissa, Turvaurakoitsijat ry:stä muistutetaan.

Kortista selviää myös asentajan työnantaja

Työsuhteessa olevan turvasuojaajan korttiin merkitään hänen työnantajansa. Asiakas voi siten tarkistaa, että työkohteeseen saapunut henkilö työskentelee sen yrityksen palveluksessa, jolta turvallisuuspalvelu on tilattu.

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä sisältävää turvasuojaustoimintaa harjoittavalla yrityksellä tulee lisäksi olla turvallisuusalan elinkeinolupa.

Turvasuojaajakortti tai elinkeinolupa ei vielä takaa teknistä osaamista

Turvasuojaajakortti kertoo poliisin hyväksynnästä, mutta se ei ole ammattipätevyystodistus. Kortti ei itsessään kerro asentajan koulutuksesta, teknisestä osaamisesta tai kokemuksesta.

Myöskään yritykselle myönnetty turvallisuusalan elinkeinolupa ei tarkoita, että yrityksellä olisi automaattisesti osaaminen kaikkiin lukitus- ja turvallisuusjärjestelmiin.

Erityisesti lukitus- ja oviympäristössä tilaajan kannattaa siksi selvittää, että yrityksellä ja työn suorittavalla asentajalla on kyseiseen järjestelmään tarvittava osaaminen. Eri valmistajilla on omia koulutus- ja valtuutusjärjestelmiään, joilla voidaan osoittaa järjestelmäkohtaista osaamista.

-Turvasuojaajakortti ja elinkeinolupa ovat turvallisuuden perustason tarkistuksia. Kun valitaan lukitus- tai turvallisuusjärjestelmäkumppania, niiden rinnalla kannattaa varmistaa myös tekninen ammattitaito ja tarvittavat valmistajakohtaiset valtuutukset, Turvaurakoitsijat ry painottaa.

Kortin kysymisestä normaali käytäntö

Turvaurakoitsijat ry kannustaa kuluttajia, taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja yrityksiä pyytämään turvasuojaajakortin nähtäväksi aina, kun kohteessa tehdään hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä.

Kortin tarkistaminen vie vain hetken. Siitä asiakas voi varmistaa, että työtä tekee poliisin hyväksymä turvasuojaaja ja että hän työskentelee sen yrityksen palveluksessa, jolta työ on tilattu.