Kuka pääsee käsiksi kiinteistösi lukitukseen?
7.10.2026 13:19:58 EEST | Turvaurakoitsijat ry | Tiedote
Kun asentaja työskentelee kodin, taloyhtiön tai yrityksen lukituksen parissa, hän pääsee turvallisuuden kannalta tärkeiden tietojen ja järjestelmien äärelle. Turvaurakoitsijat ry muistuttaa, että asiakkaan kannattaa pyytää asentajalta turvasuojaajakortti nähtäväksi.
Kun kotiin, taloyhtiöön tai yrityksen tiloihin tulee asentaja tekemään lukitukseen, murtohälytysjärjestelmään tai kulunvalvontaan liittyviä töitä, ei ole yhdentekevää, kuka työn tekee. Turvasuojaajakortti osoittaa, että henkilö on poliisin hyväksymä turvasuojaaja.
Lain mukaan hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä ovat sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien sekä murtohälytys- ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen ja muuttaminen.
Näitä tehtäviä tekevän turvasuojaajan on pidettävä turvasuojaajakortti mukanaan ja esitettävä se pyydettäessä muun muassa toimeksiantajan edustajalle.
-Harva päästäisi tuntemattoman ihmisen käsiksi kotinsa avaimiin tai kulkutunnisteisiin. Silti lukituksen tai turvallisuusjärjestelmän parissa työskentelevältä asentajalta kysytään turvasuojaajakorttia melko harvoin. Kortin tarkistamisesta kannattaisi tehdä yhtä luonteva käytäntö kuin henkilöllisyyden varmistamisesta muissakin turvallisuuden kannalta tärkeissä tilanteissa, Turvaurakoitsijat ry:stä muistutetaan.
Kortista selviää myös asentajan työnantaja
Työsuhteessa olevan turvasuojaajan korttiin merkitään hänen työnantajansa. Asiakas voi siten tarkistaa, että työkohteeseen saapunut henkilö työskentelee sen yrityksen palveluksessa, jolta turvallisuuspalvelu on tilattu.
Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä sisältävää turvasuojaustoimintaa harjoittavalla yrityksellä tulee lisäksi olla turvallisuusalan elinkeinolupa.
Turvasuojaajakortti tai elinkeinolupa ei vielä takaa teknistä osaamista
Turvasuojaajakortti kertoo poliisin hyväksynnästä, mutta se ei ole ammattipätevyystodistus. Kortti ei itsessään kerro asentajan koulutuksesta, teknisestä osaamisesta tai kokemuksesta.
Myöskään yritykselle myönnetty turvallisuusalan elinkeinolupa ei tarkoita, että yrityksellä olisi automaattisesti osaaminen kaikkiin lukitus- ja turvallisuusjärjestelmiin.
Erityisesti lukitus- ja oviympäristössä tilaajan kannattaa siksi selvittää, että yrityksellä ja työn suorittavalla asentajalla on kyseiseen järjestelmään tarvittava osaaminen. Eri valmistajilla on omia koulutus- ja valtuutusjärjestelmiään, joilla voidaan osoittaa järjestelmäkohtaista osaamista.
-Turvasuojaajakortti ja elinkeinolupa ovat turvallisuuden perustason tarkistuksia. Kun valitaan lukitus- tai turvallisuusjärjestelmäkumppania, niiden rinnalla kannattaa varmistaa myös tekninen ammattitaito ja tarvittavat valmistajakohtaiset valtuutukset, Turvaurakoitsijat ry painottaa.
Kortin kysymisestä normaali käytäntö
Turvaurakoitsijat ry kannustaa kuluttajia, taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja yrityksiä pyytämään turvasuojaajakortin nähtäväksi aina, kun kohteessa tehdään hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä.
Kortin tarkistaminen vie vain hetken. Siitä asiakas voi varmistaa, että työtä tekee poliisin hyväksymä turvasuojaaja ja että hän työskentelee sen yrityksen palveluksessa, jolta työ on tilattu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ona GardemeisterTurvaurakoitsijat ryPuh:0447333114ona@turvaurakoitsijat.fi
Jyri AhoPuheenjohtaja, Turvaurakoitsijat ryPuh:0400813759jyri.aho@avain-asema.fi
Turvaurakoitsijat ry
Turvaurakoitsijat ry on vuonna 1970 perustettu lukitus- ja turvallisuusalan toimialajärjestö. Yhdistyksen jäsenyritykset ovat turvaurakointiliikkeitä, ja turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijoita ja täyttävät yhdistyksen jäsenyydelle asetetut laatuvaatimukset. Yhdistys edistää alan osaamista, laatua ja vastuullista turvaurakointia Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turvaurakoitsijat ry
Kansanedustajien koteihin tunkeutumiset nostivat lukitusturvallisuuden esiin - näin suojaat kotisi2.10.2026 09:44:10 EEST | Tiedote
Kansanedustajien koteihin epäillyt tunkeutumiset herättävät huolta, mutta kunnossa oleva lukitus suojaa kotia tehokkaasti Turvaurakoitsijat ry muistuttaa, että asianmukaisesti lukittuun kotiin ei normaalisti päästä jälkiä jättämättä. Oman kodin turvallisuudesta ei tarvitse huolestua kohtuuttomasti, mutta nyt on hyvä hetki tarkistaa muutama lukituksen perusasia.
DATAKESKUSTEN RAKENTAMISBUUMI TUO MUKANAAN VASTUUN: TURVALLISUUSJÄRJESTELMIEN ASENTAMINEN EDELLYTTÄÄ SUOMESSA LUPIA25.6.2026 14:12:46 EEST | Tiedote
Suomeen rakennetaan ennätysmäärä datakeskuksia, mutta kaikki toimijat eivät tunne Suomen lainsäädäntöä. Turvaurakoitsijat ry muistuttaa, että keskeisten turvallisuusjärjestelmien asennus on luvanvaraista toimintaa, ja vastuu vaatimusten täyttämisestä kuuluu myös tilaajille.
Taitotalo Turvaurakoitsijat ry:n vuoden yhteistoimintajäsen15.5.2026 14:26:14 EEST | Tiedote
Taitotalo valittiin vuoden 2026 Yhteistoimintajäseneksi Turvaurakoitsijat ry:n jäsenyritykset ovat valinneet Taitotalon vuoden 2026 Yhteistoimintajäseneksi. Valinta perustuu erityisesti pitkäjänteiseen työhön lukitus- ja turvallisuusalan osaamisen kehittämisessä sekä alan yritysten tarpeiden ymmärtämisessä. Jäsenyritysten palautteissa korostuivat Taitotalon asiantunteva ja käytännönläheinen koulutusote, laadukkaat kouluttajat sekä kyky mukauttaa koulutussisältöjä alan nopeasti muuttuvien tarpeiden mukaan. – Taitotalo on ollut pitkään alan tärkeä osaamisen kehittäjä ja todellinen turvallisuusalan peruspilari. Heidän työnsä näkyy konkreettisesti jäsenyritystemme arjessa, osaamisessa ja liiketoiminnan kehittymisessä, toteaa Turvaurakoitsijat ry. Erityistä kiitosta jäsenyrityksiltä saivat koulutusten käytännönläheisyys, joustavuus sekä henkilöstöltä saatu erittäin positiivinen palaute. Myös uusien osaajien kouluttaminen alalle nähtiin merkittävänä ja koko toimialan tulevaisuuden kannalta t
Certegosta vuoden turvaurakoitsija 20266.5.2026 15:54:24 EEST | Tiedote
Turvaurakoitsijat ry on valinnut Certego Oy:n Vuoden turvaurakoitsijaksi 2026.
Turvaurakoitsijat ry mukana FinnSecissä – teknologia, vastuullisuus ja resilienssi turvallisuuden avaintekijöinä 20256.10.2025 14:02:22 EEST | Tiedote
Turvaurakoitsijat ry on mukana FinnSec 2025 -tapahtumassa 8.–9.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa. FinnSec kokoaa turvallisuusteknologian ja -palveluiden ammattilaiset sekä yritysjohdon tutustumaan alan ajankohtaisiin trendeihin ja ratkaisuihin, päivittämään tietonsa ja verkostoitumaan. Osastollamme 6 a 70 pääset tutustumaan jäsenyritystemme monipuolisiin palveluihin ja ajankohtaisiin turvatekniikan ratkaisuihin. Esittelemme myös uuden työkalun, joka varmistaa, että oviautomatiikkaprojektit toteutetaan alusta loppuun turvallisesti, oikein ja standardien mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme