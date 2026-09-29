Keski-Suomen elinvoimakeskus

Muuramen kävelevä koulubussi on vuoden keskisuomalainen liikenneturvallisuusteko 2026

7.10.2026 11:48:45 EEST | Keski-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Keski-Suomen liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmä on myöntänyt vuoden keskisuomalainen liikenneturvallisuusteko 2026 -tunnustuksen Muuramen kunnan kävelevälle koulubussille. Tunnustus julkistettiin Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumissa Jyväskylässä 6.10.2026.

Vuoden keskisuomalainen liikenneturvallisuusteko -tunnustus myönnettiin Muuramen kunnalle Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumissa.
Vuoden keskisuomalainen liikenneturvallisuusteko -tunnustus myönnettiin Muuramen kunnalle Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumissa. Kuva: Atte Mantila

Muuramen kunnan kävelevä koulubussi kannustaa alakoululaisia kulkemaan koulumatkoja jalan turvallisesti aikuisen ohjauksessa. Elokuun aikana toteutetussa toiminnassa koulunkäynninohjaaja kulki lasten kanssa ennalta sovittuja reittejä, aikatauluja ja pysäkkejä hyödyntäen samaan tapaan kuin koulukuljetuksissa. 

Keski-Suomen liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmä piti palkittua toimintamallia onnistuneena esimerkkinä siitä, kuinka liikenneturvallisuutta voidaan edistää käytännönläheisesti arjen teoilla.  

– Muuramen kävelevä koulubussi edistää hienolla tavalla alakoululaisten turvallista ja aktiivista koulumatkaliikkumista. Toiminta tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön harjoitella liikenteessä liikkumista ja harjoitella taitoja, joista on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen, liikenneturvallisuusasiantuntija Johanna Lahtonen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo. 

Vuoden keskisuomalainen liikenneturvallisuusteko -tunnustus myönnettiin tänä vuonna toista kertaa. Ehdokkaita pyydettiin Keski-Suomen kunnista, ja finalistien joukkoon valittiin viisi ansiokasta liikenneturvallisuutta edistävää toimintamallia: 

  • Kannonkosken kunnan Liikkuvat liikennepuistot 
  • Saarijärven kaupungin nuorten mopotoiminta 
  • Konneveden kunnan varhaiskasvatuksen liikenneturvallisuuspäivä 
  • Muuramen kunnan kävelevä koulubussi 
  • Jyväskylän kaupungin Maltti ja Valtti -videosarja 

Keski-Suomen liikenneturvallisuuden yhteistyöryhmä halusi kiittää myös muita ehdokkaita arvokkaasta liikenneturvallisuustyöstä. Kannonkosken, Saarijärven, Konneveden ja Jyväskylän ehdokkaille myönnettiin kunniamaininta heidän tekemästään työstä turvallisemman liikenneympäristön edistämiseksi. 

– Kaikki ehdokkaat osoittavat, että kunnissa tehdään tärkeää ja vaikuttavaa liikenneturvallisuustyötä. Tunnustuksen tavoitteena on tehdä tätä työtä näkyväksi ja kannustaa kuntia kehittämään entistä turvallisempaa liikenneympäristöä kaikenikäisille, Lahtonen toteaa. 

Voittaja julkistettiin osana perinteistä Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumia, jossa käsiteltiin tänä vuonna muun muassa ajoneuvoteknologian vaikutuksia liikenneturvallisuuteen, ikäihmisten ajoterveyttä sekä koulukuljetusten turvallisuutta. 

Viime vuonna vuoden keskisuomalaisen liikenneturvallisuusteon tunnustuksen sai Hankasalmen kunta, joka on edistänyt nuorten liikenneturvallisuutta laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

Avainsanat

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Vuoden keskisuomalainen liikenneturvallisuusteko -tunnustus myönnettiin Muuramen kunnalle Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumissa.
Vuoden keskisuomalainen liikenneturvallisuusteko -tunnustus myönnettiin Muuramen kunnalle Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumissa.
Kuva: Atte Mantila
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Tietoja julkaisijasta

Keski-Suomen elinvoimakeskus hoitaa liikenteeseen, maaseutuun, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Keski-Suomen elinvoimakeskus toimii Keski-Suomen maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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