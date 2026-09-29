Muuramen kävelevä koulubussi on vuoden keskisuomalainen liikenneturvallisuusteko 2026

Yleisötilaisuus ja karttapalautekysely valtatien 9 yleissuunnitelmasta välillä Kanavuori–Lievestuore 29.9.2026 07:39:51 EEST | Tiedote

Keski-Suomen elinvoimakeskus on käynnistänyt valtatien 9 parantamista koskevan yleissuunnitelman laatimisen Kanavuoren ja Lievestuoreen välille Jyväskylän ja Laukaan alueelle. Suunnittelun lähtökohtia ja alustavia ratkaisuja esitellään yleisötilaisuudessa, ja suunnitteluun voi osallistua myös karttapalautekyselyn kautta.