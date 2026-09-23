Espanjan kuningaspari avasi espanjalaisen Alvar Aalto -näyttelyn Finlandia-talossa – Aallolla suuri vaikutus Espanjan nykyarkkitehtuuriin

Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia avasivat keskiviikkona Finlandia-talossa näyttelyn Alvar Aallon vaikutuksesta espanjalaiseen nykyarkkitehtuuriin. Alvar Aalto & espanjalainen nykyarkkitehtuuri -näyttely tutkii sitä, miten espanjalaiset arkkitehtisukupolvet ovat omaksuneet ja tulkinneet Aallon ajattelua sekä muodon ja tilan hahmottamista omassa työssään.

Espanjan kuningaspari isännöi keskiviikkona Finlandia-talossa kiitosvastaanottoa, jonka aikana näyttely avattiin juhlallisesti. Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen vastaanotti arvovieraat ja esitteli kuningasparille sekä tasavallan presidentti Alexander Stubbille ja Suzanne Innes-Stubbille Finlandia-talon pysyvän Visions of Alvar Aalto -suurnäyttelyn. Yhdessä nämä kaksi näyttelyä tarjoavat designista ja arkkitehtuurista kiinnostuneille poikkeuksellisen laajan Aalto-kokemuksen.

Alvar Aalto & espanjalainen nykyarkkitehtuuri -näyttelyn kuratoineelle arkkitehti Covadonga Blascolle näyttelyn suunnitteleminen Alvar Aallon ikoniseen rakennukseen on ollut poikkeuksellinen mahdollisuus.

“Pyrin siihen, että näyttely sulautuu saumattomasti Finlandia-talon upeaan miljööhön. Se tuo uuden näkökulman suomalaisille tuttuun arkkitehtuuriin ja kertoo ehkä jotain uutta siitä, millainen vaikutus Alvar Aallolla on maailmalla”, Blasco sanoo.

“Aallon perintö on yhä tärkeämpi polarisoituneessa ja epävarmassa maailmantilanteessa. Aaltojen ihmiskeskeinen filosofia ja sen vaikutus yhteiskuntaan, kansainvälisiin suhteisiin ja arkkitehtuuriin on olennainen osa Suomen ja Euroopan historiaa. Oli suuri kunnia ottaa kuningaspari ja presidenttipari vastaan ja esitellä heille Finlandia-taloa, joka on Alvar Aallon uran suurimpia helmiä sekä UNESCOn maailmanperintökohde. Toivomme, että myös mahdollisimman moni designista ja arkkitehtuurista kiinnostunut tulee tutustumaan tähän laajaan kokonaisuuteen", Tolonen sanoo.

Kuningasparin vierailu on ensimmäinen Suomessa. Finlandia-talo oli valtiovierailun keskeinen näyttämö jo edellisenä päivänä, kun kuningas Felipe VI ja presidentti Stubb pitivät puheenvuorot tilaisuudessa, joka oli tarkoitettu tekoälykehityksessä mukana oleville suomalaisille ja espanjalaisille yrityksille.



Aallon suhde luontoon kiehtoi Espanjassa

Vuonna 1951 Katalonian arkkitehtiliitto kutsui Alvar Aallon luennoimaan Madridiin ja Barcelonaan. Matkallaan Aalto kulki junalla kaupungista toiseen, piirsi Sisä-Espanjan maisemia ja kiinnostui paikallisesta arjesta sekä perinteisestä asuinrakentamisesta. Näyttely esittelee dokumenttiaineistoa näiltä matkoilta sekä espanjalaisten arkkitehtien töitä, joissa Aallon vaikutus näkyy. Lisäksi se nostaa esille Suomeen toteutettuja hankkeita, joiden suunnittelijat ovat espanjalaisia arkkitehteja.

Blascon mukaan espanjalaiset arkkitehdit ovat olleet alusta alkaen hyvin kiinnostuneita Aallosta ja tämän työstä.

"Uskon, että Alvar Aalto kiinnosti heitä, koska molemmissa maissa arkkitehtuuri ammentaa luonnosta ja maisemasta. Suomessa on upeat metsät ja meillä Espanjassa kauniit erämaat. Siksi Aallon periaatteet tuntuivat tutuilta, vaikka välimatkaa on yli 3 000 kilometriä”, Blasco sanoo.

Blasco törmäsi näyttelyä kootessaan myös hauskaan yksityiskohtaan Aallon matkoilta.

"Hänelle esiteltiin nähtävyyksiä, mutta paikalliset panivat merkille, etteivät Aaltoa kiinnostaneet monumentit. Hän käänsi niille selkänsä ja katseli mieluummin maisemaa”, Blasco kertoo.

Espanjan Suomen-suurlähetystön sekä Espanjan kansainvälisen kehitysyhteistyön viraston järjestämä näyttely juhlistaa vierailun 75-vuotismerkkipäivää sekä sitä, että kolmetoista Alvar Aallon, Aino Aallon ja Elissa Aallon suunnittelemaa rakennuskokonaisuutta liitettiin tänä vuonna UNESCOn maailmanperintöluetteloon.

Finlandia-talon pysyvä Visions of Alvar Aalto ‑suurnäyttely kertoo Alvar, Aino ja Elissa Aallon elämäntyöstä ja juurista. Kuusi teemoitettua tilaa käsittelevät valoa, metsää, yhteistyön verkostoja ja Aaltojen perhe-elämää. Näyttely tarjoaa myös tilan, joka avaa oven omalle luovuudelle.

Tietoa näyttelystä

Alvar Aalto & espanjalainen nykyarkkitehtuuri -näyttely

7.10.2026–10.1.2027

Finlandia-talo, Mannerheimintie 13 e, Helsinki

Vapaa pääsy