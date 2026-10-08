Alaston totuus Susanna Penttilästä

Susanna Penttilä on suomalaisen seurapiirielämän kiistaton kuningatar. Hän perusti Férrer-muotiliikkeensä vain 18-vuotiaana ja poseerasi myöhemmin Playboyssa. Viisikymppisenä hän yllätti jälleen kaikki luomalla OnlyFansista uuden miljoonabisneksen.

Katri Utulan kirjoittama Susanna Penttilä – Alaston totuus on suorasukainen elämäkerta suurista unelmista, menestyksestä ja rajattomasta rohkeudesta. Penttilä rakastaa komeita miehiä eikä häpeä puhua intohimoistaan ääneen. Samaan aikaan hän on herkkä ja suojeleva äiti, joka on pitänyt perheensä tarkasti poissa julkisuudesta.

Menestyksellä ja kuuluisuudella on ollut myös varjopuolensa. Susanna kertoo avoimesti kokemastaan vaikutusvaltaisten miesten ahdistelusta ja siitä, miten osa seurapiireistä käänsi hänelle selkänsä. Silti hän kulkee pelottomasti omaa polkuaan – täysin omilla säännöillään.

Unohda kaikki, mitä luulit tietäväsi Susanna Penttilästä. Et tiedä vielä puoliakaan.

Katri Utula on pitkän linjan toimittaja, joka on tuntenut Susanna Penttilän jo 20 vuotta. Todelliseen Susannaan hän tutustui kuitenkin vasta, kun kaksikko päätyi yhdessä Farmi Suomi -ohjelman finaaliin.

KUTSU:

Median edustajat ovat tervetulleita kirjan julkistustilaisuuteen torstaina 22.10. Tilaisuudessa Susanna Penttilä ja Katri Utula esittelevät kirjansa ja vastaavat yleisön kysymyksiin. Mukaan saat kirjan ja goodie bagin. Paikkoja rajoitetusti. Tervetuloa!

Aika: torstaina 22.10. klo 16-18.30

Paikka: Etu-Töölössä sijaitseva Bistro & Winebar Dagmar (Dagmarinkatu 4, Helsinki).

RSVP 15.10. mennessä: tästä linkistä >> (tai sähköpostitse adele.couavoux@otava.fi)

Susanna Penttilä – Alaston totuus ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Minttu Mustakallion lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 22.10., jolloin ilmestyy painettu kirja. Ääni- ja e-kirja ilmestyvät 16.11. yksinoikeudella Storyteliin. Tiistaina 29.12. ääni- ja e-kirja tulevat kaikille alustoille.

Haastattelupyynnöt, pdf-vedokset ja arvostelukappaleet: adele.couavoux@otava.fi