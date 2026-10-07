Kokoomuksen Paasi: Julkisen sektorin tekoälylukot on purettava heti vaalikauden alussa

– Valtiovarainministeriö ja elinkeinoelämä päätyvät nyt samaan johtopäätökseen kuin kokoomuksen tekoälyraportti kesäkuussa. Suomen ongelma ei ole teknologia. Ongelma on johtaminen ja lainsäädäntö, joka on kirjoitettu aikaan ennen tekoälyä, Paasi sanoo.

VM:n mukaan julkiselta sektorilta eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana noin 185 000 ihmistä. Paasin mukaan luku osoittaa, miksi tekoäly on hyvinvointivaltion pelastusrengas.

– Tekijöitä ei yksinkertaisesti ole. Tekoälyn avulla hoitaja saa enemmän aikaa potilaalle ja kansalainen päätöksensä nopeammin. Tuottavuusloikka tehdään ilman irtisanomisia, kun eläköityvien kaikkia tehtäviä ei tarvitse täyttää uudelleen, Paasi sanoo.

EK esittää perustuslain virkavastuusäännöksen täydentämistä organisaatiovastuulla. Kokoomuksen tekoälyraportti esitti virkavastuun tarkastelua organisaatiotasolla jo kesäkuussa.

– EK:n esitys on tervetullut ja se on otettava vakavasti. Perustuslain muutos on valmisteltava parlamentaarisesti heti seuraavan vaalikauden alussa. Samalla on purettava ne lukot, jotka voidaan purkaa ilman perustuslain muutoksia. Hallintolaki ja virkamieslaki on saatava kuntoon ensimmäisenä. Tehokkuus ja oikeusturva kulkevat käsi kädessä. Jokaisella on oltava oikeus saada asiansa ihmisen käsiteltäväksi, Paasi korostaa.

Paasi antaa tunnustusta VM:n esittämälle johtamismallille, mutta muistuttaa, ettei tekoälymurros ole pelkkä hallinnon tehostamishanke.

– Tekoäly koskee energiaa, osaamista, turvallisuutta ja yritysten kilpailukykyä. Siksi sitä on johdettava kokonaisuutena. Seuraavan hallituksen kannattaa vakavasti harkita, että tekoälymurroksen kokonaisuusvastuu annetaan yhdelle ministerille, kuten Tanskassa ja Norjassa on jo tehty, Paasi päättää.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän tekoälyraportti ”Tekoälyn aika” julkaistiin kesäkuussa 2026. Se esittää kymmenen päätöstä, sadan päivän ohjelman ja kolme pilottia, joilla Suomi lunastaa tekoälyn mahdollisuudet ja hallitsee sen riskit