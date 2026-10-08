Kustannusosakeyhtiö Otava

Prinsessa Pikkiriikki ja kekrin taika on riemukkaan lumoava kirja kaikille syksyn ystäville

8.10.2026 13:41:06 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

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 Hannele Lampelan ja Ninka Reitun rakastetun Prinsessa Pikkiriikin hurmaava kekrikirja on täydellistä luettavaa pimenevien iltojen satuhetkiin.

Pimenevät illat ovat täydellisiä kummitusjutuille, naurislyhdyille ja iloisille juhlille.
Pimenevät illat ovat täydellisiä kummitusjutuille, naurislyhdyille ja iloisille juhlille.

Ilmestyy 15.10.

Nyt on ilmassa vaikka mitä jännää ja jekkua! Pimenevät illat ovat täydellisiä kummitusjutuille, naurislyhdyille ja iloisille juhlille. Prinsessa Pikkiriikki ja kekrin taika -kirjan pienissä tarinoissa Prinsessa Pikkiriikki muun muassa saa markkinoille ihka omaa rahaa ihan ensimmäistä kertaa ja pukeutuu hurjaksi kekripukiksi. Marraskuuhun kuuluu tietysti myös köllöttelyä ja hemmottelua, sillä sehän on prinsessan elämässä hirmuisen tärkeää.

Kekri tarkoittaa sadonkorjuujuhlaa, ja se on kotimainen, perinteinen versiomme amerikkalaisesta halloweenista. Lastenkirjailija Hannele Lampela pitää rytinällä elokuvien ja muiden kulttuurituotteiden myötä Suomeen tullutta halloweenia oivallisena esimerkkinä kulttuurialan merkityksestä. Siksi alasta ei kannattaisi meilläkään leikata, hän muistuttaa:

”Elinvoimainen kulttuuriala on hyvin tehokas tapa vaikuttaa maamme tunnettuuteen ja mielikuviin.”

Lampela tietää, että erityisesti lapset rakastavat halloweenia, ja kirjailija itsekin nauttii juhlasta. Hän haluaa silti nostaa suomalaista, upeaa kekrikulttuuria amerikkalaisvastineensa rinnalle – onhan kyseessä pääpiirteiltään melko samanlainen juhla.

”Kekriä vietettiin Suomessa satojen vuosien ajan, kunnes se syystä tai toisesta hukkui muiden menojen alle. Kekrissä kaunista on menneiden sukupolvien muistaminen, yhteen kerääntyminen ja tunnelmointi”, Lampela kertoo.

Prinsessa Pikkiriikki ja kekrin taika onkin hyvin pikkiriikkimäinen kunnianosoitus tälle perinteiselle suomalaiselle juhlalle, jonka aikana kierretään talosta toiseen kekrittärinä ja kekripukkeina, sytytetään naurislyhtyjä ja tehdään kaikenlaista pientä jäynää. Teoksen hurmaavista kuvituksista vastaa tuttuun tapaan Ninka Reittu.

Tunnelmallinen kekrikirja piristää iltasatuhetkiä kuin Pikkiriikin hieno kimallehoito väsynyttä iskää. Sillä kaikenlaista uskomatonta voi tapahtua, kun kainalossa on ikioma kakkaava taikakoira Makkara.

Prinsessa Pikkiriikki ja kekrin taika ilmestyy kovakantisen lisäksi Hannele Lampelan itsensä lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

Hannele Lampela on Loviisassa asuva kirjailija ja toimittaja. Ninka Reittu on Joensuussa ja Skotlannissa asuva kuvittaja ja kirjailija. Lampela ja Reittu ovat tehneet yhdessä lukuisia kirjoja Prinsessa Pikkiriikistä. Heidät molemmat on palkittu Kaarina Helakisa -palkinnolla.

Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi

Avainsanat

prinsessa pikkiriikkikekrihalloweensyksyninka reittuhannele lampela

Yhteyshenkilöt

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Prinsessa Pikkiriikki ja kekrin taika on hurmaavan hauska syyskirja.
Prinsessa Pikkiriikki ja kekrin taika on hurmaavan hauska syyskirja.
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Hannele Lampela ja Ninka Reittu.
Hannele Lampela ja Ninka Reittu.
Jonne Räsänen Otava
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