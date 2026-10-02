Hyvinvointialueen muutossuunnitelmassa korostuvat tulevaisuuden palveluympäristö ja toimintamallien uudistaminen
7.10.2026 14:00:00 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote
5.10.2026 päättyneissä Kymenlaakson hyvinvointialueen yt-neuvotteluissa työnantajan suunnitelmissa esitetään palvelutoiminnan voimakasta uudistamista suhteessa Kymenlaakson väestörakenteen ja palvelutarpeen kehitykseen. Suunnitelluilla toimenpiteillä arvioidaan olevan vaikutuksia vähintään noin 1 200 työntekijään, ja henkilötyövuosien vähennystarve on enintään 280 henkilötyövuotta.
Toimintamalleja uudistetaan vastaamaan kymenlaaksolaisten tulevaisuuden tarpeita esimerkiksi kehittämällä kotiin vietäviä palveluita ja keskittämällä palveluita.
– Muutossuunnitelmassa lähdemme edelleen siitä, että kehittämisen ja uudistamisen kautta löydämme ne ratkaisut, joilla saamme talouden kuntoon ja toiminnan turvattua. Vaikka tilanne ei ole helppo, ratkaisujen tulee olla kestäviä eri tavoin tarkasteltuna. On varmistettava, että saamme päätökset muutoksista tehtyä ja vietyä toimeen, hyvinvointialuejohtaja Kari Hakari sanoo.
Tulevaisuuden palveluympäristön rakentaminen ja palveluprosessien kehittäminen muutoksien painopisteinä
Muutossuunnitelmassa painottuvat tulevaisuuden palveluympäristön rakentaminen sekä palveluprosessien ja toimintamallien kehittäminen vastaamaan muuttuvaa palvelutarvetta sekä turvaamaan palvelujen saatavuutta, laatua ja taloudellista kestävyyttä tulevaisuudessa.
Suunnitelmissa on muun muassa Pyhtään ja Virolahden terveysasemien toiminnan päättäminen osana isompaa kokonaisuutta, Korian, Pyhtään ja Virolahden neuvoloiden toimipisteiden lakkauttaminen, Voikkaan hammashoitolan toiminnan päättäminen sekä osan erikoissairaanhoidon poliklinikkapalveluista keskittäminen keskussairaalaan.
Erityisenä kehityskohteena on ikääntyneiden kotiutusprosessin uudistaminen. Uudistamisen osana Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköiden toiminta lopetettaisiin ja resursseja panostettaisiin vahvemmin kotiin annettavaan tukeen. Lasten sijaishuollossa vahvistetaan edelleen perhehoitoa ja Sahakosken perhetukikeskuksen alle 13-vuotiaiden Kaisla-yksikkö tämän myötä lopetettaisiin.
Keskeistä on myös vahvistaa henkilöstösuunnittelua niin, että se vastaa tulevaisuuden palvelutarpeita. Tämä näkyisi muun muassa tehtävänkuvien tarkastelussa ja tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointina. Myös työn ja tehtävien uudelleenorganisointia tarkastellaan aktiivisesti.
Muutoksilla vaikutuksia vähintään noin 1 200 työntekijään
Suunnitelluilla muutoksilla arvioidaan olevan vaikutuksia vähintään noin 1 200 työntekijään. Vaikutukset voivat koskea esimerkiksi työtehtäviä, työaikoja, työskentelypaikkaa tai työn organisointia. Suuri osa muutoksista liittyy työn uudelleenjärjestelyyn ja henkilöstön kohdentamiseen palvelutarpeiden muuttuessa.
Henkilötyövuosien vähennystarve on enintään noin 280 henkilötyövuotta. Vähennykset pyritään toteuttamaan ensisijaisesti eläköitymisten ja muun luonnollisen poistuman kautta, mutta on mahdollista, että palvelussuhteita voidaan joutua irtisanomaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.
Yhteyshenkilöt
Anu SalonensosiaalipalvelujohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 4300anu.salonen@kymenhva.fi
Tuula RajaniemijohtajaylilääkäriKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 674 9064tuula.rajaniemi@kymenhva.fi
Kari HakarihyvinvointialuejohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 8328 003kari.hakari@kymenhva.fi
Mari KuusistojohtajaylihoitajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:02 0633 2921mari.kuusisto@kymenhva.fi
Marjut NieminenhenkilöstöjohtajaKymenlaakson hyvinvointialuePuh:040 661 3254marjut.nieminen@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
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