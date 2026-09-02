Viinilehti valitsi Vuoden punaviinit 2026
14.10.2026 14:00:00 EEST | Viinilehti Oy | Tiedote
Viinilehden Vuoden punaviini on herkkä ja tyylikkään vivahteikas jenkkiviini. Hopeaa sai klassinen barbaresco, ja pronssille nousi paahteisen mausteinen portugalilainen.
Viinilehden Vuoden punaviini 2026
Murphy Goode California Pinot Noir 2023
MURPHY GOODE, KALIFORNIA, YHDYSVALLAT, TILAUSVALIKOIMA 904043
Herkullisen vivahteikas ja kypsän marjainen tuoksu, jossa on vadelmaa, metsämansikkaa, punaista kirsikkaa, kukkaisuutta ja herkullista makeaa mausteisuutta. Keskitäyteläinen maku toistaa tuoksun aromit. Viehättävän marjainen ja mehukas suutuntuma saa ryhtiä leveän kirsikkaisesta hapokkuudesta ja eleganteista, kepeistä ja pehmeistä tanniineista. Jälkimaku on pitkä, hennon paahteinen ja metsämansikkaisen mausteinen.
Ruokasuositus: Selkeämakuiset ruoat tummista linnuista. Myös paistettu tai grillattu vaalea liha.
Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen
Hinta: 27,90 €
Viinilehden Vuoden punaviinit 2026 -kilpailun voittajakolmikko
Kulta:
Murphy Goode California Pinot Noir 2023
MURPHY GOODE, KALIFORNIA, YHDYSVALLAT, TILAUSVALIKOIMA 904043
Hopea:
Roberto Sarotto Barbaresco Riserva 2020
ROBERTO SAROTTO, DOCG BARBARESCO, PIEMONTE, ITALIA, 454967
Pronssi:
Esporão Reserva 2023
ESPORÃO, DOC ALENTEJO, ALENTEJO, PORTUGALI, 470667
Tuomariston kommentti kilpailusta
Viinilehden Vuoden punaviiniksi nousi Kalifornian auringossa kasvaneista rypäleistä valmistettu Murphy Goode California Pinot Noir 2023. Uskomattoman herkullinen, vivahteikas ja marjainen pinot noir hurmasi tuomariston ensipuraisulla. Vaikka viini on rakenteeltaan ja luonteeltaan varsin herkkä, sen aromimaailma on tyylikkään vivahteikas ja syvä. Metsämansikkainen, kukkainen ja viehättävän mausteinen viini herauttaa veden kielelle.
Hopeamitalin sai piemontelainen Roberto Sarotto Barbaresco Riserva 2020. Monivivahteinen ja kypsän marjainen barbaresco saa ryhtiä eloisasta hapokkuudesta ja hieman suuta supistavista tanniineista.
Pronssille nousi maineikkaan portugalilaistuottajan Esporão Reserva 2023. Tuhdin tummasävytteinen ja paahteisen mausteinen viini on maukas valinta syysiltoihin ja aromikkaiden tummien liharuokien seuraan.
Näin valinta tehtiin
Viinilehden Vuoden punaviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoi vakio- ja tilausvalikoiman viinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 33 euroa. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useissa esikarsintatastingeissa, joista finaalipöydän sokkomaistoon päätyi 49 viiniä. Ilmoitimme voittajille valinnoista viikolla 37.
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Yhteyshenkilöt
Antti Rinta-Huumoviiniasiantuntija, erikoistoimittajaViinilehti OyPuh:+358 50 561 0373antti.rintahuumo@viinilehti.fi
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Viinilehti Oy
Melkonkatu 24
00210 HELSINKI
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