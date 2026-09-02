Viinilehti valitsi Vuoden punaviinit 2026

Viinilehden Vuoden punaviini 2026



Murphy Goode California Pinot Noir 2023

MURPHY GOODE, KALIFORNIA, YHDYSVALLAT, TILAUSVALIKOIMA 904043

Herkullisen vivahteikas ja kypsän marjainen tuoksu, jossa on vadelmaa, metsämansikkaa, punaista kirsikkaa, kukkaisuutta ja herkullista makeaa mausteisuutta. Keskitäyteläinen maku toistaa tuoksun aromit. Viehättävän marjainen ja mehukas suutuntuma saa ryhtiä leveän kirsikkaisesta hapokkuudesta ja eleganteista, kepeistä ja pehmeistä tanniineista. Jälkimaku on pitkä, hennon paahteinen ja metsämansikkaisen mausteinen.

Ruokasuositus: Selkeämakuiset ruoat tummista linnuista. Myös paistettu tai grillattu vaalea liha.

Hinta-laatu: Hyvä ostos, enemmän kuin hintansa arvoinen

Hinta: 27,90 €

Viinilehden Vuoden punaviinit 2026 -kilpailun voittajakolmikko

Kulta:

Murphy Goode California Pinot Noir 2023

MURPHY GOODE, KALIFORNIA, YHDYSVALLAT, TILAUSVALIKOIMA 904043

Hopea:

Roberto Sarotto Barbaresco Riserva 2020

ROBERTO SAROTTO, DOCG BARBARESCO, PIEMONTE, ITALIA, 454967

Pronssi:

Esporão Reserva 2023

ESPORÃO, DOC ALENTEJO, ALENTEJO, PORTUGALI, 470667

Tuomariston kommentti kilpailusta

Viinilehden Vuoden punaviiniksi nousi Kalifornian auringossa kasvaneista rypäleistä valmistettu Murphy Goode California Pinot Noir 2023. Uskomattoman herkullinen, vivahteikas ja marjainen pinot noir hurmasi tuomariston ensipuraisulla. Vaikka viini on rakenteeltaan ja luonteeltaan varsin herkkä, sen aromimaailma on tyylikkään vivahteikas ja syvä. Metsämansikkainen, kukkainen ja viehättävän mausteinen viini herauttaa veden kielelle.

Hopeamitalin sai piemontelainen Roberto Sarotto Barbaresco Riserva 2020. Monivivahteinen ja kypsän marjainen barbaresco saa ryhtiä eloisasta hapokkuudesta ja hieman suuta supistavista tanniineista.

Pronssille nousi maineikkaan portugalilaistuottajan Esporão Reserva 2023. Tuhdin tummasävytteinen ja paahteisen mausteinen viini on maukas valinta syysiltoihin ja aromikkaiden tummien liharuokien seuraan.

Näin valinta tehtiin

Viinilehden Vuoden punaviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Antero Niemiaho, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) maistoi vakio- ja tilausvalikoiman viinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun. Pullohinnan yläraja oli 33 euroa. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useissa esikarsintatastingeissa, joista finaalipöydän sokkomaistoon päätyi 49 viiniä. Ilmoitimme voittajille valinnoista viikolla 37.