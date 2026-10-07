Kohtaamisten Keski-Suomi -hankkeessa kuuluu senioreiden ääni
7.10.2026 12:59:33 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kohtaamisten Keski-Suomi -hankkeessa seniorit ja ammattilaiset kehittävät yhdessä ikäystävällisempää Keski-Suomea. Hankkeen työrukkasryhmään kuuluu viisi eri puolilla Keski-Suomea asuvaa senioria, kuusi kuntien hyvinvointikoordinaattoria ja kaksi Keski-Suomen hyvinvointialueen työntekijää. Ryhmä etsii ratkaisuja etsivän ja löytävän vanhustyön käytännön kysymyksiin ja vie hankkeen tavoitteita käytäntöön.
Osallisuutta ja kokemustoimijuutta korostava työote on hankkeen keskeinen lähtökohta.
– Osallisuudella tarkoitamme muun muassa kokemusta kuulumisesta joukkoon ja yhteisöön, kuulluksi tulemista ja sitä, että omalla mielipiteellä ja toiminnalla on merkitystä, projektipäällikkö Lotta Katajapuu-Rutanen kuvaa.
Seniorien kokemukset, tieto ja kyselyn tulokset ohjaavat kehittämistä
Keski-Suomen Kohtaamisten Keski-Suomi -hankkeen tavoitteena on vahvistaa yli 65-vuotiaiden keskisuomalaisten osallisuutta, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja elinikäistä oppimista. Samalla etsitään ratkaisuja yksinäisyyteen, osallisuuden puutteeseen ja kasvavaan tuen tarpeeseen. Seniorien kokemuksia tarvitaan, jotta uudet ratkaisut ovat saavutettavia, ymmärrettäviä ja toimivat arjessa.
– On ilo ja etuoikeus saada olla mukana luomassa jotain uutta lähestymistapaa tähän suureen ongelmaan, josta tulee tulevaisuudessa vielä haastavampaa. Kuinka löytää ja aktivoida ne ikääntyvät, jotka ovat vaarassa syrjäytyä nopean nyky-yhteiskunnan vauhdista, työrukkasryhmän jäsen Lennu Palas kertoo.
– Ryhmä tuo saman pöydän ääreen seniorien kokemustiedon ja ammattilaisten osaamisen, osallisuuskoordinaattori Sonja Essel sanoo.
– Lisäksi hyödynnämme viime syksynä toteutetun seniorien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevan kyselyn tuloksia, eri toimijoilta koottua tietoa etsivän ja löytävän vanhustyön nykytilasta, tutkimustietoa sekä paikallista asiantuntemusta, projektityöntekijä Merja Pihlajasaari valottaa.
Seniorit ovat itse mukana tunnistamassa tarpeita ja rakentamassa ratkaisuja
Senioreille suunnattua toimintaa ei kehitetä heille, vaan yhdessä heidän kanssaan. Seniorien osallistuminen tekee hankkeen tuloksista käytännönläheisempiä. Toimet tukevat myös kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteitä, kuten yksinäisyyden vähentämistä, elinikäisen oppimisen vahvistamista sekä aktiivista ja toimintakykyistä ikääntymistä.
– Osallistumista ja tuen saamista voivat vaikeuttaa esimerkiksi yksinäisyys, sosiaalisten suhteiden kaventuminen, toimintakyvyn muutokset, taloudelliset vaikeudet, pitkät etäisyydet, digitaalisten palvelujen haasteet ja palvelujärjestelmän monimutkaisuus, Merja Pihlajasaari selventää.
Osallisuus voi avata mahdollisuuksia uusiin kohtaamisiin, mielekkääseen tekemiseen, oppimiseen ja yhteisöihin kiinnittymiseen.
– Taustoistamme huolimatta olemme yhdessä saman asian äärellä. Ryhmässä on helppo olla, aivan kuin vanhat tutut olisivat kohdanneet pitkän ajan jälkeen. Yhteishenki vahvistuu, kun käsittelemme asioita yhdessä. Jokaisen mielipide on yhtä arvokas, ja yhdenvertaisuus toteutuu taustasta riippumatta, Leena Pasanen kuvailee työrukkasryhmän yhteishenkeä.
Laaja toimijaverkosto toteuttamassa hanketta
Elokuussa työnsä aloittanut työrukkasryhmä rakentaa yhteistä tilannekuvaa, muun muassa tunnistaa senioreita, joilla on riski jäädä yhteisöjen, toiminnan tai tuen ulkopuolelle. Työ jatkuu toimintamallien rakentamisella ja käytännön kokeiluilla eli toimintamallien testataan pilottikunnissa eli Hankasalmella, Jyväskylässä, Petäjävedellä ja Saarijärvellä. Toimintamalleja arvioidaan ja muokataan saatujen kokemusten perusteella. Hankkeen loppuvaiheessa valmiita malleja levitetään ja juurrutetaan käytäntöön. Myös muilla senioreilla on mahdollisuus osallistua yhteiskehittämiseen hankkeen aikana.
Keski-Suomen hyvinvointialue hallinnoi Kohtaamisten Keski-Suomi -hanketta, ja sen osatoteuttajina toimivat Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän kesäyliopisto sekä Jyväskylän kansalaisopisto. Lisäksi kaikki Keski-Suomen 22 kuntaa ovat hankkeessa kumppaneina.
Voit tilata Kohtaamisten Keski-Suomi -hankkeen uutiskirjeen tästä linkistä.
Yhteyshenkilöt
Merja Pihlajasaari, projektityöntekijä, p. 050 596 3694, merja.pihlajasaari(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Lotta Katajapuu-Rutanen, projektipäällikkö, p. 044 459 7339, lotta.katajapuu-rutanen(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Sonja Essel, osallisuuskoordinaattori, p. sonja.essel(at)hyvaks.fi, Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Ijäs, tuija.ijas(at)hyvaks.fi, p. 050 566 2193
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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