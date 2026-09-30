Tiina Silander nimitettiin koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi – Tapio Visakorpi jatkaa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina
7.10.2026 13:36:42 EEST | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus nimitti kokouksessaan 7.10.2026 kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaani Tiina Silanderin koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi sekä vararehtori Tapio Visakorven tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi kaudelle 1.1.2027–31.12.2031.
Vararehtorit vastaavat osaltaan Tampereen yliopiston strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä kansallisesti ja kansainvälisesti.
Koulutuksesta vastaavan vararehtorin valinnassa korostuivat laaja-alainen akateemisen toimintaympäristön ja korkeakoulupolitiikan tuntemus, näytöt monialaisten organisaatioiden johtamisesta sekä tutkimusperustainen osaaminen ja kokemus yliopistokoulutuksen ja pedagogiikan kehittämisestä. Lisäksi painotettiin koulutukseen liittyviä verkostoja eri koulutusasteilla.
Tutkimuksesta vastaavan vararehtorin valinnassa korostuivat vahva tutkimus- ja tiedepoliittisen toimintaympäristön tuntemus, kokemus tutkimusorganisaatioiden johtamisesta sekä asiantuntemus tutkimusrahoituksen, tutkimusinfrastruktuurien ja tutkimusekosysteemien kehittämisessä.
– Erinomaisesta hakijakaartista Tiina Silander ja Tapio Visakorpi valikoituivat monivaiheisen ja perusteellisen valintaprosessin tuloksena. He tuovat yliopiston johtoon vahvaa johtamiskokemusta, laajaa ja toisiaan täydentävää asiantuntemusta sekä strategista näkemystä. Heidän johdollaan voimme edelleen määrätietoisesti kehittää yliopistomme koulutusta, tutkimusta ja kansainvälistä vaikuttavuutta, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.
Silander siirtyy vararehtorin tehtävään kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnan dekaanin tehtävästä. Hän on aiemmin toiminut johtajana opetus- ja kulttuuriministeriössä sekä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen johtajana. Syöpägenetiikan professori Tapio Visakorpi on toiminut Tampereen yliopiston tutkimuksesta vastaavana vararehtorina vuodesta 2022 lähtien.
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Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Rehtori Keijo Hämäläinen
keijo.hamalainen@tuni.fi
puh. 0294 532 107
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