S-ryhmän ruokahävikki kutistui 1,2 prosenttiin myynnistä – Osuuskauppa Eepee avaa uuden tavan tukea paikallista ruoka-apua

S-ryhmä on onnistunut vähentämään ruokahävikkiään merkittävästi, ja vuonna 2025 hävikki oli enää 1,2 prosenttia myynnistä. Samalla perinteiseen ruoka-apuun lahjoitettavan hävikkiruoan määrä on vähentynyt. Siksi Osuuskauppa Eepee avaa asiakkailleen uuden tavan tukea oman alueen ruoka-apua: pullonpalautusrahat voi lahjoittaa ruoka-apuun 35 pullonpalautusautomaatilla ympäri toiminta-aluetta.

Ruoka-apuun ohjataan edelleen käyttökelpoisia elintarvikkeita aina silloin, kun tuotteet voidaan turvallisesti hyödyntää. Ruoka-avun tarve on kuitenkin kasvanut samaan aikaan, kun kaupat ovat onnistuneet vähentämään hävikkiä tavoitteidensa mukaisesti. Myymälämme lahjoittavat aina kun mahdollista 34 eri paikalliselle yhteistyökumppanille sellaista hävikkiuhan alla olevaa ruokaa, jota on vielä turvallista lahjoittaa.

– Olemme ylpeitä siitä, että ruokahävikkimme on laskenut jatkuvasti ja on nyt vain 1,2 prosenttia myynnistä. Se on hyvä uutinen ympäristön ja vastuullisuuden näkökulmasta. Samalla tiedostamme, että hävikkiruoan määrä ruoka-avussa vähenee, vaikka avun tarve kasvaa. Osuuskauppana tärkein lupauksemme on aina edullinen ruokakori. On kuitenkin tilanteita, joissa ihmisellä ei ole varaa edullisimpaankaan ruokakoriin. Siksi haluamme tarjota asiakkaillemme uuden helpon tavan auttaa oman alueemme ihmisiä, sanoo toimialajohtaja Iina Kalliorinne.

Lahjoitukset jäävät omalle alueelle

Osuuskauppa Eepeen asiakkaat voivat lahjoittaa pullonpalautusrahojaan ruoka-apuun pullonpalautusautomaatilla Eepeen alueen viidessä Salessa, Prismassa ja 29 S-marketissa. S-market Kivistössä, Kuortaneella ja Ylistarossa lahjoitus onnistuu sitten, kun niihin on vaihdettu uudet pullonpalautusautomaatit uudistusten yhteydessä.

Keräys toteutetaan yhteistyössä Kotimaanavun kanssa. Lahjoitetut varat käytetään ruokalahjakortteihin, jotka jaetaan apua tarvitseville juuri osuuskaupan omalla toiminta-alueella yhteistyössä paikallisen diakoniatyön kanssa. Ruokalahjakorteilla tuetaan erityisesti vähävaraisia lapsiperheitä ja muita taloudellisissa vaikeuksissa olevia henkilöitä, jotta he voivat hankkia välttämättömiä elintarvikkeita. voivat hankkia välttämättömiä elintarvikkeita. Kotimaanapu on hyväntekeväisyyskeräys, joka ohjaa lahjoitukset tunnistettuun ja konkreettiseen hätään ja toimii Suomen kaikilla paikkakunnilla.

– Monelle pullonpalautus on osa tavallista kauppareissua. Nyt samalla voi tehdä pienen mutta merkityksellisen teon oman alueen hyväksi. Jokainen lahjoitettu euro ohjautuu takaisin oman alueemme ruoka-apuun, sanoo toimialajohtaja Iina Kalliorinne.

Asiakas voi lahjoittaa pullonpalautusrahansa ruoka-apuun suoraan automaatilla muutamalla painalluksella. Lahjoitus onnistuu myös MobilePaylla numeroon 44578.