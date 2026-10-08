Ennuste: Konfliktit ja kireä kilpailu painavat yhä metsäteollisuuden vientiä

”Tänä vuonna Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee kaksi prosenttia. Selvästi eniten vähenee massan viennin arvo, sen sijaan kartongissa ja vanerissa viennin arvo kohoaa edellisvuodesta”, sanoo metsäekonomisti Matti Valonen.

Vientiin vaikuttavat kielteisesti myös kuljetuskustannusten nousu ja monissa tuotteissa yhä vallitseva ylikapasiteetti. Uusiksi jarruiksi voivat muodostua Kiinan ja mahdollisesti Kanadan pyrkimykset ohjata omaa tuotantoaan Suomelle tärkeille markkina-alueille. Sahatavaran osalta merkittävä vaikutus on Iranin sodalla, koska Lähi-itä on tärkeä vientialue.

Ensi vuonna kehityksessä nähdään maltillinen käänne, kun kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden paitsi paperin viennin arvo kasvaa hieman. Taustalla vaikuttavat syyt vaihtelevat, esimerkiksi massassa vientiä tukee muualla tehtävät tuotannonrajoitukset ja sahatavarassa Euroopan kysynnän hidas elpyminen. Vientihinnoissa nähdään lievää nousua.

Kartongin vienti hienoisessa nousussa

Suomen kartonkien vienti oli vuoden alkupuoliskolla virkeää ja kasvoi seitsemällä prosentilla viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Kasvuun on osaltaan vaikuttanut Oulun uuden kuluttajakartonkilinjan tuotannon ylösajo.

Euroopan kartonkimarkkinoilla kysynnän ennakoidaan säilyvän melko vaisuna. Vaikka kapasiteetti Suomessa kasvaa, loppuvuoden aikana kartongin tuotantoa rajoittaa huoltoseisokit useilla tehtailla. Siksi kartongin vienti hidastuu vuoden loppua kohden, mutta yltää neljä prosenttia viime vuotta suuremmaksi. Keskimääräinen vuotuinen vientihinta putoaa kaksi prosenttia, pääasiassa viime vuoden alun korkean hintatason takia.

Ensi vuonna kartongin vienti nousee kaksi prosenttia kuluvasta vuodesta, jos Oulun kasvava tuotanto alentaa käyttöasteita muualla. Kartongin keskimääräinen vientihinta nousee ensi vuonna hieman, lähinnä ulkopakkauskartonkien vetämänä.

Graafiset paperit jatkavat trendinomaista laskuaan

Hieno- ja aikakauslehtipapereiden kysyntä Euroopassa jatkaa rakenteellista laskuaan, mutta uusia kapasiteetin leikkauksia ei ole tällä erää tiedossa. Sektorilla seurataan tarkasti sitä, salliiko EU-komissio UPM:n ja Sappin graafisten papereiden yhteisyrityksen muodostamisen.

Paperin tuotannon ja viennin ennustetaan säilyvän tänä vuonna viime vuoden kaltaisena, ja keskimääräinen vientihinta laskee kahdella prosentilla. Ensi vuonna tuotannossa ja viennissä nähdään pientä laskua, mutta hinnat säilyvät tämän vuoden lukemissa.

Sellun keskihinta putoaa kuluvana vuonna

Massan keskimääräinen vientihinta laski alkuvuonna peräti 17 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Laskuun ovat vaikuttaneet mm. sopimusalennusten lisääntyminen ja valuuttakurssit. Koko vuoden keskimääräinen hinta jääkin noin kymmenen prosenttia viime vuotta alhaisemmaksi.

”Maailmanlaajuisesti havusellun tarjonta on supistunut tehtaiden tai tuotantolinjojen sulkemisten myötä, mikä kehitys on jatkunut tänäkin vuonna. Myös Suomessa monella tehtaalla tuotanto seisoo loppuvuonna, minkä vuoksi Suomen massan vienti jää koko vuoden tasolla hieman viime vuodesta”, sanoo metsäekonomisti Marjo Maidell.

Ennustejaksolla Suomen sellun vienti tärkeälle Kiinan-markkinalle on hankaloitumassa, kun maan oma tuotanto kasvaa ja kuljetuskustannukset pysyvät korkeina. Ennusteessa oletetaan kuitenkin Suomen viennin jossain määrin korvaavan sulkeutunutta havusellun tuotantoa, minkä vuoksi vienti kasvaa ensi vuonna prosentilla.

Heikko kysyntä painaa sahatavaran vientiä

Suomen sahatavaran vienti vähenee tänä vuonna viime vuodesta. Merkittävä tekijä on Iranin sota, sillä vienti tärkeälle Lähi-idän markkinalle putosi vuoden alkupuoliskolla peräti 28 prosenttia. Vienti Eurooppaan sen sijaan kasvoi rakentamisen hitaan elpymisen ansiosta.

”Heikon kysynnän ohella markkinatilannetta voivat kiristää Kanadan ponnistukset sahatavaran vientinsä kasvattamiseksi USA:n ulkopuolelle, todennäköisesti Aasiaan. Tämä kiristäisi kilpailua ja voisi vähentää Suomen vientiä”, sanoo Matti Valonen.

Sahatavaran tuotanto vähenee kuluvana vuonna kaksi prosenttia, koska vienti laskee ja kotimainen kysyntä pysyy vaisuna. Vaimea kysyntä pitää sahojen kannattavuuden heikkona.

Vanerin vienti kääntyy kasvuun

Vanerin vienti kasvoi kuluvan vuoden alkupuoliskolla kymmenen prosenttia, koivuvanerin liki 30 prosenttia. Taustalla oli vahvistunut kysyntä ja edellisvuoden heikko vertailutaso, kun lakko UPM:n tehtailla vähensi tuotantoa.

Tänä vuonna rakentamisen hidas elpyminen tukee vanerin kysyntää Euroopassa, mutta toiseen suuntaan vetää kuljetusvälineteollisuuden heikko tilanne. Suomen vanerin vienti kasvaa tänä vuonna neljä prosenttia, ja keskimääräinen vuotuinen vientihinta nousee hieman. Vuonna 2027 vanerin viennin kasvu jatkuu.

Koko ennuste on julkaistu verkkosivuillamme https://www.ptt.fi/ennusteet/metsaala-syksy-2026/