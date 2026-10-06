Parlamentti hyväksyi EU-tuen työntekijöille Suomessa, Belgiassa ja Espanjassa
7.10.2026 14:00:15 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Keskiviikkona mepit hyväksyivät 410 310 euron tuen Valmetin Automotivelta irtisanottujen työllistämistoimiin ja tukipaketit myös Belgiaan ja Espanjaan.
Euroopan parlamentti äänesti kolmesta eri ehdotuksesta aktivoida Euroopan globalisaatiorahasto työttömiksi jääneille työntekijöille (EGR).
Koulutusta ja muuta tukea Valmet Automotiven entisille työntekijöille
Parlamentti hyväksyi äänin 601 puolesta, 57 vastaan ja 9 tyhjää 410 310 euron tuen työttömäksi jääneiden työntekijöiden hyväksi Suomessa, kun 233 työntekijää irtisanottiin moottoriajoneuvoja, perävaunuja ja puoliperävaunuja valmistavalta Valmet Automotivelta. Tuella rahoitetaan työnhakukoulutusta, uravalmennusta, ammatillista koulutusta sekä tuetaan yrittäjien toimeentuloa, kannustimia ja avustuksia.
Mepit painottavat, että Valmet Automotivella on ollut haasteita sopeutua markkinamuutoksiin ja se on joutunut asteittain vähentämään henkilöstöään 2020-luvulla. Viimeaikaiset lomautukset ja työntekijävähennykset ovat myös nostaneet Länsi-Suomen työttömyysastetta. Mepit toivottavat tervetulleeksi Valmet Automotiven saaman tilauksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistamisesta, jonka ansiosta yritys saattaa pystyä palkkaamaan uudelleen huomattavan osan työttömiksi jääneistä työntekijöistään.
Tukea myös Belgiaan ja Espanjaan
Mepit hyväksyivät myös äänin 605 puolesta, 56 vastaan ja 7 tyhjää komission esityksen myöntää Euroopan globaalirahastosta 3,8 miljoonaa euroa Belgiassa työttömäksi jääneiden hyväksi. Tuki myönnettiin 1 010 ihmiselle, jotka jäivät työttömiksi, kun Cora-vähittäismyyntiketju lopetti toimintansa Vallonian alueella joulukuussa 2025. Tukiraha on suunnattu räätälöityihin toimenpiteisiin, jotka tukevat työntekijöiden paluuta työmarkkinoille mm. tarjoamalla resursseja uraohjaukseen, taitojen sertifiointiin, erityiskoulutuksiin ja yritystoiminnan perustamiseen.
Mepit hyväksyivät myös äänin 608 puolesta, 55 vastaan ja 7 tyhjää esityksen tukea 2,7 miljoonalla eurolla Espanjan Galiciassa autoteollisuuden liitännäisaloilta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille. Tuki tarjoaa työttömiksi jääneille työntekijöille ammatillista ohjausta, työnhakuneuvontaa, monialaista koulutusta ja taloudellista tukea koulutuksiin.
Taustaa
Komission mukaan EGR on vuoden 2007 jälkeen tukenut yli 185 000 ihmistä 20 EU-maassa 737 miljoonalla eurolla. Toukokuusta 2026 lähtien EGR on myös rahoittanut koulutuksia työntekijöille, jotka ovat vaarassa jäädä työttömäksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
EU-parlamentti hyväksyi puolustusinnovaatioiden Agile-ohjelman6.10.2026 15:07:11 EEST | Tiedote
Puolustusinnovaatio-ohjelmalla EU vastaa Venäjän hyökkäyssodan myötä muuttuneeseen turvallisuusympäristöön, jossa nopea ja edullinen puolustusinnovaatioiden kehittäminen on olennaista.
Daphne Caruana Galizias journalistpris 2026: tio finalister går vidare5.10.2026 14:50:18 EEST | Pressmeddelande
Juryn för den sjätte årgången av Daphne Caruana Galizias journalistpris har valt ut tio reportage som går vidare till slutomgången.
Vuoden 2026 Daphne Caruana Galizia ‑journalismipalkinto: kymmenen finalistia5.10.2026 14:50:18 EEST | Tiedote
Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon tuomaristo on nimennyt kymmenen tutkivan journalismin työtä kilpailun finalisteiksi.
Europaparlamentet: Översikt av plenarsammanträdet 5–8 oktober 2026 i Strasbourg2.10.2026 14:09:13 EEST | Pressmeddelande
Sessionsinfo 5-8 oktober 2026, plenarsammanträde i Strasbourg
Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 5.-8.10.2026: istuntokatsaus2.10.2026 14:09:13 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin 5.-8.10. pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät suosituksistaan EU:n strategiaksi Kiinan suhteen sekä puolustusinnovaatio-ohjelmasta. Lisäksi mepit keskustelevat monivuotisesta EU-budjetista ja alaikärajasta sosiaalisen median käytölle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme