Parlamentti hyväksyi EU-tuen työntekijöille Suomessa, Belgiassa ja Espanjassa

Euroopan parlamentti äänesti kolmesta eri ehdotuksesta aktivoida Euroopan globalisaatiorahasto työttömiksi jääneille työntekijöille (EGR).



Koulutusta ja muuta tukea Valmet Automotiven entisille työntekijöille



Parlamentti hyväksyi äänin 601 puolesta, 57 vastaan ja 9 tyhjää 410 310 euron tuen työttömäksi jääneiden työntekijöiden hyväksi Suomessa, kun 233 työntekijää irtisanottiin moottoriajoneuvoja, perävaunuja ja puoliperävaunuja valmistavalta Valmet Automotivelta. Tuella rahoitetaan työnhakukoulutusta, uravalmennusta, ammatillista koulutusta sekä tuetaan yrittäjien toimeentuloa, kannustimia ja avustuksia.

Mepit painottavat, että Valmet Automotivella on ollut haasteita sopeutua markkinamuutoksiin ja se on joutunut asteittain vähentämään henkilöstöään 2020-luvulla. Viimeaikaiset lomautukset ja työntekijävähennykset ovat myös nostaneet Länsi-Suomen työttömyysastetta. Mepit toivottavat tervetulleeksi Valmet Automotiven saaman tilauksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistamisesta, jonka ansiosta yritys saattaa pystyä palkkaamaan uudelleen huomattavan osan työttömiksi jääneistä työntekijöistään.



Tukea myös Belgiaan ja Espanjaan



Mepit hyväksyivät myös äänin 605 puolesta, 56 vastaan ja 7 tyhjää komission esityksen myöntää Euroopan globaalirahastosta 3,8 miljoonaa euroa Belgiassa työttömäksi jääneiden hyväksi. Tuki myönnettiin 1 010 ihmiselle, jotka jäivät työttömiksi, kun Cora-vähittäismyyntiketju lopetti toimintansa Vallonian alueella joulukuussa 2025. Tukiraha on suunnattu räätälöityihin toimenpiteisiin, jotka tukevat työntekijöiden paluuta työmarkkinoille mm. tarjoamalla resursseja uraohjaukseen, taitojen sertifiointiin, erityiskoulutuksiin ja yritystoiminnan perustamiseen.

Mepit hyväksyivät myös äänin 608 puolesta, 55 vastaan ja 7 tyhjää esityksen tukea 2,7 miljoonalla eurolla Espanjan Galiciassa autoteollisuuden liitännäisaloilta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille. Tuki tarjoaa työttömiksi jääneille työntekijöille ammatillista ohjausta, työnhakuneuvontaa, monialaista koulutusta ja taloudellista tukea koulutuksiin.



Taustaa



Komission mukaan EGR on vuoden 2007 jälkeen tukenut yli 185 000 ihmistä 20 EU-maassa 737 miljoonalla eurolla. Toukokuusta 2026 lähtien EGR on myös rahoittanut koulutuksia työntekijöille, jotka ovat vaarassa jäädä työttömäksi.