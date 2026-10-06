Malmin Tilketori ja Puimuripuisto suunnitellaan vehreiksi oleskelupaikoiksi

Helsingin kaupunki suunnittelee peruskorjausta Malmin Tilketorille ja lähellä sijaitsevalle Puimuripuistolle. Kivipintainen Tilketori on tarkoitus muuttaa vehreäksi ja viihtyisäksi paikaksi, jossa on nykyistä paremmat mahdollisuudet oleskeluun ja yhdessäoloon. Tavoitteena on pehmentää nykyisen torin ilmettä ja sovittaa yhteen torin erilaisia käyttötapoja.

Puimuripuisto on suunniteltu 1990-luvulla ja säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan. Puisto koostuu pääasiassa avoimesta nurmialueesta, jossa on yksittäisiä puita ja penkkejä. Tarkoitus on kehittää Puimuripuistosta puutarhamainen ja viihtyisä oleskelupaikka.

Kunnostuksen yhteydessä Puimuripuistoon ja Tilketorille lisätään uusia kalusteita, kuten piknikpöytiä, keinuja ja pergoloita.

Kesän kokeiluista uutta tietoa suunnittelua varten

Tilketorilla kokeiltiin kesällä 2026 väliaikaisia oleskelu- ja toimintamahdollisuuksia. Torille tuotiin muun muassa istuskelupaikkoja sekä skeittaukseen, parkouriin ja pallopeleihin sopivia elementtejä. Kokeilun aikana ilmeni, että asukkaat toivovat torille muun muassa värikkyyttä, runsaampaa kasvillisuutta, varjoisia istumapaikkoja sekä lisää tekemistä. Kokeiluista saatuja kokemuksia hyödynnetään torin suunnittelussa.

Asukkailta pyydetään näkemyksiä kyselyssä

Tilketorin ja Puimuripuiston suunnitelmaluonnoksiin voi tutustua hel.fi-verkkosivulla 7.–20.10.2026. Asukkailta toivotaan ideoita ja toiveita Kerro kantasi –kyselyyn 20. lokakuuta mennessä, erityisesti Puimuripuistoon liittyen.

Tilketorin ja Puimuripuiston kunnostustyöt alkavat aikaisintaan syksyllä 2027.