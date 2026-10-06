Burson Finland Oy

Nauti lompakottomasta arjesta HONOR Watch 6:n avulla

7.10.2026 14:29:50 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote

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HONOR Watch 6 -älykellon NFC-lähimaksuominaisuus tarjoaa käyttäjille helpon tavan maksaa ostokset suoraan ranteesta. Älykello toimii turvallisena maksuvälineenä kaupoissa, liikenteessä ja palveluissa kaikkialla Suomessa. HONOR-älykellojen virallinen maksukumppani on Fidesmo Pay. Se on luotettava eurooppalainen teknologia, joka mahdollistaa nopeat ja salatut lähimaksut.

Digitaalinen maksaminen on yleistynyt vauhdilla viime vuosina. Samalla arjen maksutottumukset ovat siirtyneet käteisestä kortteihin, korteista älypuhelimiin ja nyt yhä useammin puettaviin älylaitteisiin, kuten älykelloihin ja älysormuksiin.

HONOR Watch 6 tekee arjen maksutilanteista vaivattomia. Ostokset voi maksaa nopealla ranteen heilautuksella niin ruokakaupan kassalla, joukkoliikenteessä kuin kahvilassakin. Puhelin voi pysyä koko ajan taskussa tai laukussa. Tämä kädet vapaana -kokemus on erityisen kätevä silloin, kun kannat ostoskasseja, matkustat tai olet lenkillä.

Turvallisuus edellä jokaisessa maksussa

Fidesmo Pay -palvelun avulla korttitiedot muutetaan digitaaliseen muotoon ja tallennetaan turvallisesti kellon NFC-sirulle. Varsinaista korttinumeroa ei koskaan jaeta maksupäätteen kanssa. Käyttäjä voi maksaa ostoksiaan yhteensopivilla maksupäätteillä, vaikka kello ei olisi tilapäisesti yhteydessä puhelimeen.

Kun kelloon on asetettu PIN-koodi, maksaminen on erittäin turvallista. Kellon sensorit tunnistavat, jos laite otetaan pois ranteesta, ja ne lukitsevat sekä kellon että NFC-moduulin välittömästi. Tämä estää laitteen luvattoman käytön, jos se sattuu katoamaan. Maksujen tekeminen vaatii aina, että käyttäjä avaa laitteen lukituksen.

Laaja tuki suomalaisille pankeille ja korteille

Suomessa HONOR Watch 6 tukee lähimaksamista hyvin laajan pankki- ja luottokorttivalikoiman avulla. Suorana yhteistyökumppanina toimivat muun muassa tutut paikalliset pankit, kuten Nordea, SEB ja Ålandsbanken. Tämä tarkoittaa, että pankkien omien korttien lisäksi esimerkiksi Nordean myöntämät Finnair Plus Mastercard, Stockmann Mastercard ja Tuohi Mastercard sekä SEB:n myöntämä Eurocard toimivat suoraan kellon kanssa. Fidesmo Payn piiriin kuuluvat myös muun muassa Klarnan, Wallesterin ja Moorwandin kortit.

Mikäli oma pankki ei löydy suorien kumppanien listalta, ratkaisu on yksinkertainen. Laitteeseen voi lisätä Curve-virtuaalikortin, jonka kautta käytännössä minkä tahansa pankin maksukortin – jopa Visa Electronin – saa toimimaan kellon lähimaksuissa. Näin ostosten teko käy aina käden käänteessä.*

Näin otat lähimaksut käyttöön HONOR Watch 6 -kellossa

Ennen kuin aloitat, varmista seuraavat asiat:

  • Sinulla on asennettuna uusin versio HONOR Health -sovelluksesta (Google Play tai App Store).
  • HONOR Watch 6 -älykelloosi on päivitetty uusin ohjelmisto.
  • Puhelimesi Bluetooth- ja NFC-yhteydet ovat päällä.
  • Kelloon on asetettu 6-numeroinen PIN-koodi.
  • Sinulla on jokin yhteistyöpankkien korteista tai yhteensopiva virtuaalinen Curve-kortti.

Käyttöönoton vaiheet:

  1. Yhdistä kello HONOR Health -sovellukseen.
  2. Lisää pankkikorttisi Honor Health-sovelluksen Kortit-kohdassa laitteesi asetuksissa seuraamalla askeleita.
  3. Suorita pankin vaatima tunnistautuminen.
  4. Ota näyttölukon PIN-koodi käyttöön (välttämätön maksukortin lisäämistä varten).
  5. Olet valmis maksamaan kellollasi!

Saatavuus

HONOR Watch 6 -älykello on saatavilla Suomessa valtakunnallisesti hyvinvarustetuilta jälleenmyyjiltä suositushintaan 249 euroa.

Lisätiedot:
Pekko Honkasalo
PR Manager, HONOR Suomi
pekkohonkasalo@honor.com

Lue lisää HONORista: https://www.honor.com/fi/

HONOR sosiaalisessa mediassa:
Facebook: www.facebook.com/honorfinland
TikTok: www.tiktok.com/@honor_suomi
Instagram: www.instagram.com/honorfinland
YouTube: www.youtube.com/@HONOR_finland

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.


* Lähimaksuominaisuus vaatii toimiakseen OTA-päivityksen, joka tulee saataville kellon käyttöönoton yhteydessä.

Avainsanat

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