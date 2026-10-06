Oulun yliopisto

Oulun yliopiston uuden kampuksen arkkitehtuurikilpailuun yli sata ehdotusta

7.10.2026 15:04:22 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote

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Oulun yliopiston uuden kampuksen arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe päättyi 2.10.2026. Kilpailuun jätettiin yli sata ehdotusta. Yleisellä kansainvälisellä arkkitehtuurikilpailulla yliopistolle haetaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoista kampuskokonaisuutta, joka yhdistää yliopiston toiminnot ja opiskelija-asunnot sujuvasti osaksi kaupunkirakennetta Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen Kontinkankaan kaupunginosaan.

Viistoilmakuva Oulun yliopistollisen sairaalan alueesta; kilpailualue on rajattu punaisella uuden sairaalakokonaisuuden eteläpuolelle.
Muokattu viistoilmakuva kilpailualueesta. Yliopistokampus suunnitellaan Oulun yliopistollisen sairaala-alueen eteläpuolelle. Kaakosta kuvattuun ilmakuvaan kilpailualue on merkitty punaisella viivalla. Kuvassa on esitetty uusi sairaalakokonaisuus, ja kuvasta on poistettu olemassa olevat, purettavat sairaalarakennukset.

Oulun yliopiston kampus on Suomen arkkitehtuurikilpailujen 150-vuotisjuhlavuoden kilpailu ja se järjestetään Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA) kilpailusääntöjen mukaisesti.

"Kilpailu herätti selvästi tavallista enemmän kiinnostusta, vaikka tehtävä on vaikea. Uskon, että kilpailijoita kiinnostaa hankkeen valtava koko ja se, että näin merkittävistä kampuksista ei ole järjestetty pitkään aikaan arkkitehtuurikilpailuja", kertoo SAFAn kilpailuasiantuntija Kirsti Rantanen.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen tavoitteena on tuottaa uudelle yliopistokampukselle kaupunkirakenteellinen ja arkkitehtoninen kokonaisratkaisu.

"Olemme iloisia, että Oulun yliopiston kampus herättää näin paljon kiinnostusta. On kutkuttavaa päästä tutustumaan tuomariston kanssa ehdotuksiin ja millaisia ratkaisuja kilpailun osallistujat ovat visioineet. Anonyymiys tekee tuomaroinnista erityisen kiinnostavaa, sillä ehdotusten takana olevat kilpailijat pysyvät salaisina myös tuomaristolle aina voittajan julkistamiseen saakka", kertoo Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori Janne Pihlajaniemi, joka toimii myös kilpailun tuomaristossa.

Seuraavaksi kilpailun tuomaristo valitsee 3–5 lupaavinta ehdotusta tammikuussa 2027 käynnistyvän toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa kilpailijoiden tehtävänä on kehittää ja tarkentaa suunnitelmia tuomariston antaman palautteen ja suunnitteluohjeiden perusteella. Voittaja julkistetaan kesäkuussa 2027.

Ideoilta odotetaan visiota kokonaisratkaisusta

Uusi kampus kokoaa ensimmäistä kertaa Oulun yliopiston historiassa kaikki kahdeksan tiedekuntaa samaan paikkaan Kontinkankaalle, jossa toimii jo lääketieteellinen tiedekunta sekä biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta. Kilpailun tavoitteena on luoda uudelle yliopistokampukselle pitkän aikavälin visio alueen arkkitehtuurista ja yhdyskuntarakenteesta.

”Tämä on merkittävä askel uuden Kontinkankaan kampuksemme suunnittelussa. Odotamme, että kilpailutyöt antavat meille monipuolisesti ideoita kokonaisratkaisusta ja hyvän lähtökohdan myöhemmin käynnistyvään jatkosuunnitteluun. Korkeatasoisen arkkitehtuurin lisäksi odotamme visioita siitä, miten kilpailun kohteena oleva kampuskokonaisuus istuu sujuvasti sairaala-alueelle osaksi Oulun kaupunkirakennetta”, kertoo Oulun yliopiston kiinteistöjohtaja Vesa-Heikki Kemppainen.

Kilpailussa suunnitellaan noin 80 000 kerrosneliötä yliopiston tarpeisiin ja noin 30 000 kerrosneliötä opiskelija-asumiseen, mikä on noin 600–1000 asuntopaikkaa. Lisäksi alueelle suunnitellaan noin 15 000 kerrosneliön kampushotelli ja 20 000 kerrosneliön palvelukeskus kampus- ja sairaalaympäristöä tukeville palveluille, sekä 35 000 kerrosneliötä varataan muille toiminnoille.

Kilpailun järjestävät Oulun yliopisto ja Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS) yhteistyössä Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen ja SAFAn kanssa. Tuomaristossa on edustus jokaisesta osallistuvasta organisaatiosta. 

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Viistoilmakuva Oulun yliopistollisen sairaalan alueesta; kilpailualue on rajattu punaisella uuden sairaalakokonaisuuden eteläpuolelle.
Muokattu viistoilmakuva kilpailualueesta. Yliopistokampus suunnitellaan Oulun yliopistollisen sairaala-alueen eteläpuolelle. Kaakosta kuvattuun ilmakuvaan kilpailualue on merkitty punaisella viivalla. Kuvassa on esitetty uusi sairaalakokonaisuus, ja kuvasta on poistettu olemassa olevat, purettavat sairaalarakennukset.
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Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.

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