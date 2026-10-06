Jokerit-HIFK torstaina: Vedonlyöjät vahvasti HIFK:n puolella

- Jokerien ja HIFK:n välinen ottelu pelattiin viimeksi 1.3.2014 Olympiastadionilla, joten huomenna päättyy tosiaan pitkä odotus. Jokerien Markus Hännikäinen ja HIFK:n Iiro Pakarinen ovat pelaajia, jotka olivat jo silloin kokoonpanossa. Pakarisella on myös säkenöivää historiaa paikallispeleistä, sillä hän teki 1.3.2014 pelatussa Jokerit-ottelussa hurjat neljä tehopistettä.



- Totta kai spesiaalikohteissamme voi lyödä vetoa jälleen Pakarisen pisteistä tai siitä, että toistaako historia itseään. Esimerkiksi siinä, että voittomaali tehdään samalla minuutilla kuin olympiastadionin kohtaamisessa tai että HIFK kääntää jälleen ottelun itselleen kolmannessa erässä, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara hymähtää.

- Olemme panostaneet odotettuun otteluun kohdetarjonnan osalta. Sitä riittää molempien seurojen kannattajille. Spesiaalivetoja on 50 erilaista, ja kaikkiaan peliin löytyy lähes 200 erilaista Pitkäveto-kohdetta.



Vedonrakentajalla asiakas voi myös rakentaa eri vaihtoehdoista oman yhdistelmävetonsa otteluun.

Veikkauksen näkemys otteluun on, että kotijoukkue lähtee Stadin derbyyn ennakkosuosikkina.

- Meidän papereissamme Jokerit on kotiareenallaan selkeä suosikki. Jokerien Pitkäveto-kerroin varsinaisen peliajan voitolle on 2,12 ja HIFK:n 3,02. Kotihalli on aina kotihalli.

- HIFK pelasi kelpo ottelun viimeksi Vaasassa ja parantaa hiljalleen yllättävän heikon alun jälkeen. Jokereiden otteissa on ollut selvemmin nostetta. Vaikka Jokerit on valmentajanvaihdoksen jälkeen voittanut vain yhden ja hävinnyt kaksi ottelua, pelilliset otteet ovat parantuneet Juuso Hahlin päävalmentajuuden aikana merkittävästi.

HIFK ja Jokerit ovat Liigan superkauden alkuvaiheessa yllättävän alhaalla sarjataulukossa.



- Kummankin joukkueen otteissa on ollut positiivisia signaaleja viime peleissä. Koko kautta ajatellen asetelmat ovat varsin yhtenevät sekä Jokereilla että HIFK:lla. Vaikka sijoitus on tällä hetkellä putoamisviivan alla, riski putoamiseen ei ole järin suuri, mutta yhtä kaikki ei sitä peikkoa voi unohtaakaan.



Keskiviikkona iltapäivällä Jokerit-HIFK 1X2 -kohteeseen pelanneista asiakkaista yli puolet on HIFK:n voiton kannalla. Jokerien varsinaisen peliajan puolesta on pelattu 25 % kohteen merkeistä, tasapelin puolesta 21 % ja peräti 54 % HIFK:n voiton puolesta.



- Asiakkaamme ovat usein HIFK:n puolella vedonlyönnissä. Nyt kerroinkin on houkutteleva, joten ei tämä yllätys ole. Huomenna on odotettavissa mielenkiintoinen ilta! Veikkauksen Eirtovaara toteaa.



Jokerit-HIFK pelataan torstaina 8.10. Veikkaus Arenalla klo 18.30 alkaen.



Pitkäveto: Jokerit-HIFK