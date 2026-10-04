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SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Työelämän oikeusturvaa on vahvistettava, ei heikennettävä – Työneuvoston lakkauttaminen ja yt-valvonnan murentaminen ovat väärä suunta

7.10.2026 14:40:43 EEST | SDP | Tiedote

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Tänään keskiviikkona 7.10 eduskunta hyväksyi äänin 108–53 mietinnön, joka lakkauttaa työneuvoston ja yt-asiamiehen toimistot. SDP:n 2. varapuheenjohtaja Niina Malm näkee esityksen jälleen yhtenä askeleena kohti työntekijöiden oikeusturvan heikentämistä ja työelämän valvonnan rapauttamista.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

"Koko hallituskauden Orpon johtama kokoomus ja sen tukipuolue perussuomalaiset ovat heikentäneet suomalaisen palkansaajan asemaa työelämäheikennyksillään. Nyt hyväksytyt lakimuutokset murentavat jälleen työntekijöiden oikeusturvaa ja vaikeuttavat työelämän valvontaa tekevien viranomaisten työtä", sanoo Malm. 

"Työneuvosto on tarjonnut työntekijöille, työnantajille ja viranomaisille riippumatonta työoikeudellista tulkinta-apua matalalla kynnyksellä. Sen lausunnot ovat vuosikymmenten ajan edistäneet lain yhdenmukaista soveltamista ja ehkäisseet tarpeettomia oikeusriitoja. Nyt hallituspuolueiden äänin on päätetty poistaa tämä oikeussuojakeino ilman, että tilalle esitetään yhtä saavutettavaa ja riippumatonta järjestelmää", jyrähtää Malm. 

Orpon hallituksen työelämäpolitiikassa on nähty johdonmukainen linja: työntekijöiden asemaa heikennetään pala palalta. Työtaisteluoikeuden rajoittaminen, paikallisen sopimisen muutokset, irtisanomissuojaa koskevat heikennykset ja nyt työoikeudellisen oikeusturvan rakenteiden purkaminen muodostavat kokonaisuuden, jossa työntekijän asema suhteessa työnantajaan jatkuvasti heikkenee.

"Kyse ei ole vain virastojen organisaatiokaavioista tai hallinnollisista rakenteista. Kyse on siitä, onko työntekijällä jatkossakin mahdollisuus saada riippumatonta työoikeudellista ohjausta, toteutuuko yhteistoimintalainsäädännön valvonta tehokkaasti ja säilyykö työelämän pelisääntöjen valvonta uskottavana", sanoo Malm. 

"Työntekijöiden oikeusturvaa ei pidä purkaa säästöjen nimissä, etenkään silloin, kun säästöjen toteutumisesta ei ole varmuutta. Oikeusvaltion mitta ei ole se, kuinka nopeasti sen suojarakenteita voidaan lakkauttaa, vaan se, kuinka hyvin se kykenee turvaamaan kansalaistensa oikeudet myös muuttuvissa olosuhteissa. Työelämän oikeusturvaa on vahvistettava, ei heikennettävä", päättää Malm. 

Avainsanat

työelämätyöneuvostooikeusturva

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