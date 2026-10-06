Iranin sota pitää öljyn hinnan korkealla – S-Pankki kasvatti osakepainoa epävarmuudesta huolimatta
8.10.2026 09:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
Iranin sodan pitkittyminen on nostanut öljyn hintaa ja lisännyt huolta inflaation kiihtymisestä. S-Pankin lokakuun markkinanäkemyksen mukaan energian kallistuminen voi pitää korot korkealla odotettua pidempään. Samalla maailmantalous ja yritysten tulokset ovat säilyneet vahvoina.
Iranin sota on noussut sijoitusmarkkinoiden tärkeimmäksi epävarmuustekijäksi. Sen vaikutukset näkyvät erityisesti energiamarkkinoilla, joissa huoli öljyn saatavuudesta on nostanut hintoja. Korkeampi energian hinta lisää inflaatiopaineita ja vaikeuttaa keskuspankkien mahdollisuuksia laskea korkoja.
”Jos energian hinta pysyy korkealla pitkään, inflaation hidastuminen voi viivästyä. Se puolestaan pitää korot korkeammalla kuin vielä jokin aika sitten arvioitiin”, sanoo S-Pankin päästrategi Tanja Wennonen-Kärnä.
Talous on kestänyt epävarmuutta odotettua paremmin
Geopoliittisista jännitteistä ja korkojen noususta huolimatta maailmantalous on pysynyt vakaana. Yritysten tuloskehitys on tukenut osakemarkkinoita, eikä Iranin sota ole toistaiseksi johtanut laaja-alaiseen talouden heikkenemiseen.
”Markkinat tasapainoilevat tällä hetkellä kahden vastakkaisen voiman välillä. Yritysten tulokset ja talouskasvu tukevat sijoitusmarkkinoita, mutta sota, korkea öljyn hinta ja nousseet korot lisäävät riskejä”, Wennonen-Kärnä kommentoi.
S-Pankki kasvatti osakepainoa ja suosii kehittyviä markkinoita
S-Pankki kasvatti syyskuussa osakesijoitusten painoa ja vähensi korkosijoituksia. Osakkeiden sisällä pankki luopui Japanin ylipainosta ja siirsi painopistettä kehittyville markkinoille, joiden näkymiä tukevat teknologiasektorin vahva kasvu, parantuneet tulosennusteet ja houkuttelevat arvostustasot. Samalla valtionlainat laskettiin alipainoon ja High Yield -yrityslainat nostettiin takaisin ylipainoon. Investment Grade -yrityslainat sekä kehittyvien markkinoiden korkosijoitukset säilyvät edelleen ylipainossa.
”Yritysten tulosnäkymät ovat edelleen vahvat, ja myös talouden eteenpäin katsovat indikaattorit ovat hyvällä tasolla. Siksi kasvatimme osakepainoa epävarmuudesta huolimatta. Kehittyvillä markkinoilla näemme edelleen parhaat tuottomahdollisuudet suhteessa riskeihin”, Wennonen-Kärnä sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Tanja Wennonen-KärnäpäästrategiPuh:09 613 46160tanja.wennonen-karna@s-pankki.fi
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