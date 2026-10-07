SDP:n Suhonen: Orpon hallitus purkaa työntekijöiden oikeusturvaa pala palalta
7.10.2026 14:53:26 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Eduskunta hyväksyi tänään 7.10 pääosin hallituspuolueiden äänin 108-53 mietinnön, jossa päätettiin työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen tehtävien lakkauttamisesta. Kyseessä on ollut hallitusohjelman ulkopuolinen hanke. SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen näkee juuri hyväksytyt lakimuutokset jälleen yhtenä Orpon hallituksen keinona heikentää työntekijöiden asemaa.
"Työntekijöiden oikeuksien heikentämistä on koko hallituskauden ajan perusteltu tarpeilla ns. uudistaa työelämää. Nämä uudistusten nimissä tehdyt työelämän perusrakenteiden heikennykset ovat osa valittua kokoomuksen ja perussuomalaisten linjaa, joilla työntekijöistä ja heidän edustajistaan halutaan tehdä kyvyttömiä ajamaan omia asioitaan tulevaisuudessa. Nyt samaa perustelua käytetään myös oikeusturvaa turvaavien instituutioiden purkamisessa", sanoo Suhonen.
Työneuvosto on pitkään tarjonnut työntekijöille, työnantajille ja viranomaisille riippumatonta työoikeudellista tulkinta-apua. Sen lausunnot ovat auttaneet ratkaisemaan epäselviä tilanteita ilman pitkiä ja kalliita oikeusprosesseja sekä turvanneet työoikeudellisen tulkinnan yhdenmukaisuutta.
"Kun matalan kynnyksen oikeussuojakeino poistetaan, seuraukset kohdistuvat erityisesti tavallisiin työntekijöihin. Kaikilla ei ole mahdollisuutta lähteä viemään asiaansa tuomioistuimiin", toteaa Suhonen.
Esityksen seurauksena yksi keskeinen työoikeudellisen oikeusturvan kanava poistuu. Hallitus ei ole osoittanut, että vastaava palvelu tai riippumaton asiantuntemus olisi jatkossa työntekijöiden saatavilla samalla tavalla kuin nykyisin. Myös yhteistoiminta-asiamiehen tehtävien siirtäminen herättää perusteltuja huolia. Nykyinen järjestelmä on painottanut ennaltaehkäisevää valvontaa ja neuvontaa, joiden avulla ongelmiin voidaan puuttua ennen kuin ne johtavat lain rikkomuksiin tai työpaikkariitoihin.
"Valvonnan tehtävä ei ole ainoastaan todeta jälkikäteen, että virhe on tapahtunut. Hyvän viranomaisvalvonnan tarkoitus on ehkäistä ongelmia ennakolta. Tämän tehtävän heikentäminen ei vahvista työelämän pelisääntöjä vaan rapauttaa niitä", ärähtää Suhonen.
"On kohtuutonta heikentää työntekijöiden oikeusturvaa epävarmojen säästölaskelmien perusteella. Jos säästöjä ei synny, jäljelle jäävät vain oikeusturvan heikennykset", päättää Suhonen.
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Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
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