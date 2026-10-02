Tässä ovat Suomen salibandymiehet viimeisiin otteluihin ennen Tampereen MM-kisoja
7.10.2026 14:50:22 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Suomen miesten salibandymaajoukkue Kokkolassa 16. – 18. 10. pelattavaan kolmen maan turnaukseen on nimetty. Suomi kohtaa upouudessa Kokkola Areenassa Ruotsin sekä Latvian, ja kyseessä on samalla huippumaiden kenraaliharjoitus ennen joulukuussa Tampereella pelattavia MM-kisoja.
Turnauksen ottelut nähdään suorina lähetyksinä ilmaiseksi SalibandyTV:ssä sekä Yle Avoin areenassa.
Suomi lähtee turnaukseen tutuilla nimillä, ja pelaajalista on pitkälti sama kuin kuukausi sitten Chomutovin EFT-turnauksessa. Otto Lehkosuo, Juho Repo sekä maalivahti Oskari Fälden ovat taas mukana 22 nimen ryhmässä.
– Tuttuja nimiä, joiden kanssa on tehty hommia niin tässä kuin edellisessäkin projektissa. Tässä on kokenut ja laadukas ryhmä samalla kun voi todeta, että valinnat ovat kuitenkin olleet taas kerran vaikeita, päävalmentaja Esa Jussila toteaa.
Suomi lähtee Kokkolaan parantamaan peli-ilmettään kuukauden takaisesti, sillä viikonloppu Chomutovissa jäi tulosten valossa mollivoittoiseksi niin Sveitsin ja Tshekin kuin Ruotsinkin oltua Suomea vahvempia.
Joulukuun 2024 voitokkaan MM-finaalin jälkeen Suomen miehet kirjauttivat seuraavista yhdeksästä maaottelustaan seitsemän voittoa, mutta viime kesän toisesta Tshekki-ottelusta alkoi aniharvinainen neljän pelin tappioputki. Taidot ovat tallella, ja tehtävänä onkin nyt voittavan vireen löytäminen takaisin.
– Viime turnauksessa mentiin metsään valmennuksen osalta, ja nyt on korjausliikkeiden aika. Isoin työsarka viimeisen kuukauden aikana on ollut ajatustyö sen eteen, miten joukkueesta saadaan taas paras irti. Monessa turnauksessa ollaan oltu pallollisina hyviä, puolustettu hyvin ja päästy sen myötä kääntämään peliä tehokkaasti. Nyt meidän täytyy taas pystyä olemaan se kentällä nöyrästi kärsivällinen joukkue, minkä myötä saadaan tuotua omat vahvuudet peliin ja luotan, että sitä kautta pelin kuvakin kääntyy, Esa Jussila linjaa.
Päävalmentaja odottaa innolla pelaamista ennenkokemattomalla paikkakunnalla ja uudella komealla areenalla.
– On hienoa päästä kokemaan Kokkola, jossa ei olekaan ennen pelattu. Toivottavasti yleisökin löytää paikalle meitä kannustamaan niin rakennetaan huippuhieno salibandytapahtuma.
Vastassa tutut rakkaat kilpakumppanit
Suomen ja Gabriel Kohosen tähdittämän Ruotsin kohtaamisesta ei koskaan puutu jännitettä, ja sitä lisää entisestään muisto kahden vuoden takaisesta Malmön MM-finaalista, jossa Suomi nousi 0–4-tilanteesta tasoihin ja lopulta MM-kultaan Miska Mäkisen jatkoaikamaalilla. Latvian joukkuetta puolestaan luotsaa päävalmentajana Heikki Luukkonen apunaan muun muassa Henri Luoma sekä Bengt Lodenius, ja maan maajoukkueringistä löytyy F-liigasta tuttuja nimiä kuten Peteris Trekse, Morics Krumins, Janis Ragovskis, Krisjanis Tiltins, Jorens Malkavs ja maalivahti Gabriels Silins.
Miesten maailmanmestaruudesta pelataan Tampereella 5.–13.12.2026.
Kokkolan turnauksen ohjelma:
Pe 16.10. klo 18.00 Latvia – Suomi
La 17.10. klo 15.00 Ruotsi – Latvia
Su 18.10. klo 12.30 Suomi – Ruotsi
Turnauksen tulospalvelu löytyy IFF:n sovelluksesta, joka on tarkasteltavissa myös selaimella.
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Suomi kohtaa Ruotsin ja Latvian Kokkolassa lokakuussa – MM-kotikisojen kenraaliharjoitus lähestyy
Suomen joukkue Kokkolan turnauksessa:
|Seura
|Kasvattajaseura
|Ott
|M
|S
|Yht
|Maalivahdit
|63
|Markus Laakso
|Oilers
|Tapanilan Erä
|25
|0
|0
|0
|91
|Oskari Fälden
|Floorball Thurgau (SUI)
|TPS
|54
|0
|0
|0
|Kenttäpelaajat
|2
|Aaro Astala
|Oilers
|Pakilan Visa
|45
|17
|14
|31
|3
|Jere Niemelä
|Westend Indians
|NST
|32
|3
|6
|9
|9
|Eemeli Salin
|Classic
|USB
|129
|72
|75
|147
|10
|Oskari Heikkilä
|Classic
|Classic
|55
|29
|17
|46
|15
|Juho Repo
|SPV
|Tikkurilan Tiikerit
|10
|4
|4
|8
|18
|Antti Suomela
|Oilers
|OLS
|9
|1
|2
|3
|19
|Jani Rauhala
|Westend Indians
|SSV
|4
|1
|1
|2
|20
|Nico Salo
|Classic
|Classic
|118
|38
|61
|99
|21
|Heikki Iiskola
|Växjö Vipers (SWE)
|SB Vantaa
|21
|23
|7
|30
|22
|Eemeli Akola
|Växjö Vipers (SWE)
|FBT Karhut
|48
|10
|15
|25
|33
|Miska Mäkinen
|Oilers
|Tikkurilan Tiikerit
|33
|4
|20
|24
|70
|Joona Rantala
|Classic
|Taipalsaaren Kisa
|58
|41
|39
|80
|71
|Luukas Hyvärinen
|OLS
|Tapanilan Erä
|26
|17
|29
|46
|73
|Justus Kainulainen
|Zug United (SUI)
|HU-46
|63
|64
|27
|91
|79
|Juuso Ahola
|Nokian Krp
|FBT Karhut
|31
|29
|20
|49
|81
|Otto Lehkosuo
|Westend Indians
|Pakilan Visa
|63
|13
|27
|40
|86
|Nico Jonaeson
|Nokian Krp
|SCH
|28
|4
|7
|11
|88
|Alpo Laitila
|SPV
|Classic
|36
|13
|12
|25
|95
|Markus Markkola
|Oilers
|Kirkkojärven Loiske
|5
|0
|1
|1
|97
|Riku Hakanen
|SPV
|Woodcutters
|13
|5
|3
|8
|Varapelaajat
|4
|Konsta Tykkyläinen
|Classic
|Pirkat
|40
|11
|10
|21
|13
|Markus Salmi
|Oilers
|SSV
|13
|9
|5
|15
|23
|Otto Kilpi
|Nykvarns IF (SWE)
|FoSu
|9
|1
|0
|1
|32
|Teppo Liukkonen
|SPV
|SB Welhot
|3
|0
|0
|0
|78
|Eemil Äijälä
|Classic
|LNM
|3
|0
|1
|1
|90
|Waltteri Vesterinen
|Oilers
|TPS
|25
|12
|14
|26
|93
|Jasper Auvinen
|Oilers
|M-Team
|4
|3
|3
|6
|Aki Karjalainen
|Nokian KrP
|LNM
|0
|0
|0
|0
|Taustat
|Esa Jussila
|Päävalmentaja
|Antti Vartiainen
|Valmentaja
|Jori Isomäki
|Valmentaja
|Jarno Ihme
|Maalivahtivalmentaja
|Juuso Kilpikoski
|Fysioterapeutti
|Antti Ylinen
|Fysioterapeutti
|Jari Oksanen
|Joukkueenjohtaja
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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