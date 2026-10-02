Suomen Salibandyliitto ry

Tässä ovat Suomen salibandymiehet viimeisiin otteluihin ennen Tampereen MM-kisoja

7.10.2026 14:50:22 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

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Suomen miesten salibandymaajoukkue Kokkolassa 16. – 18. 10. pelattavaan kolmen maan turnaukseen on nimetty. Suomi kohtaa upouudessa Kokkola Areenassa Ruotsin sekä Latvian, ja kyseessä on samalla huippumaiden kenraaliharjoitus ennen joulukuussa Tampereella pelattavia MM-kisoja.

Turnauksen ottelut nähdään suorina lähetyksinä ilmaiseksi SalibandyTV:ssä sekä Yle Avoin areenassa.

Suomi lähtee turnaukseen tutuilla nimillä, ja pelaajalista on pitkälti sama kuin kuukausi sitten Chomutovin EFT-turnauksessa. Otto Lehkosuo, Juho Repo sekä maalivahti Oskari Fälden ovat taas mukana 22 nimen ryhmässä.

– Tuttuja nimiä, joiden kanssa on tehty hommia niin tässä kuin edellisessäkin projektissa. Tässä on kokenut ja laadukas ryhmä samalla kun voi todeta, että valinnat ovat kuitenkin olleet taas kerran vaikeita, päävalmentaja Esa Jussila toteaa.

Suomi lähtee Kokkolaan parantamaan peli-ilmettään kuukauden takaisesti, sillä viikonloppu Chomutovissa jäi tulosten valossa mollivoittoiseksi niin Sveitsin ja Tshekin kuin Ruotsinkin oltua Suomea vahvempia.

Joulukuun 2024 voitokkaan MM-finaalin jälkeen Suomen miehet kirjauttivat seuraavista yhdeksästä maaottelustaan seitsemän voittoa, mutta viime kesän toisesta Tshekki-ottelusta alkoi aniharvinainen neljän pelin tappioputki. Taidot ovat tallella, ja tehtävänä onkin nyt voittavan vireen löytäminen takaisin.

– Viime turnauksessa mentiin metsään valmennuksen osalta, ja nyt on korjausliikkeiden aika. Isoin työsarka viimeisen kuukauden aikana on ollut ajatustyö sen eteen, miten joukkueesta saadaan taas paras irti. Monessa turnauksessa ollaan oltu pallollisina hyviä, puolustettu hyvin ja päästy sen myötä kääntämään peliä tehokkaasti. Nyt meidän täytyy taas pystyä olemaan se kentällä nöyrästi kärsivällinen joukkue, minkä myötä saadaan tuotua omat vahvuudet peliin ja luotan, että sitä kautta pelin kuvakin kääntyy, Esa Jussila linjaa.

Päävalmentaja odottaa innolla pelaamista ennenkokemattomalla paikkakunnalla ja uudella komealla areenalla.
– On hienoa päästä kokemaan Kokkola, jossa ei olekaan ennen pelattu. Toivottavasti yleisökin löytää paikalle meitä kannustamaan niin rakennetaan huippuhieno salibandytapahtuma.

Vastassa tutut rakkaat kilpakumppanit

Suomen ja Gabriel Kohosen tähdittämän Ruotsin kohtaamisesta ei koskaan puutu jännitettä, ja sitä lisää entisestään muisto kahden vuoden takaisesta Malmön MM-finaalista, jossa Suomi nousi 0–4-tilanteesta tasoihin ja lopulta MM-kultaan Miska Mäkisen jatkoaikamaalilla. Latvian joukkuetta puolestaan luotsaa päävalmentajana Heikki Luukkonen apunaan muun muassa Henri Luoma sekä Bengt Lodenius, ja maan maajoukkueringistä löytyy F-liigasta tuttuja nimiä kuten Peteris Trekse, Morics Krumins, Janis Ragovskis, Krisjanis Tiltins, Jorens Malkavs ja maalivahti Gabriels Silins.

Miesten maailmanmestaruudesta pelataan Tampereella 5.–13.12.2026.

Kokkolan turnauksen ohjelma:

Pe 16.10. klo 18.00 Latvia – Suomi
La 17.10. klo 15.00 Ruotsi – Latvia
Su 18.10. klo 12.30 Suomi – Ruotsi

Turnauksen tulospalvelu löytyy IFF:n sovelluksesta, joka on tarkasteltavissa myös selaimella.

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Suomen joukkue Kokkolan turnauksessa:

Seura Kasvattajaseura Ott M S Yht
Maalivahdit
63 Markus Laakso Oilers Tapanilan Erä 25 0 0 0
91 Oskari Fälden Floorball Thurgau (SUI) TPS 54 0 0 0
Kenttäpelaajat
2 Aaro Astala Oilers Pakilan Visa 45 17 14 31
3 Jere Niemelä Westend Indians NST 32 3 6 9
9 Eemeli Salin Classic USB 129 72 75 147
10 Oskari Heikkilä Classic Classic 55 29 17 46
15 Juho Repo SPV Tikkurilan Tiikerit 10 4 4 8
18 Antti Suomela Oilers OLS 9 1 2 3
19 Jani Rauhala Westend Indians SSV 4 1 1 2
20 Nico Salo Classic Classic 118 38 61 99
21 Heikki Iiskola Växjö Vipers (SWE) SB Vantaa 21 23 7 30
22 Eemeli Akola Växjö Vipers (SWE) FBT Karhut 48 10 15 25
33 Miska Mäkinen Oilers Tikkurilan Tiikerit 33 4 20 24
70 Joona Rantala Classic Taipalsaaren Kisa 58 41 39 80
71 Luukas Hyvärinen OLS Tapanilan Erä 26 17 29 46
73 Justus Kainulainen Zug United (SUI) HU-46 63 64 27 91
79 Juuso Ahola Nokian Krp FBT Karhut 31 29 20 49
81 Otto Lehkosuo Westend Indians Pakilan Visa 63 13 27 40
86 Nico Jonaeson Nokian Krp SCH 28 4 7 11
88 Alpo Laitila SPV Classic 36 13 12 25
95 Markus Markkola Oilers Kirkkojärven Loiske 5 0 1 1
97 Riku Hakanen SPV Woodcutters 13 5 3 8
Varapelaajat
4 Konsta Tykkyläinen Classic Pirkat 40 11 10 21
13 Markus Salmi Oilers SSV 13 9 5 15
23 Otto Kilpi Nykvarns IF (SWE) FoSu 9 1 0 1
32 Teppo Liukkonen SPV SB Welhot 3 0 0 0
78 Eemil Äijälä Classic LNM 3 0 1 1
90 Waltteri Vesterinen Oilers TPS 25 12 14 26
93 Jasper Auvinen Oilers M-Team 4 3 3 6
Aki Karjalainen Nokian KrP LNM 0 0 0 0
Taustat
Esa Jussila Päävalmentaja
Antti Vartiainen Valmentaja
Jori Isomäki Valmentaja
Jarno Ihme Maalivahtivalmentaja
Juuso Kilpikoski Fysioterapeutti
Antti Ylinen Fysioterapeutti
Jari Oksanen Joukkueenjohtaja

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Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

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