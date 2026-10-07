SDP:n Lauri Lyly: Orpon hallitus heikentää jälleen työntekijöiden oikeusturvaa lakkauttamalla työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen

"Työneuvosto on vuosikymmenten ajan tarjonnut puolueettomia ja asiantuntevia lausuntoja työaika-, vuosiloma- ja työsuhdekysymysten tulkintaan. Lausunnoilla on ollut oikeuskäytäntöäkin muokkaavia ja tukevia vaikutuksia. Sen lakkauttaminen vähentää työntekijöiden ja työnantajien mahdollisuuksia saada riippumatonta oikeudellista ohjausta.Siksi onkin vaikea ymmärtää, miksi hallitus haluaa ajaa alas toimivan instituution samaan aikaan, kun se toteuttaa historiallisia heikennyksiä työntekijöiden asemaan. Työneuvoston lakkauttaminen näyttää olevan ennen kaikkea ideologinen eikä käytännöllinen ratkaisu", toteaa Lyly.

Yhtä huolestuttavaa on yhteistoiminta-asiamiehen aseman lopettaminen nykyisessä muodossaan. Useat asiantuntijat ovat työelämä- ja tasa-arvolautakunnalle antamissaan lausunnoissaan kyseenalaistaneet sen, pystytäänkö yhteistoimintalain valvontaa toteuttamaan jatkossa yhtä tehokkaasti ja ennakoivasti kuin nykyisin.

"Hallitus on toistuvasti perustellut työelämäheikennyksiä mm. kilpailukyvyllä. Nyt se on samalla heikentämässä niitä viranomaisia, joiden tehtävänä on valvoa, että työelämän pelisääntöjä myös noudatetaan. Viesti työntekijöille on yksiselitteinen: oikeuksien valvonta ei ole hallituksen prioriteetti", toteaa Lyly.

"Orpon hallituksen valitsema suunta on väärä. Työneuvoston ja yhteistoiminta-asiamiehen kaltaisten instituutioiden tehtävänä on turvata reilut työmarkkinat. Niiden lakkauttaminen kaventaa työntekijöiden käytännön mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan", päättää Lyly.





