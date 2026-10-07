Mepit painottavat vuoropuhelua, reilua kaupankäyntiä ja ihmisoikeuksia EU:n ja Kiinan suhteissa
7.10.2026 15:19:46 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentti haluaa, että EU pitää Kiina-politiikassa kiinni arvoistaan ja yhdistää vuoropuhelun Euroopan intressien puolustamiseen.
Keskiviikkona äänin 454–86 (110 tyhjää) hyväksytyssä suosituksessa mepit toteavat, että monikeskeisen maailmanjärjestyksen edistäminen on EU:n edun mukaista. He korostavat, että Kiinan kanssa on tärkeää käydä vuoropuhelua globaaleista haasteista, rauhasta, turvallisuudesta, ilmastosta ja ihmisoikeuksista. Samalla parlamentti toteaa, että EU:n suhteet Kiinaan ovat kriittisessä tilassa johtuen Kiinan epäreilusta talouspolitiikasta ja kannasta Venäjän Ukrainassa käymään sotaan. Mepit pitävät huolestuttavina vahvistettuja tietoja, joiden mukaan Kiinan armeija on kouluttanut venäläisiä sotilaita taistelemaan Ukrainassa. EU:n tulisi koordinoidusti Yhdysvaltojen, G7-jäsenmaiden ja muiden samanmielisten kumppanien kanssa kannustaa Kiinaa käyttämään vaikutusvaltaansa Venäjää kohtaan sodan lopettamiseksi.
Riippuvuuksien vähentäminen ja EU:n arvojen puolustaminen
Meppien mukaan tarvitaan nopeita toimia, joilla puututaan taloudellisen Kiina-riippuvuuden käyttämiseen EU:ta vastaan. Lisäksi he peräänkuuluttavat riskien vähentämisstrategiaa kriittisille raaka-aineille, lääkkeille, akuille, sähköautoille, viestintäteknologialle, puolijohteille ja muille kriittisille sektoreille. Tekstissä vaaditaan tiukempaa investointien seulontaa sekä kriittisen teknologian, infrastruktuurin ja toimitusketjujen suojatoimia. Parlamentin mukaan Euroopan talouden kannalta Kiinan teollisuuden ylikapasiteetti, valtiontuet ja rajoitukset EU-yritysten pääsylle Kiinan markkinoille ovat kasvavia haasteita.
Parlamentti vaatii vastavuoroisuutta ja reiluja pelisääntöjä kauppaan ja investointeihin. Jos Kiina ei suostu avaamaan omia markkinoitaan, mepit kannattavat oikeasuhtaisia EU:n vastatoimia. He toivovat myös vahvempia Global Gateway -kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa, jotta ne toimivat uskottavana vaihtoehtona Kiinan vyö ja tie -ohjelmalle erityisesti Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Parlamentti vahvistaa EU:n pitkäaikaisen yhden Kiinan politiikan ja vastustaa yksipuolisia yrityksiä muuttaa Taiwanissa vallitsevaa tilannetta voimakeinoin.
Mepit toivovat EU:lta vahvempaa puolustautumiskykyä kyberhyökkäyksiä, ulkomailta tulevaa häirintää, vakoilua ja hybridiuhkia vastaan. Samalla he haluavat, että ihmisoikeusvuoropuhelua Kiinan kanssa vahvistetaan ja samalla sitä painostetaan pakkotyön ja sortotoimien lopettamiseen Tiibetissä ja Xinjiangissa. Parlamentti on huolissaan Kiinan etnistä yhtenäisyyttä koskevan lain hyväksymisestä, mikä voi tarkoittaa assimilaatiopolitiikan vakiinnuttamista. Mepit myös kannattavat poliittisten vankien ehdotonta vapauttamista.
Kommentti
Esittelijä Hilde Vautmans (Renew, BE) sanoi: ”Tämä enemmistö merkitsee käännekohtaa Euroopan Kiina-politiikassa. EU:ssa on Ranskan ja Saksan kauppaesityksen myötä syntymässä laaja yhteisymmärrys siitä, että taloussuhteita Kiinan kanssa on tasapainotettava. Toivon, että komissaari Šefčovič välittää tämän yhtenäisen viestin huomenna Kiinan hallinnolle. Meidän mietintömme menee vielä pidemmälle: haluamme yhteistyötä, kun se on mahdollista, mutta pidämme myös kiinni turvallisuudestamme ja arvoistamme. Niin kauan kuin meillä on perustavanlaatuisia erimielisyyksiä Kiinan kanssa, systeeminen kilpailu on myös osa suhdettamme.”
Taustaa
Kolme parlamentin valtuuskuntaa on vieraillut Kiinassa tänä vuonna, viimeksi ulkoasiainvaliokunta heinäkuussa. Neljäs vierailu (kansainvälisen kaupan valiokunta) on luvassa lokakuussa 2026.
Euroopan parlamentin ja Kiinan hallituksen kontaktit olivat jäissä 2021–2025 Kiinan asetettua pakotteita useille mepeille vastauksena EU:n ihmisoikeussyistä asettamiin pakotteisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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