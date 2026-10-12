Kolme vaasalaisbändiä valtaa Feasta Clubin lavan Kulttuuritalo Fannyssa 17.10.

Lauantai-illan avaa Turkkapop, joka kuvailee itseään kostoksi Suomen kansalle populaarimusiikin kuuntelusta. Yhtyeen lähtökohtana on poiketa kaikessa tavanomaisuudesta ja tarjota yleisölle yllätyksellinen musiikkikokemus.

Harava on vuonna 2025 perustettu rockyhtye, jonka musiikissa yhdistyvät havainnoiva lyriikka sekä rosoinen mutta melodinen soundi. Perinteisestä rock-kokoonpanosta poiketen yhtyeen riveissä soi myös saksofoni, joka tuo musiikkiin oman tunnistettavan sävynsä. Keväällä 2026 Harava julkaisi debyyttisinkkutrilogiansa, jossa yhtye esitteli kolme erilaista puoltaan: luontosuhdetta käsittelevän Kirsikkapuut-kappaleen, metallivaikutteisen Nuijasodan sekä psykedeliaa ja rock-riffejä yhdistelevän Haravainvallan.

Pakopisteet tarjoilee suomenkielistä vaihtoehtorockia monipuolisilla mausteilla. Yhtyeen tuliset kappaleet käsittelevät niin mukavia kuin vähemmän mukaviakin aiheita, ja ne esitetään energisen rocktrion voimalla. Keikkakokemusta on kertynyt jo eri puolilta Suomea, ja loppukesän sekä syksyn aikana yhtye julkaisee ensimmäisen EP:nsä. Pakopisteet luottaa live-esiintymisen voimaan, joten yleisö voi odottaa suurta soundia, vauhdikasta show'ta ja mahdollisesti myös yhteislaulantaa.

Tapahtuma on yleisölle avoin, mutta sisäänpääsyyn vaaditaan narikkamaksu. Feasta Club -iltoja järjestetään keväisin ja syksyisin ja niiden tavoitteena on tarjota esiintymismahdollisuuksia paikallisille muusikoille sekä tuoda yleisön kuultavaksi kiinnostavia artisteja eri puolilta Suomea.

Tapahtumassa on anniskelualue (ikäraja K-18) ja siitä vastaa Ukkokari Oy. Tapahtuman järjestää Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut.