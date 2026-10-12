Kolme vaasalaisbändiä valtaa Feasta Clubin lavan Kulttuuritalo Fannyssa 17.10.
12.10.2026 13:37:14 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Paikallisia muusikoita esiin nostava Feasta Club järjestetään lauantaina 17.10. klo 18.30 Kulttuuritalo Fannyssa. Illan aikana lavalle nousee kolme vaasalaista yhtyettä: Turkkapop, Harava ja Pakopisteet.
Lauantai-illan avaa Turkkapop, joka kuvailee itseään kostoksi Suomen kansalle populaarimusiikin kuuntelusta. Yhtyeen lähtökohtana on poiketa kaikessa tavanomaisuudesta ja tarjota yleisölle yllätyksellinen musiikkikokemus.
Harava on vuonna 2025 perustettu rockyhtye, jonka musiikissa yhdistyvät havainnoiva lyriikka sekä rosoinen mutta melodinen soundi. Perinteisestä rock-kokoonpanosta poiketen yhtyeen riveissä soi myös saksofoni, joka tuo musiikkiin oman tunnistettavan sävynsä. Keväällä 2026 Harava julkaisi debyyttisinkkutrilogiansa, jossa yhtye esitteli kolme erilaista puoltaan: luontosuhdetta käsittelevän Kirsikkapuut-kappaleen, metallivaikutteisen Nuijasodan sekä psykedeliaa ja rock-riffejä yhdistelevän Haravainvallan.
Pakopisteet tarjoilee suomenkielistä vaihtoehtorockia monipuolisilla mausteilla. Yhtyeen tuliset kappaleet käsittelevät niin mukavia kuin vähemmän mukaviakin aiheita, ja ne esitetään energisen rocktrion voimalla. Keikkakokemusta on kertynyt jo eri puolilta Suomea, ja loppukesän sekä syksyn aikana yhtye julkaisee ensimmäisen EP:nsä. Pakopisteet luottaa live-esiintymisen voimaan, joten yleisö voi odottaa suurta soundia, vauhdikasta show'ta ja mahdollisesti myös yhteislaulantaa.
Tapahtuma on yleisölle avoin, mutta sisäänpääsyyn vaaditaan narikkamaksu. Feasta Club -iltoja järjestetään keväisin ja syksyisin ja niiden tavoitteena on tarjota esiintymismahdollisuuksia paikallisille muusikoille sekä tuoda yleisön kuultavaksi kiinnostavia artisteja eri puolilta Suomea.
Tapahtumassa on anniskelualue (ikäraja K-18) ja siitä vastaa Ukkokari Oy. Tapahtuman järjestää Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, max.backman@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Tre band från Vasa intar Feasta Clubs scen på Kulturhuset Fanny 17.1012.10.2026 13:37:31 EEST | Pressmeddelande
Feasta Club, som lyfter fram lokala musiker, arrangeras lördag 17.10 kl. 18.30 på Kulturhuset Fanny. Under kvällen uppträder tre band från Vasa på scenen: Turkkapop, Harava och Pakopisteet.
Nytt daghem öppnar på Brändö i en tidigare skolbyggnad12.10.2026 12:01:00 EEST | Pressmeddelande
Brändö får ett nytt tvåspråkigt daghem i den byggnad där Palosaaren koulu tidigare verkade. Verksamheten i de nya, fullständigt renoverade rummen inleds 19.10.
Uusi päiväkoti avautuu Palosaarelle entisen koulun tiloihin12.10.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Palosaarelle avautuu uusi kaksikielinen päiväkoti entisen Palosaaren koulun tiloihin. Toiminta uusissa, täysin remontoiduissa tiloissa alkaa 19.10.
Tomtansökan är öppen: möjligheter att bygga parhus, radhus och våningshus12.10.2026 11:28:02 EEST | Pressmeddelande
Ansökan om Vasa stads tomter med bolagsform inleds måndag 12.10.2026. Totalt 31 tomter på olika håll i staden kan sökas. Tomten kan antingen arrenderas eller köpas.
Tonttihaku auki: mahdollisuuksia paritalo-, rivitalo- ja kerrostalorakentamiseen12.10.2026 11:27:34 EEST | Tiedote
Vaasan kaupungin yhtiömuotoisten tonttien haku alkaa maanantaina 12.10.2026. Haettavana on yhteensä 31 tonttia eri puolilla kaupunkia. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme