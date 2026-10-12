Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kolme vaasalaisbändiä valtaa Feasta Clubin lavan Kulttuuritalo Fannyssa 17.10.

12.10.2026 13:37:14 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Paikallisia muusikoita esiin nostava Feasta Club järjestetään lauantaina 17.10. klo 18.30 Kulttuuritalo Fannyssa. Illan aikana lavalle nousee kolme vaasalaista yhtyettä: Turkkapop, Harava ja Pakopisteet.

Lauantai-illan avaa Turkkapop, joka kuvailee itseään kostoksi Suomen kansalle populaarimusiikin kuuntelusta. Yhtyeen lähtökohtana on poiketa kaikessa tavanomaisuudesta ja tarjota yleisölle yllätyksellinen musiikkikokemus.

Harava on vuonna 2025 perustettu rockyhtye, jonka musiikissa yhdistyvät havainnoiva lyriikka sekä rosoinen mutta melodinen soundi. Perinteisestä rock-kokoonpanosta poiketen yhtyeen riveissä soi myös saksofoni, joka tuo musiikkiin oman tunnistettavan sävynsä. Keväällä 2026 Harava julkaisi debyyttisinkkutrilogiansa, jossa yhtye esitteli kolme erilaista puoltaan: luontosuhdetta käsittelevän Kirsikkapuut-kappaleen, metallivaikutteisen Nuijasodan sekä psykedeliaa ja rock-riffejä yhdistelevän Haravainvallan.

Pakopisteet tarjoilee suomenkielistä vaihtoehtorockia monipuolisilla mausteilla. Yhtyeen tuliset kappaleet käsittelevät niin mukavia kuin vähemmän mukaviakin aiheita, ja ne esitetään energisen rocktrion voimalla. Keikkakokemusta on kertynyt jo eri puolilta Suomea, ja loppukesän sekä syksyn aikana yhtye julkaisee ensimmäisen EP:nsä. Pakopisteet luottaa live-esiintymisen voimaan, joten yleisö voi odottaa suurta soundia, vauhdikasta show'ta ja mahdollisesti myös yhteislaulantaa.

Tapahtuma on yleisölle avoin, mutta sisäänpääsyyn vaaditaan narikkamaksu. Feasta Club -iltoja järjestetään keväisin ja syksyisin ja niiden tavoitteena on tarjota esiintymismahdollisuuksia paikallisille muusikoille sekä tuoda yleisön kuultavaksi kiinnostavia artisteja eri puolilta Suomea.

Tapahtumassa on anniskelualue (ikäraja K-18) ja siitä vastaa Ukkokari Oy. Tapahtuman järjestää Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut.

Avainsanat

vaasan kaupunki

Yhteyshenkilöt

Tapahtumakoordinaattori Max Bäckman, Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut, max.backman@vaasa.fi

Kuvat

Turkkapop. Kuva: Turkkapop
Turkkapop. Kuva: Turkkapop
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Harava. Kuva: Harava
Harava. Kuva: Harava
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Pakopisteet. Kuva: Pakopisteet.
Pakopisteet. Kuva: Pakopisteet.
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Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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