Fiksuviini.fi

Viime vuonna hurmannut Fiksuviinibaari avataan jälleen

13.10.2026 09:27:11 EEST | Fiksuviini.fi | Tiedote

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Fiksuviini-palvelun pop up -viinibaari avataan jälleen lokakuussa 2026. Liiketila Etelärannassa on varmasti yksi Suomen legendaarisimpia. Nyt Victors Krogin viinikellarin valtaa viinibaari pop-up, joka tarjoilee noin 50 eri viiniä laseittain erittäin maltilliseen hintaan.

Victors Krog viinikellarin etuosa.
Victors Krog viinikellarin etuosa. Henry Johansson

Syksyn 2025 viini-ilmiöksi Helsingissä noussut Fiksuviinibaari tekee paluun uudessa osoitteessa. Tällä kertaa yhteistyössä Victors Krog ravintolan erittäin tunnelmallisessa viinikellarissa. Fiksuviinibaari avataan 21.10.2026 osoitteeseen Eteläranta 16. 

Keskiviikosta lauantaihin auki olevassa viinibaarissa pysytään jo edellisessä pop-up:ssa hyviksi todetuissa periaatteissa palveluja lisäten. Pysyviä palveluja viime vuodesta ovat mukava henkilökunta, edullisesti hinnoitellut hyvät viinit sekä pieni purtava lasillisen kylkeen. Tämän lisäksi tänä syksynä viinibaarissa voi ostaa Victors Krodin kokkien valmistamia suolaisia purtavia viinien rinnalle. Baariin on mahdollista tehdä pöytävarauksia ja jouduimme jo tuplaamaan varattavan kapasiteetin kovan kysynnän vuoksi. Kaikki uudet asiakkaat ovat erittäin tervetulleita, joten baariin mahtuu aina myös ilman varausta tulevat asiakkaat. Viinit maksavat 4-12€ / 12cl.

Silloin tällöin avaamme baarissa “päivän pullon”, joka on jokin listan ulkopuolinen spesiaaliviini. Päivän pullo aukeaa baarin auetessa klo 16 ja sitä tarjotaan 3€/6cl niin kauan kuin pullosta riittää. Alkavan viikon päivän pullot kerromme viikoittain uutiskirjeessämme.

Tervetuloa nauttimaan!

Fiksuviinibaari
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Victors Krog

Eteläranta 16,

00130 Helsinki

Kulku Victors Krog-ravintolan kautta viinikellariin.

Avoinna 21.10.-19.12.

ke-to klo 16-23

pe-la klo 15-24

Pop up on auki 19.12.2026 saakka.

Lisätietoja:
info@fiksuviini.fi
info@proextra.fi

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Kuvat

Victors Krog viinikellarin etuosa.
Victors Krog viinikellarin etuosa.
Henry Johansson
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Victors Krog viinikellarin takaosa
Victors Krog viinikellarin takaosa
Henry Johansson
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Viinibaarin kuplat ja roseet.
Viinibaarin kuplat ja roseet.
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