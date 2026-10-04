Kokoomuksen varapuheenjohtaja Multala: Tehottomat tuet leikkuriin, rahat huoltovarmuuteen ja kasvuun

– Suomi ei voi velkaantua vuodesta toiseen samalla kun ylläpidämme tukia, joiden yhteiskunnallista hyötyä on vaikea perustella. Jokaisen tukieuron on kestettävä kysymys: vahvistaako tämä aidosti Suomen huoltovarmuutta tai kilpailukykyä, Multala sanoo.

Kokoomuksen velkajarruohjelmassa lakkautettavaksi esitetään muun muassa kyläkauppatuki, viihdemerenkulun miehistötuki, valtion osuus maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen kustannuksista ja merimieseläkekassan menoista sekä yritysten neuvontapalveluiden valtionapu maaseudun elinkeinojen kehittämiseen. Valtion budjetissa suoria elinkeinotukia maksetaan yli kaksi miljardia euroa vuodessa.

– Veronmaksajien tehtävä ei ole ylläpitää kannattamatonta liiketoimintaa tai kustantaa ruotsinlaivojen buffet-risteilyjä. Kyläkauppatuki ei ratkaise asiakkaiden puutetta, eikä viihdemerenkulun tuki ole välttämätön yhteiskunnan toiminnalle. Samalla se vääristää kilpailua ravintoloiden, hotellien ja varustamojen välillä. Kun rahasta on niukkaa, jokaiselle tuelle on oltava aidosti painavat perusteet, Multala toteaa.

Kokoomus haluaa kohdentaa maataloustuet nykyistä tiukemmin aktiiviseen ruoantuotantoon ja huoltovarmuuden vahvistamiseen. Puolue karsisi tukia, jotka eivät kohdistu varsinaiseen tuotantoon, ja samalla kiristäisi tukien ehtoja.

– Vahva maatalous syntyy yrittäjyydestä ja kannattavasta ruuantuotannosta, ei sen ympärille rakennetusta tukijärjestelmästä. Tukien on mentävä niille, jotka oikeasti ottavat riskin, tekevät tarvittavan työn ja tuottavat kotimaista ruokaa. Tämä on reilua sekä veronmaksajia että aktiivisia viljelijöitä kohtaan. Suomeen tarvitaan vahvaa ja kannattavaa maatalousyrittäjyyttä, jonka on oltava mahdollista myös pienemmällä tukimäärällä. Jo nyt noin viidennes tiloista tuottaa yli 80 prosenttia maatalouden myyntituloista, Multala sanoo.