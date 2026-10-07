Kokoomuksen Heinonen: Räsänen yrittää selitellä takinkäännöstään - milloin SDP myöntää olleensa väärässä viimeiset kolme vuotta?
7.10.2026 15:35:48 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen vaatii SDP:tä selittämään, mitä puolueen koko vaalikauden jatkuneelle talouskritiikille tapahtuu nyt, kun puolueen talousvastaava Joona Räsänen itse toteaa mittavien sopeutusten ja talouskasvun voivan toteutua samanaikaisesti.
Heinosen mukaan Räsäsen uusi selitys siitä, että kiista olisi koskenut vain säästöjen kohdentamista, ontuu myös siksi, että SDP on omissa vaihtoehtobudjeteissaan hyväksynyt suuren osan hallituksen tekemistä sopeutuksista.
– Selitys pitenee, mutta ongelma ei katoa. Ensin Räsänen sanoi suljettujen ovien takana, ettei leikkauksilla tapeta kasvua. Nyt hän selittää, että ensi vaalikaudella tarvitaan mittavia sopeutuksia, noususuhdanteessa pitää kiristää vyötä ja sopeutus sekä kasvupolitiikka voidaan tehdä yhtä aikaa. Hyvä niin. Mutta mitä tämä tekee SDP koko vaalikauden jatkuneelle oppositiokritiikille? Heinonen kysyy.
Räsänen perustelee nyt SDP:n ja Orpon hallituksen eroa sillä, ettei erimielisyys olisi koskenut sopeutuksen mittaluokkaa vaan sen kohdentamista.
– Sekään selitys ei oikein kanna. SDP on koko vaalikauden vastustanut näkyvästi hallituksen säästöjä, mutta kuitannut suuren osan niistä omissa vaihtoehtobudjeteissaan. Eli SDP on myös hyväksynyt suuren osan hallituksen säästöpäätösten kohdennuksista. Olisiko aika lopettaa selittelyt ja tunnustaa, että väärässä oltiin? Heinonen kysyy.
Heinosen mukaan Räsäsen selitys vie pohjaa yhdeltä SDP:n keskeisimmistä oppositioväitteistä.
– Tämä ei ole mikään sivulauseen semanttinen kiista. SDP on rakentanut suuren osan talouspoliittisesta oppositiokritiikistään väitteelle, että hallituksen säästöt ovat estäneet kasvun. Nyt heidän oma talousvastaavansa sanoo, etteivät sopeutus ja kasvu olekaan joko–tai. Voisiko Antti Lindtman tulla nyt selventämään tätä asiaa ihan omilla kasvoillaan? Heinonen penää.
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Yhteyshenkilöt
Timo HeinonenKansanedustaja
Hämeen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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