Fortune Media ja GPTW: Svea Bank on edelleen yksi Euroopan parhaista työpaikoista
8.10.2026 10:06:37 EEST | Svea | Tiedote
Svea Bank -konserni on jälleen valittu Fortune Median ja Great Place to Workin® Euroopan sadan parhaan työpaikan joukkoon. Svea sijoittui tänä vuonna Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Europe -listalla sijalle 57, kun vuotta aiemmin sijoitus oli 53.
Svean Suomen HR-johtajan Mia Tuomiston mukaan sijoituksen säilyminen 100 parhaan työpaikan listalla on hieno tunnustus, mutta yksittäistä listasijaa olennaisempaa on se, millaisista asioista hyvä työntekijäkokemus rakentuu vuodesta toiseen.
“Hyvä työpaikka ei synny yksittäisistä henkilöstöeduista tai tempauksista, vaan siitä, millainen on ihan tavanomainen työpäivä. Luottaako esihenkilö minuun, ja uskallanko kysyä, jos en tiedä jotain? Tai voinko kokeilla jotain uutta ilman pelkoa epäonnistumisen seurauksista? Nämä arjen asiat ratkaisevat lopulta eniten”, Tuomisto sanoo.
Great Place to Workin® henkilöstötutkimuksessa luottamus ja psykologinen turvallisuus nousevat Svealla vahvasti esiin. Suomessa 92 prosenttia Svean työntekijöistä kokee johdon luottavan, että ihmiset tekevät työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua, 97 prosenttia tuntee johdon ymmärtävän, että työssä voi tapahtua inhimillisiä virheitä. 96 prosenttia kertoo voivansa olla työpaikalla oma itsensä.
Muuttuva työelämä vaatii turvallisuutta oppia
Työelämässä työn sisältö ja osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Svealla ajatellaan, että tämä korostaa työpaikan ilmapiirin merkitystä: uuden oppiminen edellyttää mahdollisuutta kysyä, kokeilla ja välillä myös erehtyä.
“Meiltä odotetaan jatkuvasti valmiutta oppia uutta, mutta oppiminen on vaikeaa, jos epäonnistumista pitää pelätä. Jos ihmiset käyttävät energiansa virheiden välttämiseen, myös kokeileminen ja uudistuminen hidastuvat. Johdon tehtävä on rakentaa riittävästi turvallisuutta siihen, että ihmiset uskaltavat ottaa vastuuta ja kehittyä, Mia Tuomisto sanoo.
Svea Bankin maajohtajan Pasi Väreen mukaan vaatimustaso voi olla korkea, sillä johtaminen perustuu luottamukseen. Olennaista on yhdistää selkeät tavoitteet ja vastuu siihen, että ihmisille annetaan tilaa tehdä työnsä.
“Luottamus ja tavoitteellisuus ovat tärkeitä elementtejä toiminnassa. Meillä johdon tehtävä on luoda edellytykset onnistua, poistaa työn esteitä ja olla saatavilla silloin, kun tukea tarvitaan, Väre sanoo.
Pitkäjänteinen työ näkyy henkilöstön kokemuksessa
Svea on menestynyt Great Place to Work® -vertailuissa Suomessa jo pitkään. Vuonna 2026 Svea Bank tytäryhtiöineen valittiin toista vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi työpaikaksi suurten yritysten sarjassa. Kaikkiaan Svea on ollut Suomen parhaiden työpaikkojen listalla 13 vuotta.
Väreen mukaan kansainvälinen tunnustus kertoo ennen kaikkea yrityskulttuurin pitkäjänteisestä rakentamisesta.
"Totta kai olemme iloisia siitä, että sijoituksemme Euroopan listalla säilyy. Emme kuitenkaan ajattele työpaikan kehittämistä kilpailuna sijoituksista. Paljon tärkeämpää on kuulla, kokevatko ihmisemme Svean vähintään yhtä hyväksi työpaikaksi kuin nyt. Lisäksi haluamme aina ymmärtää, missä olemme onnistuneet ja missä meidän pitää edelleen parantaa, Väre sanoo.
Taustat:
Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe
Great Place To Work® ja Fortune Media arvioivat vuosittain yli 1,5 miljoonan työntekijän kokemukset. Lista kokoaa yhteen organisaatiot, jotka ovat onnistuneet luomaan korkeaan luottamukseen perustuvan ja osallistavan kulttuurin.
Great Place To Work®
Great Place To Work on kansainvälinen organisaatio, joka tutkii ja kehittää työpaikkakulttuuria yli 60 maassa. Sen Trust Index™ -tutkimus on maailman tunnetuin työntekijäkokemuksen mittari.
Svea Bank
Svea on pohjoismainen rahoitus- ja pankkikonserni, joka tarjoaa yrityksille ja yksityishenkilöille monipuolisia rahoitus-, maksu- ja hallinnointipalveluja. Suomessa Svea työllistää noin 300 henkilöä ja Euroopassa yhteensä 2100 henkilöä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia TuomistoHead of HR | Svea BankPuh:+35840745 5544mia.tuomisto@svea.fi
Pasi VäreMaajohtaja | Svea BankPuh:+358405500988pasi.vare@svea.fi
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