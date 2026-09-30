Emma Hannonen ja Heikki Pärnänen Rud Pedersenille

Yhteiskuntatieteiden maisteri Emma Hannonen siirtyy Rud Pedersenille johtavaksi konsultiksi tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien erityisavustajan tehtävästä. Hänellä on laajaa kokemusta poliittisesta päätöksenteosta, terveysalan edunvalvonnasta ja ministeriötyöstä.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Hannonen on työskennellyt muun muassa eduskunnan varapuhemies Paula Risikon erityisavustajana, erityisasiantuntijana Lääketeollisuus ry:ssä sekä erityisavustajana ulkoasiainministeriössä, sisäministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Lisäksi hänellä on kokemusta Euroopan parlamentista europarlamentaarikko Henna Virkkusen avustajana. Hänellä on myös kokemusta Kokoomuksen eduskuntaryhmästä, eduskuntatyöstä ja kansanedustajien avustamisesta.

”Olen iloinen päästessäni osaksi Rud Pedersenin osaavaa tiimiä ja odotan innolla, että pääsen hyödyntämään laajaa kokemustani suomalaisesta ja eurooppalaisesta päätöksenteosta. Eduskuntavaalien lähestyessä korostuu kyky ennakoida ja ymmärtää, miten päätökset syntyvät ja millaisia vaikutuksia niillä on tulevaisuuteen. Haluan tuoda tähän työhön kokemusta päätöksenteon eri puolilta ja auttaa tunnistamaan, missä ja milloin vaikuttaminen on merkityksellistä”, Hannonen sanoo.

Lääketieteen lisensiaatti Heikki Pärnänen tuo Senior Advisorina Rud Pedersenille poikkeuksellisen yhdistelmän kliinistä kokemusta, lääkärikunnan syvällistä tuntemusta ja terveyspoliittista vaikuttamisosaamista. Hän toimi yli 13 vuotta Suomen Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtajana ennen kuin jäi tehtävästä eläkkeelle vuonna 2024.

Pärnänen on työskennellyt lääkärinä vuodesta 1982 lähtien yhteensä 24 julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yksikössä. Hänen kokemuksensa ulottuu terveydenhuollon arjesta valtakunnalliseen terveyspolitiikkaan ja lääkärien ammattikunnan edunvalvontaan. Hänellä on laajat verkostot terveydenhuollossa, politiikassa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

”Lähden innostuneena mukaan Rud Pedersenin tiimiin. Terveydenhuolto, tai oikeastaan koko sote on monessa mielessä murroksessa. Hyvinvointialueet painivat rahoitusongelmissa, ja niiden määrästä ja palveluiden keskittämisestä tullaan keskustelemaan esimerkiksi ensi kevään eduskuntavaalien aikana. Samaan aikaan lääketiede kehittyy hurjaa vauhtia niin lääkehoitojen kuin terveysteknologian osalta. Uudet hoitomuodot voivat aluksi näyttää kalliilta, mutta olennaista on arvioida niiden kokonaisvaikutuksia. Tarvitsemme laajaa yhteiskunnallista keskustelua julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen tulevaisuudesta sekä uusia ratkaisuja jo seuraavalla hallituskaudella”, Pärnänen toteaa.

”Emma ja Heikki tuovat tiimiimme osaamista, joka vahvistaa asiakkaidemme mahdollisuuksia onnistua haastavassa soteympäristössä. Rud Pedersenin ja Tekirin integraatio on sujunut erinomaisesti, ja nämä rekrytoinnit tukevat selkeää kasvusuuntaamme sekä kykyämme tarjota entistä vahvempaa neuvonantoa asiakkaillemme”, toteaa Rud Pedersen Finlandin toimitusjohtaja Riikka Kouhi.