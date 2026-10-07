Turun yliopisto kehittää uudenlaista koulutuspolkua luonnontieteellisille aloille

Turun yliopistossa on käynnistymässä pilottihanke, jossa kehitetään ja tutkitaan uudenlaista koulutuspolkua perusopetuksesta lukioon ja edelleen yliopistoon. Kohdealana ovat luonnontieteet ja matemaattiset menetelmätieteet. Pilottihanke toteutetaan Turun yliopiston normaalikoulun perusopetuksen ja lukion sekä yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyönä.

– Tavoitteena on rakentaa koulutuspolku, jossa koulutusasteiden välillä ei ole portaita vaan joustavia nivelkohtia. Monitieteisessä Turun yliopistossa meillä on ainutlaatuinen ympäristö kehittää, testata ja tutkia joustavaa siirtymistä koulutustasolta toiselle. Pilottihanke rakentuu paikallisille vahvuuksillemme, mutta samalla se tuottaa tutkimustietoa ja toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää myös muualla koulutusjärjestelmän kehittämisessä, sanoo hankkeen suunnittelua johtava vararehtori Maija S. Peltola.

Hanke kytkeytyy useisiin Suomen tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin, kuten koulutustason nostamiseen, osaamisen huoltovarmuuteen ja korkeakoulutuksen saavutettavuuteen.

– Meillä on Suomessa tiettyjä aloja, joiden osaamisessa on huoltovarmuuteen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi kemian, fysiikan ja matematiikan osaamista tarvitaan, jos haluamme tuottaa innovaatioita vaikkapa energiaratkaisuihin liittyen. Myös puolustusteollisuuden näkökulma on otettava huomioon, Peltola sanoo.

Pilotissa kiinnostusta luonnontieteisiin pyritään herättämään ja pitämään yllä perusopetuksen ensimmäisiltä luokilta aina lukioon asti. Lukio-opetukseen taas tavoitteena on integroida sisältöjä, jotka valmistavat yliopisto-opintoihin.

– Olemme jo lähteneet pohtimaan erilaisia interventioita, jotka alakoulussa lisäävät kiinnostusta luonnon tutkimiseen. Yläkoulussa taas oleellista on pitää innostus yllä ja tutustuttaa tieteen tekemiseen niin, että lukio ja yliopisto-opinnot tuntuvat omalta paikalta jo varhain, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaani Petriina Paturi sanoo.

Pilottihankkeen rinnalla käynnistetään tutkimuskokonaisuus, jossa seurataan, miten erilaiset toimintamallit vaikuttavat oppilaiden kiinnostukseen luonnontieteitä kohtaan ja hakeutumiseen luonnontieteellisille ja matemaattisille aloille.

– Haluamme myös ymmärtää nykyistä paremmin, miten nuorten erilaiset taustat, asuinalueet, kieliympäristöt ja perheiden rooli vaikuttavat koulutusvalintoihin sekä mahdollisuuksiin edetä koulutuspolulla kohti korkeakoulutusta, Maija S. Peltola sanoo.