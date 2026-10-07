SDP:n Jani Kokko: EU:n on käännettävä solidaarisuus itään – Venäjän jäädytetyt varat käyttöön

”Solidaarisuus on yksi Euroopan unionin keskeisimmistä arvoista. Nyt sitä solidaarisuutta toivottaisiin myös Länsi-Euroopasta tänne idän suuntaan. Suomi on kantanut vastuunsa Ukrainan tukemisessa ja Venäjän vastaisissa pakotteissa ja tämä on näkynyt Suomen taloudessa ja työllisyydessä.



Kokon mukaan tämä pitäisi huomioida myös EU:n rahoituspolitiikassa ja koheesiorahojen kohdentamisessa.



”Meidän pitää pystyä ajattelemaan koheesiorahojen käyttöä uudelleen sosiaalisten ja taloudellisten erojen tasaamisen sijaan. Venäjän hyökkäyssota on muuttanut Suomen asemaa ja aiheuttanut meille merkittäviä taloudellisia menetyksiä. EU:n solidaarisuuden pitäisi näkyä myös tässä”, Kokko toteaa.



Kokko pitää tärkeänä, että Venäjän jäädytettyjä varoja voidaan käyttää Ukrainan tukemiseen.



”On vaikea hyväksyä ajatusta, että Venäjän jäädytettyjä varoja ei voitaisi käyttää siksi, että jollain yksittäisellä unionin jäsenmaalla tai yrityksellä on edelleen sijoituksia Venäjällä. Tämä ei ole riittävä syy olla käyttämättä Venäjän jäädytettyjä varoja,” Kokko linjaa.



”Venäjän hyökkäyssodan seurauksista ovat joutuneet maksamaan myös suomalaiset yritykset ja suomalainen yhteiskunta. Solidaarisuuden pitää toimia nyt myös toiseen suuntaan”, Kokko päättää.