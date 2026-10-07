Vaasan kaupunki - Vasa stad

Maasillan alikulkuun on valmistunut Green Leaf -muraali

7.10.2026 17:32:37 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Muraali on yhteisötaideteos, jossa asukkaiden tulkinnat Vaasan kestävästä kehityksestä muotoutuivat taiteilija Jon Gredmarkin toteuttamaksi katutaiteeksi. Teos toteutettiin muistoksi Vaasan Green Leaf -vuodesta.

Seinämaalaus Vaasan alikulussa: lapsia, meri- ja kaupunkiaiheita kirkkaissa väreissä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Enna Laukkonen

Green Leaf näkyy muraalissa

Muraali kuvastaa Vaasan Green Leaf -palkinnon taustalla olevia vahvuuksia, kuten kestävää liikkumista, merellisyyttä, energiaosaamista, viherympäristöjä, energiakoulutusta, kiertotaloutta ja UNESCO:n maailmanperintöaluetta. Nämä teemat näkyvät taideteoksessa asukkaiden omien tulkintojen kautta, joita kerättiin Vaasan Taiteiden yön yhteydessä järjestetyssä piirustustyöpajassa.

– Green Leaf näkyy maalauksessa monin eri tavoin: siinä on asioita, joita pyritään vaalimaan, kuten luontoa, ja lisäksi myös ratkaisuja energiaongelmiin. Maalauksessa on mukana esimerkiksi tuulivoimaloita ja junia, jopa pilvillä lentäviä junia älykkäänä ratkaisuna energiakysymyksiin. Kannattaa tulla itse katsomaan!, kertoo taiteilija Jon Gredmark.

Katutaideteoksen tavoitteena on tuoda esiin Vaasan ympäristö- ja ilmastotyön menestystarinoita sekä tehdä Green Leaf -vuoden teemat näkyviksi kaupunkitilassa.

Asukkaat ovat teoksen keskiössä

Koska yhteisöllisyys ja asukkaiden osallistaminen ovat Green Leaf -vuoden keskiössä, haluttiin ne nostaa myös teoksen lähtökohdiksi.

– Green Leaf -vuoden yksi teema on kannustaa mukaan asukkaitamme ympäristötekoihin ja siksi on mahtavaa, että uusi muraali on muistuttamassa meitä vaasalaisesta yhteisöllisyydestä, toteaa strategiapäällikkö Suvi Aho.

Muraalin haluttiin olevan näkyvällä paikalla asukkaille, minkä vuoksi maasillan alikulku valikoitui teoksen sijainniksi.

– Sen lisäksi, että muraali kertoo Green Leaf -vuodesta, se tekee kaupunkiympäristöstä viihtyisämmän ja elävöittää asukkaiden arjessa näkyvää kaupunkikuvaa, kertoo kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist.

Taiteilija on tunnettu yhteisötaiteestaan

Teoksen tekijä Jon Gredmark on Tukholmasta kotoisin oleva taiteilija, joka on tehnyt useita julkisia taideteoksia ja muraaleja Pohjanmaan alueella, Tampereella sekä Ruotsissa. Nykyisin Maalahdessa asuva Gredmark on tottunut työskentelemään eri yhteisöjen kanssa ja osaa ottaa huomioon paikkojen erityisyyden.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.

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Kuvat

Seinämaalaus Vaasan alikulussa: lapsia, meri- ja kaupunkiaiheita kirkkaissa väreissä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Enna Laukkonen
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Kolme ihmistä seisoo värikkään seinämaalauksen edessä.
Kulttuurituottaja Ilkka Nyqvist, taiteilija Jon Gredmark ja strategiapäällikkö Suvi Aho esittelivät Green Leaf -muraalia.
Kuva: Vaasan kaupunki / Enna Laukkonen
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Kuvitus nuoresta pojasta, joka maalaa pöydän ääressä unenomaisessa merimaisemassa.
Kuva: Vaasan kaupunki / Enna Laukkonen
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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