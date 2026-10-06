SOTE AI Hackathon kokoaa hyvinvointialueet ja kehittäjät ratkaisemaan sote-alan haasteita

Teknologiaa asukkaiden ja ammattilaisten aitoihin tarpeisiin

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa olla rakentamassa sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta ja varmistaa, että kehitämme teknologian avulla sujuvampia palveluja asukkaille ja parempia työvälineitä ammattilaisille.

SOTE AI Hackathon on innovaatiotapahtuma, jossa startupit, yritykset, tutkimustoimijat, opiskelijat ja hyvinvointialueet kehittävät ratkaisuja käytännössä tunnistettuihin haasteisiin. Mukaan on ilmoittautunut 35 tiimiä ja heitä mentoroimassa on laaja joukko sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisia. Tavoitteena on löytää uusia tapoja tehdä palveluista sujuvampia ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakkaiden kohtaamiseen.

– Haluamme hyödyntää tekoälyä siellä, missä se helpottaa asukkaiden arkea ja lisää ammattilaisten aikaa kohtaamiseen. Tähän myös hackathonin haasteet perustuvat, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitys- ja innovaatiojohtaja Nelli Myllylä.

– Hackathon käynnistää samalla hyvinvointialueemme entistä systemaattisemman innovaatiotoiminnan. Tavoitteena on kehittää yhdessä muiden kanssa ratkaisuja nopeasti ideasta käyttöönottoon – sekä meille että laajempaan käyttöön, Myllylä jatkaa.

SOTE AI Hackathon järjestetään Länsi-Uudellamaalla nyt ensimmäistä kertaa, mutta tarkoituksena on rakentaa siitä valtakunnallinen toimintamalli, jota voidaan jatkaa ja kehittää tulevina vuosina eri hyvinvointialueiden yhteistyönä. Kansallista kehittämistä tukee Hackathonin pääyhteistyökumppani Sitra.

- Suomessa syntyy paljon hyviä ratkaisuja, mutta niiden laajempi käyttöönotto on usein haaste. Tämänkaltaisissa tapahtumissa hyvinvointialueet voivat oppia toisiltaan, arvioida ratkaisuja yhdessä ja tunnistaa mahdollisuuksia yhteistyöhön. Se on tärkeä askel kohti vaikuttavampaa ja skaalautuvampaa uudistamista, kertoo Sitran johtava asiantuntija Petri Lehto.

Ratkaisuja asiakkaiden arjen haasteisiin

Hackathonissa etsitään ratkaisuja kolmeen hyvinvointialueella tunnistettuun haasteeseen.

Enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen Omat ja läheisten ajantasaiset tiedot Agenttinen hyvinvointikumppani

Haasteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät tapahtuman verkkosivuilta.

Lisäksi tapahtumassa on rinnakkainen ennakoivaan terveydenhuoltoon keskittyvä ohjelma, jossa kuvataan ennakoivan terveydenhuollon hyötyjä käytännön käyttötapausten kautta, sekä luodaan pohja teknologisille ratkaisuille. Rinnakkaisesta ohjelmasta vastaa Vertical.

Hackathoniin osallistuvat tiimit käyttävät tapahtumassa synteettistä eli keinotekoisesti muodostettua asiakas- ja potilasdataa. Se ei sisällä henkilötietoja tai aitoja potilasasiakirjoja. Data perustuu alueen väestörakenteeseen, joten ratkaisuja voidaan kehittää realistisissa tilanteissa ilman, että asiakkaiden tietosuoja vaarantuu.

Yhteistyöllä kohti käytännön ratkaisuja

Hackathon ei pääty tapahtuman loppumiseen. Ratkaisuja arvioivat hyvinvointialueet ovat sitoutuneet jatkamaan yhteiskehittämistä valittujen tiimien kanssa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla on mahdollisuus edetä jatkokehitykseen ja hyödyttää asukkaita eri puolilla Suomea.

Hackathonin voittajat pääsevät yhdessä LUVNin kanssa esittelemään ratkaisujaan Sitran ja sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä SLUSH-viikon tapahtumassa 17.11.2026: Yhteistyöstä vaikuttavuuteen: terveysalan innovaatioiden vauhdittaminen Suomessa

SOTE AI Hackathon 13.–14.10.2026 Espossa Dipolissa: