SOTE AI Hackathon kokoaa hyvinvointialueet ja kehittäjät ratkaisemaan sote-alan haasteita
7.10.2026 16:53:11 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Mitä jos asiakkaiden ei tarvitsisi kertoa samoja tietoja yhä uudelleen, läheisten olisi helpompi seurata hoidon etenemistä ja ammattilaisille jäisi enemmän aikaa ihmisten kohtaamiseen? Muun muassa näihin sosiaali- ja terveyspalvelujen arjen haasteisiin etsitään uusia ratkaisuja SOTE AI Hackathonissa 13.–14.10.2026 Espoon Dipolissa. Hackathon on osa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategista muutoslupausta olla teknologian hyödyntämisen edelläkävijä.
Teknologiaa asukkaiden ja ammattilaisten aitoihin tarpeisiin
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue haluaa olla rakentamassa sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta ja varmistaa, että kehitämme teknologian avulla sujuvampia palveluja asukkaille ja parempia työvälineitä ammattilaisille.
SOTE AI Hackathon on innovaatiotapahtuma, jossa startupit, yritykset, tutkimustoimijat, opiskelijat ja hyvinvointialueet kehittävät ratkaisuja käytännössä tunnistettuihin haasteisiin. Mukaan on ilmoittautunut 35 tiimiä ja heitä mentoroimassa on laaja joukko sosiaali- ja terveydenhoidon ammattilaisia. Tavoitteena on löytää uusia tapoja tehdä palveluista sujuvampia ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakkaiden kohtaamiseen.
– Haluamme hyödyntää tekoälyä siellä, missä se helpottaa asukkaiden arkea ja lisää ammattilaisten aikaa kohtaamiseen. Tähän myös hackathonin haasteet perustuvat, sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kehitys- ja innovaatiojohtaja Nelli Myllylä.
– Hackathon käynnistää samalla hyvinvointialueemme entistä systemaattisemman innovaatiotoiminnan. Tavoitteena on kehittää yhdessä muiden kanssa ratkaisuja nopeasti ideasta käyttöönottoon – sekä meille että laajempaan käyttöön, Myllylä jatkaa.
SOTE AI Hackathon järjestetään Länsi-Uudellamaalla nyt ensimmäistä kertaa, mutta tarkoituksena on rakentaa siitä valtakunnallinen toimintamalli, jota voidaan jatkaa ja kehittää tulevina vuosina eri hyvinvointialueiden yhteistyönä. Kansallista kehittämistä tukee Hackathonin pääyhteistyökumppani Sitra.
- Suomessa syntyy paljon hyviä ratkaisuja, mutta niiden laajempi käyttöönotto on usein haaste. Tämänkaltaisissa tapahtumissa hyvinvointialueet voivat oppia toisiltaan, arvioida ratkaisuja yhdessä ja tunnistaa mahdollisuuksia yhteistyöhön. Se on tärkeä askel kohti vaikuttavampaa ja skaalautuvampaa uudistamista, kertoo Sitran johtava asiantuntija Petri Lehto.
Ratkaisuja asiakkaiden arjen haasteisiin
Hackathonissa etsitään ratkaisuja kolmeen hyvinvointialueella tunnistettuun haasteeseen.
- Enemmän aikaa asiakkaan kohtaamiseen
- Omat ja läheisten ajantasaiset tiedot
- Agenttinen hyvinvointikumppani
Haasteiden tarkemmat kuvaukset löytyvät tapahtuman verkkosivuilta.
Lisäksi tapahtumassa on rinnakkainen ennakoivaan terveydenhuoltoon keskittyvä ohjelma, jossa kuvataan ennakoivan terveydenhuollon hyötyjä käytännön käyttötapausten kautta, sekä luodaan pohja teknologisille ratkaisuille. Rinnakkaisesta ohjelmasta vastaa Vertical.
Hackathoniin osallistuvat tiimit käyttävät tapahtumassa synteettistä eli keinotekoisesti muodostettua asiakas- ja potilasdataa. Se ei sisällä henkilötietoja tai aitoja potilasasiakirjoja. Data perustuu alueen väestörakenteeseen, joten ratkaisuja voidaan kehittää realistisissa tilanteissa ilman, että asiakkaiden tietosuoja vaarantuu.
Yhteistyöllä kohti käytännön ratkaisuja
Hackathon ei pääty tapahtuman loppumiseen. Ratkaisuja arvioivat hyvinvointialueet ovat sitoutuneet jatkamaan yhteiskehittämistä valittujen tiimien kanssa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, joilla on mahdollisuus edetä jatkokehitykseen ja hyödyttää asukkaita eri puolilla Suomea.
Hackathonin voittajat pääsevät yhdessä LUVNin kanssa esittelemään ratkaisujaan Sitran ja sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä SLUSH-viikon tapahtumassa 17.11.2026: Yhteistyöstä vaikuttavuuteen: terveysalan innovaatioiden vauhdittaminen Suomessa
SOTE AI Hackathon 13.–14.10.2026 Espossa Dipolissa:
- Järjestäjät: Länsi-Uudenmana hyvinvointialue ja Vertical.
- Pääyhteistyökumppani: Sitra, joka osallistuu myös tapahtuman rahoittamiseen.
- Ratkaisuja arvioimassa Länsi-Uudenmaan lisäksi Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä HUS.
- Yhteistyössä: AI Finland, Avrea, AWS, Beehealthy, Fujitsu, Futurice, Gofore, Health Design, HealthTech Finland, Intric, Kuopio Health, Laurea, LAWDER, LUMI AI Factory, Microsoft, NHG, Tieto, Terkko Health Hub, UNA Oy, Fujitsu, Deloitte, Wolter Kluwer
- Tapahtuman verkkosivu: SOTE AI Hackathon 2026 | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Nelli MyllyläKehitysjohtaja / UtvecklingsdirektörPuh:+358 50 413 6936nelli.myllyla@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
X: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkosivut: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Välfärdsområdesfullmäktige valde välfärdsområdesdirektör Svahn för en ny period6.10.2026 21:39:33 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt förlänga välfärdsområdesdirektör Sanna Svahns tjänsteförhållande med en tidsbunden period på fem år från och med den 21 juni 2027.
Aluevaltuusto valitsi hyvinvointialuejohtaja Svahnin jatkokaudelle6.10.2026 21:34:41 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti jatkaa hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin virkasuhdetta viiden vuoden määräaikaisen jakson alkaen 21.6.2027.
Förslaget om en organisationsförändring inom elevhälsan och mentalvårdstjänsterna återremitterades5.10.2026 17:35:43 EEST | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen gav HUS-sammanslutningen ett utlåtande om Apotti-lösningen för klient- och patientdatasystem. Förslaget om att inleda samarbetsförhandlingar om en omorganisering av servicelinjen för elevhälsan och mentalvårdstjänsterna återremitterades för fortsatt beredning.
Opiskeluhuollon ja mielenterveyspalvelujen organisaatiomuutosesitys palautettiin5.10.2026 17:34:48 EEST | Tiedote
Aluehallitus antoi HUS-yhtymälle lausunnon Apotti-asiakas- ja potilastietojärjestelmäratkaisuun liittyen. Opiskeluhuolto ja mielenterveyspalvelut -palvelulinjan uudelleenorganisoitumista koskeva esitys yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä palautettiin valmisteluun.
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige sammanträder den 6 oktober 20262.10.2026 09:58:19 EEST | Tiedote
Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde hålls den 6 oktober 2026 från kl. 17.30 på Fullmäktigegården i Esbo, Esbogatan 5.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme