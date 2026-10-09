Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakaa ennätykselliset 17 miljoonaa euroa tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle – rahoitusta saa 462 uutta hanketta

Jenny ja Antti Wihurin rahasto varaa tänä vuonna ennätyssummansa 17 miljoonaa euroa tieteen (63 %), taiteen (16 %) ja yhteiskunnallisen toiminnan (21 %) aloille apurahoina ja muuna tukena.

Rahoitusta myönnettiin yhteensä 462 uudelle hankkeelle: 360 yksityishenkilölle tai työryhmälle sekä 102 eri alojen yhteisölle.

Wihurin rahaston jakaman tuen kokonaismäärä kasvoi lähes miljoonalla eurolla vuodesta 2025.

Tuesta suurin osa, reilut 12 miljoonaa euroa, jaettiin yleisen apurahahaun kautta. Vuosittain keväällä järjestettävän apurahahaun kautta voi hakea rahoitusta esimerkiksi taiteelliseen ja tieteelliseen työskentelyyn, uusiin avauksiin ja toiminnan kehittämiseen. Rahoitusta myönnetään laajasti eri aloille.

Tänä vuonna säätiölle lähetettiin yleisen apurahahaun kautta 6 473 hakemusta, joista noin seitsemälle prosentille myönnettiin rahoitusta. Hakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointimenetelmää.

”Hakemusten taso oli tänä vuonna erittäin korkea, ja monia erinomaisia hankkeita sekä kiinnostavia näkökulmia jäi väistämättä rahoituksen ulkopuolelle. Siksi on tärkeää, että päätökset perustuvat huolelliseen valmisteluun ja eri alojen asiantuntijoiden arvioihin. Samalla hakemusten monipuolisuus ja kunnianhimo antavat innostavan kuvan suomalaisen tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan elinvoimasta”, Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen sanoo.

Tieteelle ja taiteelle tukea työskentelyyn

Tieteen ja taiteen aloilla Wihurin rahasto haluaa tukea erityisesti tieteellisen ja taiteellisen työn mahdollistamista. Yleisessä apurahahaussa myönnettiin yhteensä 164 apurahaa vuoden kestävään kokoaikaiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn.

Tieteen apurahat kattavat laajasti tutkimusta yhteiskunta- ja taloustieteiden, luonnontieteiden, teknisten tieteiden, käyttäytymistieteiden sekä humanististen tieteiden aloilla. Wihurin rahasto tukee erityisesti uransa alussa olevien tutkijoiden työskentelyä. Säätiö myönsi rahoitusta yhteensä 239 tieteen hankkeelle, joista 182 oli väitöskirjatutkimukseen myönnettyjä apurahoja.

Wihurin rahasto tarjoaa myös niin kutsuttua homing-rahoitusta, jonka tarkoituksena on mahdollistaa maailmalta Suomeen palaaville tutkijoille oman tutkimusryhmän perustaminen. Tänä vuonna homing-rahoitusta myönnettiin kolmelle tutkijalle.

Taiteen aloilla rahoitusta jaettiin musiikin, kirjallisuuden, teatteri- ja tanssitaiteen taiteelliseen työskentelyyn sekä esimerkiksi soittimien hankintaan ja esitysten valmistelu- ja toteutuskuluihin.

Yhteiskunnallisen toiminnan puolella tuettiin muun muassa vapaaehtoista maanpuolustusta, nuorisotyötä, museotoimintaa ja kulttuurihankkeita.

Ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset näkyvät hakemuksissa

Yleisen apurahahaun hakemuksissa näkyivät tieteen ja taiteen ajankohtaiset kysymykset sekä laajemmat yhteiskunnalliset muutokset. Tieteen alojen hakemuksissa esiin nousivat muun muassa aivoterveys, ikääntyminen, ilmastonmuutos, tekoälyn nopea kehitys, ihmisoikeudet ja geopoliittisten valtasuhteiden muutokset.

Taiteen alojen hakemuksissa korostuivat sekä taiteellisen toiminnan alueellinen monimuotoisuus että monialaiset hankkeet, joissa tekijät laajentavat omaa osaamistaan ja työskentelyään uusille alueille.

Kulttuurialan rahoituksen leikkaukset ja taiteilijoiden taloudellinen ahdinko näkyivät paitsi pohdinnoissa työskentelyolosuhteista myös teosten aiheiden tasolla.

Poimintoja rahoitetuista hankkeista

Aalto-yliopisto saa 300 000 euroa Ownership Lab -tutkimuskeskuksen toiminnan laajentamiseen. Rahoituksella vahvistetaan omistajuutta koskevaa tutkimusta ja opetusta sekä tuotetaan riippumatonta tietoa yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi.

Anu Muhonen (Helsingin yliopisto) saa 75 000 euron rahoituksen Helsinki kielikylänä -hankkeeseen, joka kehittää uudenlaista tapaa oppia kieltä osana kaupungin arkea. Hankkeessa korkeakoulujen kieltenopiskelijat yhdistetään yrityksiin ja yhteisöihin, joissa kieltä pääsee käyttämään aidoissa tilanteissa ja samalla rakentamaan yhteyksiä ympäröivään yhteiskuntaan.

Parinaz Poursafa (Tampereen yliopisto) selvittää 75 000 euron rahoituksella laajojen eurooppalaisten väestöaineistojen avulla, miten elämän aikana kertynyt ympäristökuormitus vaikuttaa terveyden kehitykseen ja biologiseen ikääntymiseen sikiöajasta vanhuuteen.

Turun yliopisto saa 220 000 euron rahoituksen matalien lämpötilojen perustutkimukseen Wihurin fysiikantutkimuslaboratoriossa ja siihen liittyvään jatko-opiskelijoiden ja opiskelijoiden koulutukseen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä saa 250 000 euroa Turun tuomiokirkon uusien kuoriurkujen rakentamiseen kirkon peruskorjauksen yhteydessä. Uudet urut täydentävät tuomiokirkon nykyistä soitinkokonaisuutta ja mahdollistavat entistä monipuolisemman jumalanpalvelus- ja konserttitoiminnan.

RARE ry saa 150 000 euroa RARE DOCS <3 IMPACT -hankkeeseen, joka vie dokumenttielokuvia ja yhteiskunnallista journalismia nuorten pariin eri puolille Suomea. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin kysymyksiin, osallisuutta ja valmiuksia käydä keskustelua myös vaikeista aiheista.

Avoin yhteiskunta ry saa 80 000 euroa FAKTA-asemien verkoston laajentamiseen ja informaatioturvallisuutta vahvistaviin tukipalveluihin. Hankkeessa vahvistetaan eri puolilla Suomea opiskelijoiden, viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden valmiuksia tunnistaa informaatiovaikuttamista.

17 miljoonan euron kokonaisuus sisältää myös aiemmin myönnettyjen apurahojen jatkorahoitusta sekä säätiön omien toimintojen rahoitusta. Näihin kuuluvat esimerkiksi biolääketieteellistä tutkimusta tekevän Wihurin tutkimuslaitoksen toiminta (2 575 000 euroa) sekä kuvataidehankinnat ja taiteilijaresidenssit (450 000 euroa).

Liite: Jenny ja Antti Wihurin rahaston vuoden 2026 apurahat ja muu tuki



Lue lisää kaikista rahoitusta saaneista hankkeista Wihurin rahaston verkkosivuilta:

www.wihurinrahasto.fi