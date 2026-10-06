Vihreät - De Gröna

Virta vaatii: Luvattomista hakkuista on tultava tuntuva sakkomaksu

7.10.2026 16:55:17 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii, että Googlen Muhoksella tekemien luvattomien hakkuiden kaltaisesta luonnon tahallisesta tärvelemisestä tulisi jatkossa joutua maksamaan sakkomaksu. Hän kehottaa hallitusta aloittelemaan valmistelutyöt heti, jotta viimeistään seuraava hallitus voisi säätää sakosta lailla.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kiittää Lupa- ja valvontavirastoa siitä, että se on puuttunut Googlen datakeskustyömaalla ilmenneisiin väärinkäytöksiin napakasti niillä keinoilla, joita sillä on käytettävissään. Hän perää kuitenkin viranomaisille jatkossa kovempia työkaluja vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisyyn ja ehdottaa sakkomaksun säätämistä luvattomien hakkuiden kaltaisille luontotuhoille.

– Ei voi olla niin, että Google marssii Suomeen, kaataa metsät ilman asianmukaisia lupia ja toteaa, että emme ihan yltäneet tavoitteisiin. Nyt Suomen on tehtävä selväksi, että tässä maassa tavoitetaso on vähintään maan lakien noudattaminen. Niitä noudattavat suomalaiset ihmiset ja yritykset, ja niitä noudattavat myös maailman suurimmat teknologiayhtiöt, Virta sanoo.

Virran mukaan olisi myös varmistettava, että suurten kansainvälisten yhtiöiden kohdalla seuraamukset olisivat mittakaavaltaan riittäviä. Hän ehdottaa sakkomaksun suuruuden suhteuttamista esimerkiksi yhtiön liikevaihtoon.

– Sanktion pitää aina olla niin kova, ettei lain rikkominen kannata. Google-tapauksesta on tehtävä varoittava esimerkki, jotta yksikään muu yhtiö ei tee samaa perässä. Jos seuraamus on miljardiyhtiölle minimaalinen, se ei ohjaa toimintaa. Lain noudattamisen pitää olla aina halvempi vaihtoehto kuin sen sivuuttamisen.

Virta ehdottaa, että pääministeri Petteri Orpon voivoitteluiden sijaan hallitus aloittaisi välittömästi esityöt sakkomaksun säätämiseksi lailla. Jos nykyinen hallitus ei ehtisi enää muuttamaan lakia, tulisi sakosta hänestä päättää tulevalla hallituskaudella.

Virran mukaan Googlen pitäisi nyt myös itse osoittaa kantavansa vastuuta tapahtuneesta. Yhtiön lupaus istuttaa puustoa 130 hehtaarille ei hänen mielestään riitä.

– Vähintä, mitä Google voisi tässä tilanteessa tehdä, olisi tehdä merkittävä ja aidosti lisäinen panostus suomalaisen luonnon hyväksi ja ennallistamiseen. Sekään ei kuitenkaan poista perusasiaa: näin ei voi toimia. Luontohaitan hyvittäminen jälkikäteen ei saa koskaan muuttua oikeudeksi sivuuttaa sääntöjä etukäteen. Tuhottua luontoa kun ei saa takaisin, eikä lakien kiertäminen saa koskaan olla kilpailuetu, Virta toteaa.

– Tämän tapauksen jälkeen pitää olla täysin selvää, että Suomeen saa tulla investoimaan, mutta tänne ei tulla toimimaan omilla säännöillä. Tässä maassa noudatetaan Suomen lakeja – ja kunnioitetaan tämän maan luontoa, Virta päättää. 

Avainsanat

datakeskuksethakkuutluonnontuhonta

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