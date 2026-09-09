Vuoristorata muuntuu Valokarnevaalin ajaksi jättimäiseksi Miraculum-valotaideteokseksi
8.10.2026 09:43:37 EEST | Lasten Päivän Säätiö / Linnanmäki | Tiedote
75 vuotta täyttävä Linnanmäen Vuoristorata muuntuu syksyllä ensimmäistä kertaa historiassaan immersiiviseksi valotaideteokseksi. Miraculum-teoksessa puuvuoristorata toimii näyttämönä laajalle valo-, ääni- ja projisointikokonaisuudelle, joka tuo uuden ulottuvuuden yhteen Suomen tunnetuimmista huvilaitteista koko Valokarnevaalin 9.10.–18.10.2026 ajan.
Juhlavuottaan viettävä Linnanmäen Vuoristorata muuntuu lokakuussa ennennäkemättömäksi valotaideteokseksi. Valokarnevaalin päätähtenä nähtävä Miraculum herättää 75-vuotiaan vuoristoradan eloon valon, äänen ja musiikin keinoin.
Vuonna 1951 käyttöön otettu Vuoristorata on yksi maailman kuudesta jäljellä olevasta vuoristoradasta, jonka jarrutuksesta vastaa edelleen jarrumestari. Vuosittain noin 700 000 kävijää houkutteleva laite on yksi Linnanmäen tunnetuimmista symboleista.
Miraculumin lisäksi Valokarnevaali tuo huvipuistoon 10 muuta valotaideteosta. Koko puisto valaistaan ennen näkemättömällä laajuudella, yli 700 valaisimen voimin. Valokarnevaalin teoskokonaisuuden on suunnitellut valotaiteilija Max Lapinsuo-Sylwén, jonka teoksia on nähty aiemmin muun muassa valofestivaali LUX Helsingissä.
– Miraculum on kunnianosoitus Vuoristoradalle ja kaikille niille sukupolville, jotka ovat kokeneet sen vuosikymmenten aikana. Halusin luoda teoksen, joka tuo esiin laitteen historiaa, mutta samalla näyttää sen elävänä, alati muuttuvana osana kaupunkihuvipuistoa. Vuoristoradalla on mahtava tarina kerrottavanaan. Laitteen kyydissä pääsee myös kirjaimellisesti sukeltamaan osaksi sitä, Lapinsuo-Sylwén kertoo.
Miraculum-teos esitetään Vuoristoradalla puolen tunnin välein koko Valokarnevaalin ajan 9.10.–18.10.2026. Tänä vuonna Valokarnevaali sisältää lisäksi kymmenen muuta Lapinsuo-Sylwénin suunnittelemaa valoteosta, jotka hyödyntävät valon lisäksi ääntä, liikettä ja projisointeja. Mukaan valotaiteeseen kytkeytyvät muun muassa Taiga, Hurjakuru, Pellen Talo, Kingi sekä Kahvikuppikaruselli, joiden lisäksi suunnittelijan luomia valotaideteoksia löytää yllättävistä paikoista ympäri huvipuistoa.
Valokarnevaali käynnistyy historiallisella K18-illalla
Valokarnevaali käynnistyy perjantaina 9.10. historiallisella avauksella, kun Linnanmäki järjestää ensimmäistä kertaa vain aikuisille tarkoitetun ETKOT K18 -illan.
– Aikuisille suunnattuja huvipuistotapahtumia on järjestetty maailmalla, ja nyt haluamme tarjota ensimmäistä kertaa mahdollisuuden saapua nauttimaan Valokarnevaalin ainutlaatuisesta tunnelmasta aikuisten kesken, Linnanmäen turvallisuus-, vastuullisuus-, ja tapahtumajohtaja Satu Orismaa kertoo.
ETKOT K18-illan pääesiintyjänä nähdään juuri uuden albuminsa Karaoke-queen julkaissut Maija Vilkkumaa. Valokarnevaalin muina esiintyjinä nähdään:
10.10. Antti Autio
11.10. Vesta
12.10. Ilta
13.10. Ege Zulu
14.10. Jaakko Kulta
15.10. Asla Jo
16.10. Kiki
17.10. Jonna Tervomaa
18.10. Good Boys
Valokarnevaalin konsertit alkava esiintymislava Estradilla joka ilta klo 19. Tapahtumaan pääsy joko Aluelipulla (25 euroa) tai rannekkeella.
Perjantaina 9.10. järjestettävää ETKOT K18-iltaa lukuun ottamatta Valokarnevaali on ikärajaton. Valokarnevaali järjestetään Linnanmäellä 9.–18.10.2026.
(Muutokset ohjelmaan mahdollisia).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saija ViitalaViestintäpäällikköPuh:050 472 0605saija.viitala@linnanmaki.fi
Satu OrismaaTurvallisuus-, tapahtuma- ja vastuullisuusjohtajaPuh:050 522 3527
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Linnanmäen Huvipuistoa ylläpitää ja kehittää Lasten Päivän Säätiö, jonka on perustanut kuusi lastensuojelujärjestöä: Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Barnavårdsföreningen i Finland, Pelastakaa Lapset, Parasta Lapsille ja Ensi- ja turvakotien liitto. Olemassaolonsa aikana Lasten Päivän Säätiö on jakanut nykyrahaksi muutettuna yli 130 miljoonaa euroa suoraan lastensuojelutyölle. Linnanmäellä huvittelemalla kaikki ovat mukana keräämässä varoja lastensuojelutyölle. Linnanmäen pääyhteistyökumppani vuonna 2026 on Oy Hartwall Ab, joka omalla panoksellaan tukee tärkeää lastensuojelutyötä.
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