Wihurin Sibelius-palkinto säveltäjä Rebecca Saundersille ja Wihurin kansainvälinen palkinto puukemian ja biomateriaalien tutkija Tapani Vuoriselle

Wihurin Sibelius-palkinto myönnetään kansainvälisesti tunnetulle ja tunnustetulle säveltäjälle ja Wihurin kansainvälinen palkinto tieteentekijälle. Vuoden 2026 palkinnonsaajat ovat brittiläinen säveltäjä Rebecca Saunders sekä suomalainen puunjalostuksen kemian professori Tapani Vuorinen.

Palkinnonsaajat valittiin kahden asiantuntijalautakunnan esitysten pohjalta. Lautakunnat esittivät kolme ehdokasta kummankin palkinnon saajaksi, ja lopulliset päätökset teki Wihurin kansainvälisten palkintojen rahaston hallitus.

Rebecca Saunders – omaleimaisten äänimaailmojen luoja

Wihurin Sibelius-palkinnon saava Rebecca Saunders (s. 1967) on kansainvälisesti arvostettu nykyklassisen musiikin säveltäjä, jonka musiikkia esittävät johtavat yhtyeet, orkesterit ja solistit ympäri maailmaa.

Berliinissä asuva Saunders tarkastelee ääntä veistoksellisena, tilallisena ja fyysisenä ilmiönä. Hänen tuotantonsa kattaa orkesteri- ja yhtyeteoksia, konserttoja, kamarimusiikkia, oopperaa sekä tanssi- ja teatteriteoksia ja tilallisia teoksia. Hän tekee tiivistä yhteistyötä muusikoiden sekä muun muassa kuvataiteen, arkkitehtuurin ja elokuvan parissa työskentelevien taiteilijoiden kanssa. Saundersin teoksissa näkyy myös hänen vahva kiinnostuksensa kirjallisuuteen sekä esimerkiksi Samuel Beckettin ja James Joycen vaikutus.

Saundersin työskentely ulottuu akustisten ilmiöiden lisäksi esittäjien fyysisiin liikkeisiin ja eleisiin, joilla ääni syntyy. Hän tutkii näitä ilmiöitä perehtymällä syvällisesti kuhunkin soittimeen ja sen olemukseen.

Palkintoa varten asetettu asiantuntijalautakunta kuvaa Saundersin musiikkia veistokselliseksi liikkeeksi: hiljaisuudesta nousevat yksityiskohtaiset äänipatsaat, jotka tuntuvat lähes fyysisiltä muodoilta. Hänen musiikkinsa on samanaikaisesti haurasta ja intensiivistä, jopa hellittämätöntä. Tämä sisäinen ristiriita on Saundersin omaleimaisen musiikillisen ilmaisun ytimessä.

”Olen erittäin iloinen ja kunnioitettu saadessani tämän arvostetun palkinnon. On tärkeää nostaa taide esiin ja tunnustaa nykytaiteen ja aikamme todellisuudesta ammentavan musiikin merkitys. Musiikki haastaa ja paljastaa totuuksia, jotka piilevät modernin yhteiskunnan herkän pinnan alla. Nykyisessä hauraassa maailmassa taiteen ehdottoman autonomian suojeleminen on välttämätöntä, ja meidän on puolustettava sitä tinkimättömästi”, Saunders sanoo.

Wihurin Sibelius-palkinto on yksi maailman arvostetuimmista klassisen musiikin palkinnoista. Ensimmäinen Sibelius-palkinto annettiin vuonna 1953 Jean Sibeliukselle, ja palkinnon ovat saaneet muun muassa Witold Lutosławski, Igor Stravinsky, Kaija Saariaho ja Unsuk Chin. Rebecca Saundersille jaettava palkinto on järjestyksessään 21. Wihurin Sibelius-palkinto.

Tapani Vuorinen – akatemian ja teollisuuden välisten siltojen rakentaja

Wihurin kansainvälinen palkinto kohdistetaan eri vuosina eri tieteenaloille tai ajankohtaisiin teemoihin. Aalto-yliopiston emeritusprofessori Tapani Vuorinen (s. 1957) saa palkinnon merkittävästä työstään biomateriaalien tutkimuksen ja kehittämisen parissa.

Vuorinen on maailmanlaajuisesti tunnettu puukemian, sellu- ja paperitekniikan sekä lignoselluloosapohjaisten materiaalien tutkija. Hänen tutkimuksensa liittyy keskeisesti globaaliin siirtymään kohti kiertotaloutta ja vähähiilistä biotaloutta.

Vuorisen palkitsemista ehdottanut asiantuntijalautakunta korostaa hänen poikkeuksellisen pitkäjänteistä työskentelyään tieteen ja teollisen käyttöönoton rajapinnassa. Kansainvälisesti Vuorinen tunnetaan erityisesti heksenuronihappoon liittyvästä uraauurtavasta tutkimuksestaan, jolla on ollut merkittävä vaikutus ympäristöä vähemmän kuormittavan sellutuotannon kehittämiseen.

Vuorisen työssä tutkimus, opetus ja tiedeviestintä kytkeytyvät tiiviisti toisiinsa. Opettajana hän painottaa tieteellistä uteliaisuutta, poikkitieteistä yhteistyötä ja yhteiskuntavastuuta. Vuorisella oli keskeinen rooli Aalto-yliopiston kemiantekniikkaa, biomateriaaleja, muotoilua ja taidetta yhdistävän CHEMARTS-ohjelman perustamisessa yhdessä professori Pirjo Kääriäisen kanssa.

”Olen pitänyt sekä perustutkimusta että tieteellisen tiedon soveltamista yhteiskunnan hyödyksi tärkeänä, ja osaltani pyrkinyt edistämään yhteistyötä toisaalta yliopiston ja yritysten välillä ja toisaalta yliopiston sisällä eri alojen välillä. Koen saamani palkinnon tunnustuksena tälle laaja-alaiselle lähestymistavalle. Toivon, että työni voisi innostaa nuorempia sukupolvia näkemään tutkimuksensa tarkoituksen omaa tieteenalaa laajemmin”, Tapani Vuorinen sanoo.

Ensimmäisen Wihurin kansainvälisen palkinnon sai matemaatikko Rolf Nevanlinna vuonna 1958. Edellisen, vuonna 2023 myönnetyn palkinnon sai julkisen talouden ja veropolitiikan tutkija Emmanuel Saez. Tapani Vuoriselle myönnettävä palkinto on järjestyksessään 22. Wihurin kansainvälinen palkinto.

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www.wihuriprizes.fi