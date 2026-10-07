Kokoomuksen Limnell: Suomesta Euroopan johtava droonimaa

"On hienoa ja innostavaa päästä toimimaan tämän työn ohjausryhmän puheenjohtajana. Tässä yhdistyvät monet asiat, joiden parissa olen pitkään työskennellyt: turvallisuus, teknologia, elinkeinoelämä ja Suomen tulevaisuuden kilpailukyky. Suomesta pitää rakentaa yksi Euroopan johtavista droonimaista. Nyt otamme tärkeän askeleen", Limnell iloitsee.

Selvitystyö laatii ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan Suomen droonialan tilanteesta sekä konkreettisen tiekartan alan vahvistamiseksi. Tavoitteena on tunnistaa Suomen vahvuudet, kehittämistarpeet sekä ne päätökset, joilla osaaminen voidaan muuttaa kasvuksi, vienniksi ja vahvemmaksi turvallisuudeksi.

"Kyse ei ole vain teknologiasta. Kyse on Suomen turvallisuudesta ja merkittävästä taloudellisesta mahdollisuudesta Suomelle. Meillä on maailmanluokan tekologiaosaamista, innovatiivisia yrityksiä, korkeatasoista tutkimusta ja erinomainen teknologinen pohja. Nyt nämä vahvuudet on saatava toimimaan entistä paremmin yhdessä", Limnell toteaa.

Limnellin mukaan droonialan kasvun tueksi tarvitaan sujuvaa sääntelyä, testaus- ja kokeiluympäristöjä, tutkimusta, koulutusta, toimivia kotimarkkinoita sekä kykyä viedä suomalaisia ratkaisuja kansainvälisille markkinoille.

"Pidän erityisen tärkeänä, ettei tästä synny uusi selvitys pöytälaatikkoon. Lopputuloksen pitää näkyä käytännön tekemisenä: mitä tehdään, kuka tekee ja missä aikataulussa. Suomen on kyettävä muuttamaan osaamisensa konkreettisiksi ratkaisuiksi, uusiksi työpaikoiksi ja vientimenestykseksi", Limnell sanoo.

Pääministeri Petteri Orpo on nimennyt selvityshenkilöksi Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n teknologiajohtaja Lauri Kankaan. Hänen työtänsä tukee ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jarno Limnell ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Ville Skinnari. Ryhmässä ovat edustettuina ministeriöt, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä puolustus- ja ilmailuteollisuus, ja työn aikana kuullaan myös alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja.

Selvitys valmistuu helmikuun 2027 loppuun mennessä.