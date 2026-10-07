Kokoomuksen Limnell: Suomesta Euroopan johtava droonimaa
7.10.2026 17:50:01 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on nimennyt selvityshenkilön laatimaan toimenpidesuositukset Suomen droonialan kehittämiseksi. Selvityshenkilön työn tueksi nimettiin ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell.
"On hienoa ja innostavaa päästä toimimaan tämän työn ohjausryhmän puheenjohtajana. Tässä yhdistyvät monet asiat, joiden parissa olen pitkään työskennellyt: turvallisuus, teknologia, elinkeinoelämä ja Suomen tulevaisuuden kilpailukyky. Suomesta pitää rakentaa yksi Euroopan johtavista droonimaista. Nyt otamme tärkeän askeleen", Limnell iloitsee.
Selvitystyö laatii ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan Suomen droonialan tilanteesta sekä konkreettisen tiekartan alan vahvistamiseksi. Tavoitteena on tunnistaa Suomen vahvuudet, kehittämistarpeet sekä ne päätökset, joilla osaaminen voidaan muuttaa kasvuksi, vienniksi ja vahvemmaksi turvallisuudeksi.
"Kyse ei ole vain teknologiasta. Kyse on Suomen turvallisuudesta ja merkittävästä taloudellisesta mahdollisuudesta Suomelle. Meillä on maailmanluokan tekologiaosaamista, innovatiivisia yrityksiä, korkeatasoista tutkimusta ja erinomainen teknologinen pohja. Nyt nämä vahvuudet on saatava toimimaan entistä paremmin yhdessä", Limnell toteaa.
Limnellin mukaan droonialan kasvun tueksi tarvitaan sujuvaa sääntelyä, testaus- ja kokeiluympäristöjä, tutkimusta, koulutusta, toimivia kotimarkkinoita sekä kykyä viedä suomalaisia ratkaisuja kansainvälisille markkinoille.
"Pidän erityisen tärkeänä, ettei tästä synny uusi selvitys pöytälaatikkoon. Lopputuloksen pitää näkyä käytännön tekemisenä: mitä tehdään, kuka tekee ja missä aikataulussa. Suomen on kyettävä muuttamaan osaamisensa konkreettisiksi ratkaisuiksi, uusiksi työpaikoiksi ja vientimenestykseksi", Limnell sanoo.
Pääministeri Petteri Orpo on nimennyt selvityshenkilöksi Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry:n teknologiajohtaja Lauri Kankaan. Hänen työtänsä tukee ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kansanedustaja Jarno Limnell ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Ville Skinnari. Ryhmässä ovat edustettuina ministeriöt, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä puolustus- ja ilmailuteollisuus, ja työn aikana kuullaan myös alan yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja.
Selvitys valmistuu helmikuun 2027 loppuun mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Heinonen: Räsänen yrittää selitellä takinkäännöstään - milloin SDP myöntää olleensa väärässä viimeiset kolme vuotta?7.10.2026 15:35:48 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen vaatii SDP:tä selittämään, mitä puolueen koko vaalikauden jatkuneelle talouskritiikille tapahtuu nyt, kun puolueen talousvastaava Joona Räsänen itse toteaa mittavien sopeutusten ja talouskasvun voivan toteutua samanaikaisesti.
Kokoomuksen Paasi: Julkisen sektorin tekoälylukot on purettava heti vaalikauden alussa7.10.2026 12:33:38 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Martin Paasi pitää valtiovarainministeriön tänään julkaisemaa virkapuheenvuoroa ja Elinkeinoelämän keskusliiton eilistä perustuslakiavausta selvänä viestinä seuraavalle hallitukselle.
Kokoomuksen Valkonen: Veronkorotukset eivät ole taloudellinen pakko vaan poliittinen valinta7.10.2026 10:52:24 EEST | Tiedote
Valtiovarainministeriön tuore virkapuheenvuoro osoittaa, että Suomen julkinen talous on mahdollista saada kestävälle uralle määrätietoisilla päätöksillä. Kokoomuksen kansanedustaja, finanssipoliittisen parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen kiittää valtiovarainministeriötä ratkaisukeskeisestä ja eteenpäin katsovasta puheenvuorosta.
Kokoomuksen Heinonen: SDP:n talousvastaava myönsi verhojen takana sen, minkä puolue on kiistänyt koko vaalikauden5.10.2026 14:02:40 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen vaatii SDP:tä lopettamaan kaksoispuheen talouskasvusta. Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen mukaan SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen totesi puolueen sisäisessä tilaisuudessa, ettei leikkauksilla tapeta kasvua.
Kokoomuksen Talvitie: Kotiopetus luvanvaraiseksi ja viranomaisille keinot puuttua väärinkäytöksiin5.10.2026 11:34:09 EEST | Tiedote
Ylen MOT:n selvitys nostaa esiin vakavia puutteita kotiopetuksen valvonnassa. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitien mukaan kokoomuksen kanta on, että kotiopetus on muutettava luvanvaraiseksi. Siten viranomaisille tulee myös keinot puuttua tilanteisiin, joissa lapsen oikeudet eivät toteudu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme