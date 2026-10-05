Suvi Pulkkinen ehdolle eduskuntaan: ”Lapset on suljettava leikkausten ulkopuolelle”
7.10.2026 19:38:50 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Pulkkisen mukaan Suomen tulevaisuutta rakennetaan asettamalla lapset etusijalle, vahvistamalla työnteon kannustimia ja luomalla edellytyksiä kestävälle kasvulle.
”Suomi ei tarvitse lisää ankeuttamista vaan enemmän kasvua, työtä ja uskoa tulevaisuuteen. Haluan tehdä politiikkaa, joka pistää lapset etusijalle, valitsee työn linjan ja rakentaa kasvua tuleville sukupolville” sanoo Helsingin kaupunginhallituksen jäsen ja vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Suvi Pulkkinen, joka lähtee ehdolle vuoden 2027 eduskuntavaaleihin.
Pulkkinen pitää julkisen talouden tilannetta vakavana ja ymmärtää tarpeen vaikeillekin päätöksille. Hän on kuitenkin eri mieltä Valtiovarainministeriön tuoreen virkapuheenvuoron kanssa siitä, että mitään kokonaisuutta ei tulisi jättää sopeutuksessa tarkastelun ulkopuolelle. Pulkkisen mielestä selkeitä arvovalintoja on tehtävä: lapsilta ei saa leikata.
”Lapsi ei voi puolustaa itseään budjettineuvotteluissa eikä äänestää siitä, millaiseen kouluun hän menee. Meidän aikuisten on huolehdittava lasten hyvinvoinnista, koulutuksesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista silloinkin, kun rahaa on vähän.”
Pulkkisen mukaan koulutuksesta säästäminen syö suoraan Suomen tulevaisuuden kasvuedellytyksiä. Hän haluaa vahvistaa koulujen työrauhaa ja vähentää lasten yksinäisiä iltapäiviä. Samalla Pulkkinen korostaa, että hyvinvointivaltion rahoitus ei voi perustua pelkästään menojen leikkaamiseen.
”Meidän on saatava enemmän ihmisiä töihin ja tehtävä työnteosta kannattavaa. Suomi tarvitsee kasvua, uusia yrityksiä ja investointeja sekä osaamista, jolla pärjäämme kansainvälisessä kilpailussa.”
Kasvun ja ilmastopolitiikan vastakkainasettelua Pulkkinen ei hyväksy. Tuoreessa virkapuheenvuorossa on nostettu esiin myös kysymys siitä, haluaako Suomi jatkossa olla ilmastotoimien edelläkävijä. Pulkkisen mukaan talousvaikeudet eivät ole syy luopua kunnianhimoisesta ilmastopolitiikasta.
”Suomen ei pidä vetäytyä ilmaston ja puhtaan teknologian edelläkävijyydestä. Päinvastoin: juuri siinä on Suomelle mahdollisuus rakentaa uutta kasvua, investointeja ja kilpailukykyä.”
Pulkkinen on kahden lapsen äiti ja kahden teinin bonusäiti Herttoniemenrannasta. Hän haluaa tuoda eduskuntaan lapsiperheiden äänen sekä näkemyksen Suomesta, jossa lasten mahdollisuuksista pidetään kiinni, työnteko kannattaa ja tulevaisuutta rakennetaan kasvun kautta.
”Haluan olla rakentamassa Suomea, jossa lapset saavat hyvän alun elämään, työntekoon kannustetaan ja tuleville sukupolville jätetään nykyistä vahvempi maa. Siinä kiteytyy myös syyni lähteä ehdolle.”
Suvi Pulkkinen on Helsingin kaupunginhallituksen jäsen ja Helsingin vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja ja työskennellyt koulutus-, työmarkkina- ja maahanmuuttopolitiikan parissa.
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Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenVihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtajaPuh:050 404 1810suvipulk@gmail.com
Veera KinnunenHelsingin Vihreiden kampanjapäällikköPuh:040 6742 278veera.kinnunen@vihreat.fi
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