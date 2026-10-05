Suomen Palloliitto

Helmareiden torstain mediatilaisuudessa Koivunen ja Saloranta

7.10.2026 18:35:28 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Jaa

Suomi kohtaa MM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella Serbian Tampereella perjantaina 9.10. sekä Stara Bazovassa tiistaina 13.10.

Kuvituskuva.
Kuvituskuva. Elna Rikkinen

Helmarit järjestää torstaina ottelua edeltävän tiedotustilaisuuden Tammelan Stadionilla klo 11.20. Tilaisuudessa Serbia-ottelua ovat ennakoimassa maalivahti Anna Koivunen ja päävalmentaja Marko Saloranta.

Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus seurata joukkueen klo 12.00 alkavia harjoituksia ensimmäisen 15 minuutin ajan.

Alta löydät Helmareiden mediaohjelman lokakuun otteluihin. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >> 

Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-jatkokarsintaottelut.

Helmarit kohtaa Serbian Tampereella Tammelan Stadionilla perjantaina 9. lokakuuta kello 18.30. Serbia emännöi Suomea Stara Pazovassa tiistaina 13. lokakuuta kello 20.00.

Helmareiden mediaohjelma

Torstai 8.10.2026

Klo 11.20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Tammelan Stadion, Tampere

Paikalla Anna Koivunen ja Marko Saloranta

Klo 12.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Tammelan Stadion, Tampere

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Perjantai 9.10.2026

Klo 18.30 SUOMI–SERBIA, Tammelan Stadion, Tampere

Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone

Sunnuntai 11.10.2026

Klo 16:00* / 17:00 Puhelinhaastattelut

Maanantai 12.10.2026

Klo 13:00* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Sports Center of FA of Serbia, Stara Pazova

Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Klo 15:45* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Hotel Hogo, Belgrad

Paikalla päävalmentaja ja pelaaja

Tiistai 13.10.2026

Klo 17:00* / 18:00 SERBIA–SUOMI, Sports Center of FA of Serbia, Stara Pazova

Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut

*Ajat paikallista aikaa.

Lisätiedot:

NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Kuvat

Kuvituskuva.
Kuvituskuva.
Elna Rikkinen
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye