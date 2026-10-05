Helmareiden torstain mediatilaisuudessa Koivunen ja Saloranta
7.10.2026 18:35:28 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa MM-jatkokarsintojen ensimmäisellä kierroksella Serbian Tampereella perjantaina 9.10. sekä Stara Bazovassa tiistaina 13.10.
Helmarit järjestää torstaina ottelua edeltävän tiedotustilaisuuden Tammelan Stadionilla klo 11.20. Tilaisuudessa Serbia-ottelua ovat ennakoimassa maalivahti Anna Koivunen ja päävalmentaja Marko Saloranta.
Tiedotustilaisuuden jälkeen medialla on mahdollisuus seurata joukkueen klo 12.00 alkavia harjoituksia ensimmäisen 15 minuutin ajan.
Alta löydät Helmareiden mediaohjelman lokakuun otteluihin. Mediaohjelman mukaiset puhelinhaastattelut tulee sopia joukkueen tiedottaja Eveliina Parikan kanssa (yhteystiedot viestin lopussa).
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>
Yle näyttää kanavillaan kaikki Helmareiden MM-jatkokarsintaottelut.
Helmarit kohtaa Serbian Tampereella Tammelan Stadionilla perjantaina 9. lokakuuta kello 18.30. Serbia emännöi Suomea Stara Pazovassa tiistaina 13. lokakuuta kello 20.00.
Helmareiden mediaohjelma
Torstai 8.10.2026
Klo 11.20 Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Tammelan Stadion, Tampere
Paikalla Anna Koivunen ja Marko Saloranta
Klo 12.00 Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Tammelan Stadion, Tampere
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Perjantai 9.10.2026
Klo 18.30 SUOMI–SERBIA, Tammelan Stadion, Tampere
Ottelun jälkeiset tiedotustilaisuus ja mixed zone
Sunnuntai 11.10.2026
Klo 16:00* / 17:00 Puhelinhaastattelut
Maanantai 12.10.2026
Klo 13:00* Joukkueen ottelua edeltävä harjoitus, Sports Center of FA of Serbia, Stara Pazova
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia
Klo 15:45* Ottelua edeltävä tiedotustilaisuus, Hotel Hogo, Belgrad
Paikalla päävalmentaja ja pelaaja
Tiistai 13.10.2026
Klo 17:00* / 18:00 SERBIA–SUOMI, Sports Center of FA of Serbia, Stara Pazova
Ottelun jälkeiset haastattelut ja puhelinhaastattelut
*Ajat paikallista aikaa.
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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