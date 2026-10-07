Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote

7.10.2026 19:15:08 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos

Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta

Klo 18.16 liikenneonnettomuus, Äänekoski
Ouluntiellä moottoripyöräilijä kaatui Jyväskylän suuntaan vievällä kaistalla. Pelastustoimi ohjasi liikennettä.

Klo 17.41 muu tulipalo, Jyväskylä
Lyhtypylvään juurella havaittiin savua. Pelastuslaitos kävi paikalla sammuttamassa roskiksen, johon oli jätetty kytevä tupakantumppi.

Klo 16.54 liikenneonnettomuus, Jyväskylä
Kahden auton kolari, jossa oli kolme osallista. Onnettomuus aiheutti pientä liikennehaittaa.

Klo 10.42 öljyvahinko, Keuruu
Jäteautosta valui maahan alle 10 litraa hydrauliikkaöljyä.

Klo 09.37 öljyvahinko, Saarijärvi
Traktori ajautui ulos tieltä. Kyydissä olleet poistuivat paikalta omin avuin. Maahan vuoti polttoainetta.

Klo 09.17 liikenneonnettomuus, Jyväskylä
iPhone lähetti automaattisen hälytyksen. Puhelin löytyi Vaajakoskelta liikenneympyrästä. Onnettomuutta ei ollut.

Klo 08.08 liikenneonnettomuus, Petäjävesi
Kintaudentien ja Vehkasuontien risteyksessä tapahtui peräänajo.

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