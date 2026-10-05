Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli aloitteita
7.10.2026 21:57:20 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto kokousti 7. lokakuuta ja käsitteli valtuutettujen aloitteita.
Kaupunginvaltuuston kokous pidettiin keskiviikkoiltana. Kokouksessa käsiteltiin perussuomalaisten valtuustoryhmän ryhmäaloite pään ja kasvot peittävien huivien kieltämisestä Helsingin kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin valtuutettujen aloitteita, kansalaisaloitteita sekä nuorten aloitteita.
Seuraava valtuuston kokous järjestetään 21. lokakuuta.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Riikka Jauhiainen
Viestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslia
P. 040 637 8236, riikka.jauhiainen@hel.fi
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