Fliiga

FBC Loisto nipisti pisteet Helsingistä

7.10.2026 20:54:40 EEST | Fliiga | Tiedote

Jaa

F-liigan naisten sarjassa pelattiin keskiviikkona yksi ottelu, jossa FBC Loisto otti kauden neljännen voittonsa kaatamalla Helsingissä EräViikingit 5-4.

Vielä pelin puolivälissä kotijoukkueen Natalie Sandström tasoitti tilanteeksi 2-2, mutta FBC Loisto karkasi jo ennen toista taukoa Ella Virtasen keskiviivan takaa laukomalla maalilla sekä Aada Honkurin vain puoli minuuttia ennen taukosummeria yläkulmaan iskemällä osumalla.

Illan loput maalit nähtiin aivan ottelun lopussa EräViikinkien yllyttyä yrittämään riskillä. Anni Räisänen nosti kotijoukkueen kuudella viittä vastaan maalin päähän, mutta vain kymmenen sekuntia siitä Aaada Honkuri laukoi komean yksilösuorituksen kruununa voittomaaliksi jääneen 5-3-osuman. Riskipeli ilman maalivahtia tuotti vielä Ella Sundströmin kavennuksen, mutta kelloon jääneet 21 sekuntia eivät riittäneet tasoitukseen.

Ottelupöytäkirjaan merkittiin EräViikinkien maalivahti Elsi Kangasharjulle ottelussa vain neljä torjuntaa, kun Sara Torvi turkulaisten maalissa venyi 17 laukauksen eteen.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla TPS–Koovee, SPV–Pirkat ja SBS Wirmo–FBC Loisto.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye