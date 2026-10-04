FBC Loisto nipisti pisteet Helsingistä
7.10.2026 20:54:40 EEST | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten sarjassa pelattiin keskiviikkona yksi ottelu, jossa FBC Loisto otti kauden neljännen voittonsa kaatamalla Helsingissä EräViikingit 5-4.
Vielä pelin puolivälissä kotijoukkueen Natalie Sandström tasoitti tilanteeksi 2-2, mutta FBC Loisto karkasi jo ennen toista taukoa Ella Virtasen keskiviivan takaa laukomalla maalilla sekä Aada Honkurin vain puoli minuuttia ennen taukosummeria yläkulmaan iskemällä osumalla.
Illan loput maalit nähtiin aivan ottelun lopussa EräViikinkien yllyttyä yrittämään riskillä. Anni Räisänen nosti kotijoukkueen kuudella viittä vastaan maalin päähän, mutta vain kymmenen sekuntia siitä Aaada Honkuri laukoi komean yksilösuorituksen kruununa voittomaaliksi jääneen 5-3-osuman. Riskipeli ilman maalivahtia tuotti vielä Ella Sundströmin kavennuksen, mutta kelloon jääneet 21 sekuntia eivät riittäneet tasoitukseen.
Ottelupöytäkirjaan merkittiin EräViikinkien maalivahti Elsi Kangasharjulle ottelussa vain neljä torjuntaa, kun Sara Torvi turkulaisten maalissa venyi 17 laukauksen eteen.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla TPS–Koovee, SPV–Pirkat ja SBS Wirmo–FBC Loisto.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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