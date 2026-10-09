Royal Albert Hallin urkuri Anna Lapwood ensimmäistä kertaa Suomeen – Musiikkitalon Urkujen keväässä myös Abbaa, Queenia ja Verdin Requiem

– Kolmessa vuodessa Musiikkitalon uruista on tullut soitin, jonka äärelle maailman kiinnostavimmat urkurit haluavat tulla. Anna Lapwood on tuonut urkumusiikille uutta yleisöä tavalla, johon harva klassisen musiikin muusikko on pystynyt, ja on hienoa, että hänen ensimmäinen konserttinsa Suomessa kuullaan osana juuri meidän konserttisarjaamme, sanoo Musiikkitalon Urut ry:n taiteellinen johtaja Jan Lehtola.

Kevätkausi alkaa uudenvuodenpäivänä, kun Musiikkitalon urkujen syntymäpäiväkonsertin soittaa ranskalainen Thomas Ospital, joka on nuoresta iästään huolimatta Pariisin konservatorion urkumusiikin professori sekä Saint-Eustachen kirkon pääurkuri. Konsertin kohokohta on Camille Saint-Saënsin Danse macabre – Kuolemantanssi, joka alkaa kellon lyödessä kaksitoista keskiyön merkiksi. Ospital päättää konserttinsa improvisaatioon.

Viikkoa myöhemmin Musiikkitalon lavalle nousee Anna Lapwood, Royal Albert Hallin yli 150-vuotisen historian ensimmäinen virallinen urkuri. Genrerajoista piittaamaton Lapwood soittaa Suomen-debyytissään musiikkia Taru sormusten herrasta- ja Pirates of the Caribbean -elokuvista minimalismin ja klassisen urkuohjelmiston rinnalla. Välittömällä otteellaan – myös sosiaalisessa mediassa – hän on tuonut uruille ja klassiselle musiikille valtavasti uutta yleisöä.

Tammikuussa Musiikkitalossa nähdään myös koko perheen kinokonsertti, jossa saksalainen Ulrich Walther improvisoi säestyksen sadan vuoden takaisiin mykkäelokuviin. Buster Keatonin Viikko rakennusmiehenä -elokuvassa nuoripari saa häälahjaksi talon, jonka pitäisi ohjeiden mukaan valmistua viikossa. Lisäksi valkokankaalle heijastetaan Walt Disneyn Hassunkuriset sinfoniat -sarjan animaatio sekä Charlie Chaplinin varhainen lyhytelokuva A Night in the Show.

Helmikuussa urut soivat Musica nova Helsinki -festivaalilla kahdessa konsertissa. Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sävellyksen ja urkujensoiton opiskelijat ovat tehneet yhteistyönä kuusi uutta teosta, jotka hyödyntävät soittimen koko kirjoa mustien ja valkoisten koskettimien väliin viritetyistä sävelistä säädeltävään ilmanpaineeseen ja elektronisiin tehosteisiin. Iltapäivällä Helsingin kamarikuoro, kapellimestari Nils Schweckendiek ja urkuri Jan Lehtola pohtivat ihmiskunnan suhdetta omaan tulevaisuuteensa. Konsertissa kantaesitetään irlantilaisen Rhona Clarken Manannán, joka kuvaa valtameren kauneutta ja uhkaavaa voimaa nousevien merenpintojen aikakaudella. Ohjelmassa on myös Jukka Tiensuun ensimmäinen kuoroteos 30 vuoteen, Sampo Haapamäen sävellys kuorolle ja mikrotonaalisille uruille sekä musiikkia Arvo Pärtiltä.

Maaliskuussa urut ottavat orkesterin paikan Richard Wagnerin oopperamusiikissa. Tenori Tuomas Katajala, sopraano Silja Aalto, mezzosopraano Maria Turunen ja urkuri Irina Ala-Opas esittävät parhaita paloja oopperoista, joissa rakkaus kietoutuu myytteihin, uhrautumiseen ja kuolemaan.

Huhtikuussa Musiikkitalo keinuu, kun urkuri Miikka Kallio, rumpali Jakke Saarinen ja laulaja-näyttelijä Mikael Saari esittävät mm. Abban ja Queenin superhittejä sekä Daruden Sandstormin. Kallio tunnetaan tavastaan käyttää urkuja uusilla ja poikkeavilla tavoilla. Laulusolistina kuultava Mikael Saari on tehnyt Freddie Mercuryn roolin Suomen Musiikkiteatterin menestysmusikaalissa Show Must Go On!

Huhtikuussa vierailee myös saksalainen Christian Schmitt, yksi maailman kysytyimmistä urkureista. Hänen ohjelmansa kattaa sata vuotta urkumusiikin historiaa César Franckin suuresta sinfonisesta kappaleesta, josta tuli ranskalaisten urkusinfonioiden esikuva, Maximilian Schnausin Schmittille kirjoittamaan Signals-teokseen. Jalkioetydiksi sävelletty teos on säveltäjän mukaan ”soitettavuuden rajoilla”.

Kevätkausi huipentuu toukokuussa Giuseppe Verdin Requiemiin. Viime kevään Mozartin Requiemin tapaan urut vastaavat orkesteriosuudesta: kapellimestari Riku Laurikan johtamassa esityksessä Verdin mahtavan suuren orkesterin tehtävän hoitaa urkuri Ilpo Laspas. Teoksen tunnetuin osa, ukkosen jylinällä alkava Dies irae – Vihan päivä, on soinut lukuisissa elokuvissa kauhun ja tuhon hetkinä. Sen vastapainona kuullaan lyyrinen ja liikuttava Lacrimosa – Kyynelten päivä.

Musiikkitalon konserttisalin urut otettiin käyttöön 1.1.2024. Itävaltalaisen urkurakentamo Riegerin valmistamat urut kuuluvat maailman suurimpiin moderneihin konserttiurkuihin: niissä on 124 äänikertaa ja lähes 8 000 pilliä, joiden joukossa on neljäsosasävelaskeleen korkeammiksi viritettyjä mikrotonaalisia äänikertoja.

Katso konserttien tarkemmat ohjelmatiedot ja osta liput:

https://musiikkitalonurut.fi/tulevat-tapahtumat/

Lisätietoa konserteista ja haastattelupyynnöt:

Kristiina Vuorela

Toiminnanjohtaja / Executive Director

Musiikkitalon Urut ry / Musiikkitalo Organ Association

kristiina@musiikkitalonurut.fi

Puh. +358 40 516 0656

https://musiikkitalonurut.fi/