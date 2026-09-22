Vuoden 2026 liikuntapaikkamestareiksi valittiin Erkki Kukkasela Seinäjoelta ja Erkki Virkalahti Keuruulta

Lappset Group Oy on yli 55 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Rovaniemeläinen perheyritys suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Lappset työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa seitsemässä eri maassa. Tuotantoa yrityksellä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu noin 60 maahan.