Vuoden 2026 liikuntapaikkamestareiksi valittiin Erkki Kukkasela Seinäjoelta ja Erkki Virkalahti Keuruulta
8.10.2026 08:49:20 EEST | Lappset Group Oy | Tiedote
Vuoden liikuntapaikkamestarin tunnustus jaetaan tänä vuonna poikkeuksellisesti kahdelle henkilölle; Seinäjoen kaupungin palveluksessa toimivalle Erkki Kukkaselalle ja Keuruun kaupungin Erkki Virkalahdelle.
– Tänä vuonna ehdotuksissa painottuivat selvästi kokeneemmat, pitkän uran tehneet liikuntapaikka-alan ammattilaiset. Valintakeskustelussa nousi esiin ajatus palkita pitkän työuran tehneitä. Tältä pohjalta palkintoraati päätti poikkeuksellisesti antaa tunnustuksen kahdelle työssään meritoituneelle alan konkarille, toiminnanjohtaja Mika Kulmala SLA ry:stä sanoo.
Ehdotuksia jätettiin yhteensä 15.
Vuoden liikuntapaikkamestari on vuosittain annettava tunnustus henkilölle, joka työllään ja toiminnallaan huolehtii liikuntapaikkojen toimivuudesta, niiden kehittämisestä sekä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapaikkamestarin koulutuksen suorittaminen ja erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ovat osa palkintoperusteita.
Vuoden 2026 tunnustukset jaettiin Joensuussa 7. lokakuuta pidetyssä Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n olosuhdeseminaarissa.
– Liikuntapaikkamestarin palkinto on jaettu vuodesta 2021 alkaen vuosittain tunnustuksena liikunnan olosuhteiden eteen tehdystä erinomaisesta työstä. Tunnustuksen tavoitteena on vahvistaa koulutetun ammattikunnan arvostusta osana liikunta-alan toimijoita. Sen perustivat Lappset ja Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry., myyntijohtaja Jarno Virkki taustoittaa.
Palkintoraatiin kuuluivat Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry:n toiminnanjohtaja Mika Kulmala, liikuntapaikka-alan koulutuksen vastaava opettaja ja SLA-yhdistyksen 1. varapuheenjohtaja Jere Sinkkonen, Suomen Urheiluopisto Vierumäen projektipäällikkö Juhani Karstila, Kuortaneen Urheiluopiston koulutuskeskuksen linjajohtaja Jarmo Luuri ja Lappset Group Oy:n myyntijohtaja Jarno Virkki.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno Virkkimyyntijohtaja, Lappset Group OyPuh:050 434 9204jarno.virkki@lappset.com
Mika Kulmalatoiminnanjohtaja, Suomen Liikunnan AmmattilaisetPuh:040 576 1001mika.kulmala@sla-ry.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lappset Group Oy on yli 55 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Rovaniemeläinen perheyritys suunnittelee ja valmistaa innovatiivisia, inklusiivisia ja kestäviä leikki- ja liikuntapaikkavälineitä, teemapuistoja sekä puisto- ja kadunkalusteita. Lappset työllistää lähes 400 eri alojen asiantuntijaa seitsemässä eri maassa. Tuotantoa yrityksellä on Suomessa, Virossa ja Alankomaissa, ja sen kansainvälinen jakeluverkosto ulottuu noin 60 maahan.
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