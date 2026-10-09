HSY ottaa käyttöön paperilaskulisän 1.1.2027

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 9.10.2026 –maksut ja taksat vuodelle 2027 7.10.2026 07:58:51 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 9.10.2026. Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa: https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meet.ing_frames Hallitus päättää muun muassa HSY:n vuoden 2027 vesihuollon käyttö-, perus- ja liittymismaksuista, vesihuollon palvelumaksuhinnastosta ja jätehuollon taksasta. Lisäksi päätetään rakennusurakoitsijan valinnasta saneeraamaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK2 selkeytys- ja suodatusosasto. Hallitus päättää seuraavien asioiden esittämisestä HSY:n yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi: - - HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2027–2029 - vesihuollon investointiohjelma 2027–2046 sekä verkostojen tila ja saneeraustarpeetselvitys - jätehuollon investointiohjelma 2027–2046 - HSY:n strategia 2035. Hallitus saa tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-elokuulta 2026. HSY tiedottaa kokouksen jälkeen vesihuollon ja jätehuollon maksuista ja taksasta sekä hinnastoon liittyvästä uudesta hukkanoudon